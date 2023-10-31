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  •   Her Şey Tamam! Bir Yanda ETF Beklentisi Bir Yanda Halving! Bitcoin Fiyatı Uçuşa Mı Hazırlanıyor?

Her Şey Tamam! Bir Yanda ETF Beklentisi Bir Yanda Halving! Bitcoin Fiyatı Uçuşa Mı Hazırlanıyor?

Özet

  • Bitcoin, 34.000 dolar seviyesinde istikrarlı bir hareket sergiliyor.
  • ABD'de ilk Bitcoin ETF onayı beklenirken, SEC'in yaklaşımı belirsiz.
  • Bitcoin yatırımcıları, 2024 Halving'in etkisini ve 35.000 dolar direncini takip ediyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
04:00
31 Ekim 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Bitcoin (BTC) fiyatı Pazartesi günü sabit bir görüntü sergiledi. Hafta sonu boyunca, BTC fiyatı 34.000 dolarınlık desteğin üzerinde kaldı. Yatırımcıları ise yoğun bir hafta bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki faiz oranlarına ilişkin karar yatırımcıların takibinde olacak.

Bitcoin Nasıl Yükselir?

Kripto para yatırımcıları ve piyasa katılımcıları, ABD’deki ilk Bitcoin spot ETF’si ile ilgili SEC’ten gelebilecek potansiyel bir onay beklemeye devam ediyor.

ETF başvurusunda bulunan şirketler, onay alabilmek adına tekliflerini optimize etmek adına son birkaç haftadır durmadan çalışıyor. İlk Bitcoin spot ETF’lerine gelebilecek bir onay garanti görünmese de ortaya çıkan raporlarda SEC’in yeni davalarla karşılaşmamak adına ETF’leri onaylayabileceği belirtildi.

SEC, geçtiğimiz günlerde dijital varlık fonu yöneticisi Grayscale ile arasında bulunan davada net bir hüsranla karşılaştı. Grayscale, Bitcoin Trust’ın (GBTC) BTC spot ETF’ye dönüştürülmesini onaylamayı reddettiği için SEC’e dava açtı ve daha da önemlisi bu davayı kazandı.

JP Morgan, SEC tarafından ETF’lerin onaylamaması durumunda kurumun bir çok dava ile yüzleşebileceğini ve başının ağrıyabileceğini belirtti. Bitcoin fiyatı ise daha sonra yalanlanmış olan SEC’in BlackRock tarafından bir ETF teklifini onayladığını iddia eden sahte haberlerin ardından Ekim ayında net bir yükseliş yaşadı.

Uzun süre boyunca aşamadığı 30.000 dolar seviyesinin üzerinde işlem gören BTC büyük bir etki yaratarak piyasanın geri kalanını da yanında yukarıya taşıdı. BTC fiyatı daha sonrasında 34.000 dolar seviyesinin üzerine hareket etti ve bu noktayı bir destek seviyesi olarak test etti.  Son olarak 35.000 doların üzerinde bir süre işlem gördükten sonra yazım saati itibariyle sahip olduğu 34.400 dolar seviyesine kadar geriledi.

Bitcoin fiyatını etkilemesi beklenilen bir durum daha 2024 yılının Nisan ayında cevap bulacakmış gibi görünüyor. Yatırımcılar, bu tarihte gerçekleşmesi beklenilen ve Bitcoin madenci ödüllerinin yarıya indirilmesini sağlayacak Halving’in boğa piyasasına katkı sağlayacağını düşünüyor. Stock-to-Flow (S2F) modelinin yaratıcısı PlanB Halving’in yalnızca altı ay uzaklıkta olduğunu belirtti.

Bitcoin’in Geleceği

Bitcoin fiyatı, Ekim ayındaki kırılmadan bu yana 35.000 dolarlık direnç seviyesini bir kaç kez test etti. Yatırımcıları umutlandıran bir diğer nokta ise düşüşlerin sanılandan zayıf kalması oldu. Yatırımcılar, bu durumun boğa piyasasının ilk aşaması olduğuna inanmaya devam ediyor.

Bitcoin fiyatında yaşanılabilecek yukarı yönlü bir kırılım ve 35.000 dolar seviyesinin üzerinde kalınması, fiyatın 37.500 dolara ve ardından 40.000 doların üzerine çıkmasını sağlayabilir. Bunun aksine, Bitcoin fiyatı 35.000 doların altında kalmaya devam ederse boğalar güç kaybedebilir ve yükseliş trendi tersine dönebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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