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Kral kripto para birimi yatırımcıların ezici çoğunluğu tarafından uzun vadede sürekli olarak yükseldiği için satın alınıyor. Tek motivasyon para kazanma olduğu için dışarından bakıldığında burası adeta bir kumarhaneye benziyor. Peki Nakamoto 7/24 açık bir kumarhane mi inşa etti? Kripto para yatırımcılarının Bitcoin’in ne işe yaradığını hatırlaması gerekiyor.

Bitcoin Ne İşe Yarar?

İlk ve en bilinen kripto para birimi olan Bitcoin, merkezi olmayan, eşler arası bir elektronik nakit sistemi olma hedefiyle başlatıldı. Bitcoin bu hedefe doğru adımlar atmış olsa da, bir para birimi olarak yaygın bir şekilde benimsenmesi ve kabul görmesi açısından hala kat edilmesi gereken uzun bir yol var. Bitcoin (BTC) başlangıçta, bankalar veya diğer finansal kurumlar gibi aracılar olmadan güvenli, hızlı ve düşük maliyetli işlemlere olanak tanıyan merkezi olmayan eşler arası bir elektronik nakit sistemi olarak işlev görmek üzere başlatılmış olsa da bugün yatırımcıların en iyi ihtimalle %90’ı para kazanmak için ona rağbet gösteriyor.

Bitcoin maksimalistleri bunun bir değer deposu ve enflasyona karşı bir koruma olduğunu savunuyor, ancak volatilitesi nu bir değer deposu olarak güvenilmez kılıyor. BTC, Kasım 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 %70’in üzerinde düşüş gösterdi. Bu tür bir düşüş, bir değer deposu veya enflasyona karşı bir koruma olabileceğine dair güven vermiyor. Bitcoin için daha fazlasını yapmanın zamanı geldi mi? Bitcoin, benimsenmeyen bir elektronik nakit sisteminden daha büyük bir şeye dönüşebilir mi?

Bitcoin 1 Milyon Dolar Olur Mu?

Evet, ancak bu yatırımcı topluluğunun Bitcoin kullanıcı topluluğuna dönüşmesi şart. Kripto paraların çoğu hiçbir fayda üretmeyen varlıklardır. Kurucularının tek bir amacı vardır daha değerli altcoin, daha fazla kazanç. Ancak bu sürdürülebilir değil. Diğer tarafta gerçekten teknoloji geliştiren fayda üreten bir azınlık var. Örneğin Ethereum Vakfı ve ona bağlı geliştiriciler gerçek bir teknolojinin üzerinde çalışıyor. Onlar gibi yüzlerce ekip var ve bunlar yatırımcılar tarafından küresel ölçekte bugüne kadar görülmemiş bir kitlesel fonlama yöntemiyle destekleniyor. Yatırımcı tokeni alıyor ve ekip eğer dolandırıcı değilse gerçek bir değer üretiyor ve bu değer tokenin fiyatına yansıyor. Hem yatırımcı hem geliştirici hem de teknoloji kazanıyor.

Bitcoin özelinde durum çok daha hassas. Lightning Network daha hızlı, daha ucuz ve daha özel işlemlere olanak tanıyan bir layer2 çözümü olarak hayatımıza girdi ve Bitcoin’in ödemelerde aktif olarak kullanılabilmesine olanak sağladı. Eğer Bitcoin fiyatının 1 milyon dolara ulaştığını göreceksek bugünden çok daha başka bir noktada olacağız. İnsanlar o gün geldiğinde tıpkı bugün gayet normal şekilde mobil bankacılık kullanır gibi Bitcoin Lightning Network uygulamalarını kullanacak. Dünyanın her yerinde en az PayPal kadar yaygın bir ödeme yöntemi olarak Bitcoin kabul edilir hale gelecek.

Fakat bugün bundan çok uzağız.

Bitcoin‘in asıl amacı merkezi olmayan eşler arası bir elektronik nakit sistemi oluşturmaktı. Ancak henüz bir para birimi olarak yaygın bir şekilde benimsenmedi. BTC’yi diğer blok zinciri teknolojileriyle entegre etmek ve maksimalizmden uzaklaşmak Bitcoin’in tüm potansiyelini ortaya çıkarabilir. Sektör birlikte çalışarak herkese fayda sağlayan daha verimli, güvenli ve ölçeklenebilir bir ekosistem geliştirebilir.