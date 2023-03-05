Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Herkes Bunu Gözden Kaçırıyor! Bitcoin Ne İşe Yarar? 1 Milyon Dolar İçin Bu Şart!

Herkes Bunu Gözden Kaçırıyor! Bitcoin Ne İşe Yarar? 1 Milyon Dolar İçin Bu Şart!

En başa döndüğümüzde nerede hata yapıldığı net biçimde görülebiliyor.
18:00
5 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kral kripto para birimi yatırımcıların ezici çoğunluğu tarafından uzun vadede sürekli olarak yükseldiği için satın alınıyor. Tek motivasyon para kazanma olduğu için dışarından bakıldığında burası adeta bir kumarhaneye benziyor. Peki Nakamoto 7/24 açık bir kumarhane mi inşa etti? Kripto para yatırımcılarının Bitcoin’in ne işe yaradığını hatırlaması gerekiyor.

Bitcoin Ne İşe Yarar?

İlk ve en bilinen kripto para birimi olan Bitcoin, merkezi olmayan, eşler arası bir elektronik nakit sistemi olma hedefiyle başlatıldı. Bitcoin bu hedefe doğru adımlar atmış olsa da, bir para birimi olarak yaygın bir şekilde benimsenmesi ve kabul görmesi açısından hala kat edilmesi gereken uzun bir yol var. Bitcoin (BTC) başlangıçta, bankalar veya diğer finansal kurumlar gibi aracılar olmadan güvenli, hızlı ve düşük maliyetli işlemlere olanak tanıyan merkezi olmayan eşler arası bir elektronik nakit sistemi olarak işlev görmek üzere başlatılmış olsa da bugün yatırımcıların en iyi ihtimalle %90’ı para kazanmak için ona rağbet gösteriyor.

Bitcoin maksimalistleri bunun bir değer deposu ve enflasyona karşı bir koruma olduğunu savunuyor, ancak volatilitesi nu bir değer deposu olarak güvenilmez kılıyor. BTC, Kasım 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 %70’in üzerinde düşüş gösterdi. Bu tür bir düşüş, bir değer deposu veya enflasyona karşı bir koruma olabileceğine dair güven vermiyor. Bitcoin için daha fazlasını yapmanın zamanı geldi mi? Bitcoin, benimsenmeyen bir elektronik nakit sisteminden daha büyük bir şeye dönüşebilir mi?

Bitcoin 1 Milyon Dolar Olur Mu?

Evet, ancak bu yatırımcı topluluğunun Bitcoin kullanıcı topluluğuna dönüşmesi şart. Kripto paraların çoğu hiçbir fayda üretmeyen varlıklardır. Kurucularının tek bir amacı vardır daha değerli altcoin, daha fazla kazanç. Ancak bu sürdürülebilir değil. Diğer tarafta gerçekten teknoloji geliştiren fayda üreten bir azınlık var. Örneğin Ethereum Vakfı ve ona bağlı geliştiriciler gerçek bir teknolojinin üzerinde çalışıyor. Onlar gibi yüzlerce ekip var ve bunlar yatırımcılar tarafından küresel ölçekte bugüne kadar görülmemiş bir kitlesel fonlama yöntemiyle destekleniyor. Yatırımcı tokeni alıyor ve ekip eğer dolandırıcı değilse gerçek bir değer üretiyor ve bu değer tokenin fiyatına yansıyor. Hem yatırımcı hem geliştirici hem de teknoloji kazanıyor.

Bitcoin özelinde durum çok daha hassas. Lightning Network daha hızlı, daha ucuz ve daha özel işlemlere olanak tanıyan bir layer2 çözümü olarak hayatımıza girdi ve Bitcoin’in ödemelerde aktif olarak kullanılabilmesine olanak sağladı. Eğer Bitcoin fiyatının 1 milyon dolara ulaştığını göreceksek bugünden çok daha başka bir noktada olacağız. İnsanlar o gün geldiğinde tıpkı bugün gayet normal şekilde mobil bankacılık kullanır gibi Bitcoin Lightning Network uygulamalarını kullanacak. Dünyanın her yerinde en az PayPal kadar yaygın bir ödeme yöntemi olarak Bitcoin kabul edilir hale gelecek.

