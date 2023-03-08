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Her An Kaçabilir! Bitcoin’e Yatırım Yapmak İçin Kaçırılmayacak Fırsat!

En büyük kripto para Bitcoin (BTC) 22 bin doların üzerinde tutunma mücadelesi verirken önemli bir fırsat bölgesinde olabilir.
09:09
8 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası 1 trilyon dolar değer eşiğini koruma mücadelesi veriyor olsa da düşüş rüzgarlarının pençesinde ve en büyük kripto para Bitcoin (BTC) de 22 bin doların üzerinde tutunma mücadelesi veriyor. Bununla birlikte geçmiş veriler, mevcut şartların fiyatın yükselmeden önce BTC satın almak için ideal bir fırsat niteliğinde olabileceğini gösteriyor.

Bitcoin Gerçek Bir Fırsat Bölgesinde

Bitcoin için önceki önemli iniş ve çıkışların yanı sıra aradaki fiyat hareketliliği de dikkate alındığında fiyatın alım fırsatı bölgesinde olduğu değerlendiriliyor. Anonim kripto para analisti Stockmoney Lizards, 2013’den bu yana Bitcoin’in fiyat hareketlerini ve bu fiyat hareketlerine bağlı olarak bir döngü içinde olduğu görülen ticaret stratejisini yansıtan bir grafik paylaşarak bu duruma dikkat çekti. Analistin paylaştığı grafik kripto para ticaret stratejilerinde karar vermek için ideal zamanların (al, tut ve sat) istikrarlı bir modelini yansıtıyor.

Stockmoney Lizards’ın grafiği güncel fiyatların yukarı yönde bir yükseliş hareketinin başlamasından önce Bitcoin satın almak için iyi bir zamanda olunduğunu gösteriyor.

2013 yılına kadar uzanan grafikte gösterildiği gibi Bitcoin’de en iyi yatırım stratejisi dipten almak, tutmak ve fiyat zirveye geldiğinde satma yönünde.

Bitcoin’de Son Durum

Ünlü kripto para uzmanı Ali Martinez’in işaret ettiği gibi Bitcoin fiyatı 1.63 milyon adresin 910 binden fazla BTC satın aldığı 23 bin 50 dolar ile 23 bin 730 dolar arasındaki kritik bir destek bölgesinin altında işlem görüyor. Ona göre, Bitcoin bu bölgeyi destek olarak yeniden kazanamayacak olursa fiyatı 20 bin 700 dolar ve hatta 19 bin 300 dolara kadar düşürebilecek bir satış olabilir.

Bu yazının hazırlandığı sırada Bitcoin‘in son 24 saatte yüzde 2,25 düşüşle 21 bin 971 dolardan el değiştirdiği görülüyor. Veriler BTC’de son 7 günde ve son 30 günde sırasıyla yüzde 7,30 ve 3,45 düşüşe işaret ediyor.

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