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Hedef Neresi? Bu Analist Yine Bildi! Kripto Paralar Yine Yükseliyor!

Popüler analist daha önce paylaştığımız fikirlerinde bu hareketi tahmin ediyordu. Yine bildi ve kripto paralar yükseliyor. Peki kaç dolara kadar Bitcoin yükselişi devam edecek?
20:33
25 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı nihayet kritik 20.000 dolar eşiğini aştı ve yazı hazırlandığı sırada bu seviyenin üzerinde alıcı buluyor. Ethereum ise uzun bir aranın ardından 1.500 doları geçti. Kripto para yatırımcıları heyecanla düşük volatilitenin yukarı yönlü bozulmasını bekliyordu. Dar aralıkta sıkışan Bitcoin fiyatı şimdilik yönünü yukarıya çevirdi. Peki kripto para yatırımcılarını neler bekliyor?

Bitcoin (BTC) Neden Yükseldi?

Bugün beklentinin altında gelen tüketici güven endeksi verileri ve Elon Musk’ın Twitter’ı satın alma vaktinin yaklaşıyor olması pozitifliği besliyor. Üstelik dolar endeksi yaklaşan Fed toplantısı öncesinde 111 seviyesine kadar geriledi. ABD borsaları %1 artışla güne devam ediyor. Benjamin Cowen son gelişmeler ışığında şunları söyledi;

“Powell muhtemelen, lanet olsun bu konuşmayı yeniden yazmak zorundayım diye düşünüyor”.

Bitcoin (BTC) yaklaşık üç hafta sonra ilk kez yaklaşık %5 artışla 20.000 doların üzerine çıkarken Ethereum’un kripto parası ETH %11 artışla 1.470 dolara yükseldi. Kripto paralarla bağlantılı hisse senetleri de yönünü yukarı çevirdi. Coinbase (COIN) ve MicroStrategy (MSTR) %10 ve %8 yükseldi madencilik şirketlerinin hisse senetleri ise %10’un üzerinde artış yaşadı.

Kripto paralar Nasdaq’ın %1,6 ve S&P 500’ün %1,1 yükselmesiyle geleneksel hisse senedi piyasalarının yanında yükseliyor. Fed’in faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaştığı ve hem tahvil getirilerinin hem de doların bugün bu yüzden keskin bir şekilde düştüğü fikri büyük kabul görüyor.

Yükselişi Bilen Analist

Önümüzdeki hafta çarşamba günü saat 21:00’da Fed’in yeni faiz kararını öğreneceğiz. Bugün gelen veriler ve DXY’nin verdiği tepki artık faiz artışlarının yavaşlayacağını söylüyor. Daha da önemlisi Fed’den bugüne kadar birçok sızıntı yayınlayan WSJ yakın zamanda birden fazla üyenin agresif faiz artışlarından rahatsız olduğunu yazdı. Yani önümüzdeki toplantıda oy birliği ile keskin bir faiz artışı ihtimali zayıf görünüyor. Eğer mevcut pozitif hava devam eder ve Twitter satışının önümüzdeki hafta tamamlandığını görürsek bu senaryoda Bitcoin fiyatının daha da artması muhtemeldir.

Öte yandan birçok fiyat hareketini doğru tahmin eden ve biraz önce başlayan yükseliş konusunda da günler önceden uyarana kripto para analisti Capo, bu hareketin 21.000 dolara kadar devam etmesini bekliyor. Ardından 14.000 dolar ile 16.000 dolar arasında yeni bir dibin görülmesini bekliyor.

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