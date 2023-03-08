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Popüler Altcoin İçin Oyun Değiştirici Gelişme! İşte Tüm Bilinenler

En büyük altcoin Ethereum (ETH), EIP 4337 ile Hesap Soyutlama özelliğine kavuştu. Yeni özelliğin 2023'te Ethereum için oyunun kurallarını değiştireceği, kullanıcılar ve geliştiriciler için önemli fırsatları ortaya çıkaracağı öngörülüyor.
09:56
8 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ethereum (ETH) geliştiricileri, son Ethereum İyileştirme Teklifi’nde (EIP 4337) yer alan Hesap Soyutlama özelliğinin stres testine tabi tutulduğunu, denetlendiğini ve ana ağda dağıtıldığını duyurdu. Teklifin etkinleştirilmesinin ardından gözetimde olmayan bir Ethereum cüzdanının işlevselliği önemli ölçüde arttı, Ethereum ve EVM uyumlu Blockchain’lerle olan deneyim daha güvenli hale geldi.

EIP 4337, Ethereum Yayına Girdi! İşte Önemli Noktalar

Ethereum geliştiricileri, 1 Mart 2023 tarihinde EIP 4337 yer alan Hesap Soyutlama özelliğinin stres testine tabi tutulduğunu, denetlendiğini ve ana ağda dağıtıldığını duyurdu. 2016’dan bu yana tartışılmakta olan Hesap Soyutlama özelliği Ethereum’un tasarımındaki en iddialı değişiklikler arasında yer alıyordu.

EIP 4337, Ethereum Vakfı ve Stackup, Biconomy, Alchemy gibi önde gelen Web3 ekibi tarafından ortaklaşa geliştiridi. OpenZeppelin ise iyileştirme önerisinin güvenlik denetimini gerçekleştirdi. EIP 4337, dışarıdan sahip olunan cüzdanlar ve akıllı sözleşmeler arasındaki çizgiyi bulanıklaştırıyor ve Ethereum’da yeni bir araç sunuyor: Akıllı hesaplar.

Öte yandan güncelleme, Ethereum Blockchain’inin güvenliği, işlerliği ve kitlesel olarak benimsenmesi için büyük önem taşıyor. Ethereum’un EIP 4337’si EVM uyumlu Polygon (MATIC), BNB Chain (BSC), Ethereum Layer 2 ağları gibi tüm Blockchain’lere de dağıtılmış durumda.

EIP 4337’nin etkileştirilmesiyle Ethereum kullanıcıları gözetim altında olmayan cüzdanlarını tam yığın merkeziyetsiz bankalara dönüştürebilecek. Bu, yeni kullanıcıların tohum ifadesi sorunları nedeniyle Ethereum cüzdanlarına erişimlerini kaybetmelerinin önüne geçecek.

EIP 4337 veya Hesap Soyutlama (AA) Nedir?

EIP 4337, Ethereum ağının tasarımının güncellenmesidir; Ethereum ana ağının üstünde ek bir katman olarak uygulanmaktadır, bu nedenle yayına girmek için bir hard fork’a gerek yoktur. Account Abstraction ile Ethereum kullanıcıları cüzdanlarını kolayca akıllı bir sözleşmeye dönüştürebilir ve ekstra özelliklerle güçlendirebilirler.

“Akıllı hesap”, EIP 4337 ile kullanıma sunulan yeni bir cüzdan türüdür. İlk ve en önemlisi, ortalama kullanıcılar hesaplarını çoklu imza deposuna dönüştürebilecek olmalarıdır. Bu, hesap sahiplerinin özel anahtarlardan sorumlu olma ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır.

Ethereum Vakfı, EIP 4337’nin zincir dışı hesaplamaların sonuçlarının zincir üstünde kullanılmasına izin vereceğini ve bunun Ethereum’u zengin özelliklere sahip hale getirmek için gerçekten oyun değiştirici olduğunu savunuyor:

ERC-4337, EIP-2938’in yaptığı şeyin aynısını yapmaya çalışıyor, ancak ekstra protokol araçlarıyla. Kullanıcıların kullanıcı işlemleri adı verilen zincir dışı mesajlar göndermesi beklenir ve bu mesajlar blok öneren ya da blok önerenler için paketler üreten bir oluşturucu tarafından tek bir işlemde toplu olarak toplanır ve paketlenir. Teklif sahibi ya da oluşturucu, yalnızca ücret ödeyen işlemleri kabul ettiklerinden emin olmak için işlemleri filtrelemekten sorumludur. Kullanıcı işlemleri için ayrı bir mempool vardır ve bu mempool’a bağlı düğümler, bir kullanıcı işleminin iletilmeden önce ücret ödemesinin garanti edilmesini sağlamak için ERC-4337’ye özgü doğrulamalar yapar.

EIP Nedir?

Ethereum İyileştirme Teklifleri (EIP’ler), Ethereum ağındaki standartlar için açıklamalardır: temel protokol özellikleri, istemci API’leri ve sözleşme standartları. Büyük ağ güncellemeleri, şu veya bu EIP’nin ana ağ uygulaması ile ilişkilidir.

Ethereum meraklıları tekliflerini tartışma ve inceleme için sunarlar ve bir teklifin tam onay döngüsü sekiz aşamada gerçekleşir. Bazı sofistike EIP’lerin hararetli tartışmalara neden olduğu ve yıllarca tartışıldığı olmuştur. EIP 20 (Ethereum’da ERC-20 token’larını tanıtımı), EIP 721 (NFT standardı) ve EIP 1559 (periyodik token yakma etkinlikleriyle dinamik işlem ücreti modeli) Ethereum’un başlangıcından bu yana en önemli EIP’ler arasında yer almaktadır.

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