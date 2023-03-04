WhaleStats, takip ettiği Ethereum balinaları arasında 254'ncü sırada yer alan bir kripto para balinasının tek bir işlemde yaklaşık 1.5 milyon doları herkesin konuştuğu o altcoin'e yatırdığını bildirdi.

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Blockchain’lerdeki büyük hareketlilikleri takip ederek bildiren bir platform olan WhaleStats, takip ettiği Ethereum balinaları arasında 254’ncü sırada yer alan bir kripto para balinasının tek bir işlemde yaklaşık 1.5 milyon dolar Shiba Inu (SHIB) satın aldığını bildirdi.

Trilyonlarca Shiba Inu (SHIB) Aldı

Shiba Inu‘nun hafta içinde yatırımcılardan gördüğü kar alma akınının ardından “BlueWhale0068” adlı 254’ncü en büyük Ethereum balinasının 1.48 milyon dolar değerindeki tek bir işlemde 131.47 trilyon SHIB satın aldığı bildirildi.

Güncel verilerle SHIB, en büyük 100 Ethereum balinası arasında dolar değerine göre en büyük varlığa sahip olmaya devam ederek balinaların en büyük ikinci köpek temalı kripto paraya olan ilgisini yansıtıyor. WhaleStats’a göre en büyük 5 bin Ethereum balinası şu anda SHIB’de şaşırtıcı bir şekilde 606.55 milyon dolar tutuyor. Layer 2 Shibarium’un yaklaşan lansmanı kripto para balinalarının SHIB’i çevreleyen duyarlılığına katkıda bulunmuş gibi duruyor.

Shiba Inu’nun baş geliştiricisi Shytoshi Kusama kısa süre önce attığı bir tweet’te üstlendiği bir görevi yerine getirdiğini ima etti. Kişisel Twitter hesabından İtalyan müzik ikilisi Dueuno’nun “La Vedo Nera” şarkısının bağlantısını paylaşan Kusama “biz bitirirken tekrarlıyoruz” notunu düştü.

SHIB Fiyat Kilit Destek Seviyesine Geldi

Kripto bankası Silvergate Bank‘ın iflasa sürükleniyor olduğuna dair söylentilerin ardından 3 Mart’ta kripto para piyasasında sert geri çekilmeler olduğu görüldü. Bu düşüşün ortasında SHIB fiyatı son olarak toparlandığı ve günlükte 200 MA’ya denk gelen 0,00001092 dolardaki desteğine geldi.

Boğalar bu seviyenin çok üzerinde yer almaya çalışırken SHIB bu kilit destek seviyesinin oldukça üzerinde işlem görüyor. Popüler altcoin bu yazının hazırlandığı sorada son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,39 düşüşle 0,00001132 dolar seviyesinde marjinal bir düşüş yaşadı. Boğalar fiyatı bu seviyenin üzerinde tutma konusunda güç gösterebilecek olursa Shiba Inu kısa vadede önündeki ilk engel seviye olan 0,0000124 dolara doğru geri çekilebilir. Diğer bir ihtimal ise SHIB’nin önemli bir yukarı ya da aşağı hareket yapmadan önce mevcut seviyelerine yakın akümüle olması yönünde.