Fakat bugün bundan çok uzağız.

Bitcoin‘in asıl amacı merkezi olmayan eşler arası bir elektronik nakit sistemi oluşturmaktı. Ancak henüz bir para birimi olarak yaygın bir şekilde benimsenmedi. BTC’yi diğer blok zinciri teknolojileriyle entegre etmek ve maksimalizmden uzaklaşmak Bitcoin’in tüm potansiyelini ortaya çıkarabilir. Sektör birlikte çalışarak herkese fayda sağlayan daha verimli, güvenli ve ölçeklenebilir bir ekosistem geliştirebilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
2 Efsanevi Firmaya Göre Bu Artık Kaçınılmaz! Bitcoin’in Geleceği İçin İnanılmaz 2023 Tahmini!
2 Efsanevi Firmaya Göre Bu Artık Kaçınılmaz! Bitcoin’in Geleceği İçin İnanılmaz 2023 Tahmini!
Bitcoin’deki Düşüş Devam Edecek mi? Analist, Kritik Seviyelere İşaret Etti!
Bitcoin’deki Düşüş Devam Edecek mi? Analist, Kritik Seviyelere İşaret Etti!
Piyasada Haftalık Kapanışa Saatler Kaldı: Haftanın Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
Piyasada Haftalık Kapanışa Saatler Kaldı: Haftanın Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
Bitcoin (BTC) Doları Üçe Katladı! Kriptoda Kaçınılmaz Son Yaklaşıyor!
Bitcoin (BTC) Doları Üçe Katladı! Kriptoda Kaçınılmaz Son Yaklaşıyor!
Eyvah Dedirten Veriler! Bitcoin ve Altcoinleri Bunlar Bekliyor!
Eyvah Dedirten Veriler! Bitcoin ve Altcoinleri Bunlar Bekliyor!
Dananın Kuyruğu Kopacak! Bu Hafta 17 Kritik Gelişme Kripto Paralara Yön Verecek! Alarmları Kurun!
Dananın Kuyruğu Kopacak! Bu Hafta 17 Kritik Gelişme Kripto Paralara Yön Verecek! Alarmları Kurun!
2 Kıdemli Analistin Tahminleri! Kripto Paralar Neler Kaçırdı Neler! Peki Sırada Ne Var?
2 Kıdemli Analistin Tahminleri! Kripto Paralar Neler Kaçırdı Neler! Peki Sırada Ne Var?
Ünlü Analitik Şirketi Uyardı: Bitcoin’de (BTC) Bu Üç Metriğe Dikkat!
Ünlü Analitik Şirketi Uyardı: Bitcoin’de (BTC) Bu Üç Metriğe Dikkat!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Ölüm Sinyali! Türklerin Aldığı İlk 20’deki Altcoin İçin Alarmlar Çalıyor!
Yüzde 500 Üzerinde Yükselmişti! Şimdi 17,5 Doları Hedefliyor! Bu Altcoin Tetikte!
Tahminleri Hiç Şaşmıyor! Bu Altcoin İçin Yüzde 44 Artış İçin Tarih Verildi! Sandığımızdan Daha Yakın!
Mart Ayının Yıldızı Olacak Deniyordu! MATIC Coin Alınır Mı? Güncel MATIC Coin Yorumu!
Kripto Analistlerinin Listesi! Ünlü Analistler Neden Bitcoin Düşüşünü Bekliyor?
Güncel NFT Haberleri
Galaxy Digital Bombayı Patlattı! Bitcoin’de Oraya Dikkat! 100 Milyonlarca Dolar Akacak!
Bir Türlü Yükselemiyor! Binance Bile Başaramazsa Bunu Kim Yapacak? BNB Fiyatı Bundan Nasıl Etkilenir?
Aman Dikkat! Büyük Patlama Yapan Bu Altcoin İçin ‘Yok Artık’ Dedirtecek İddia!
NFT Pazaryerinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! İşte Rekabetteki Son Durum!
Kıyasıya Rekabet Fırsat Getirecek Mi? NFT’lerde Güçlü Hareketlilik!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023