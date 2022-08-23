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Hard Forklar Yaklaştı! Cardano Neden İyi Performans Gösteremiyor?

Sonbaharda gerçekleşecek olan hard forklar göz önüne alındığında Ethereum sağlam bir duruş gösterirken Cardano beklenilen performansı gösteremiyor.
23:00
23 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Vasil hard forkun yakında piyasaya sürülmesi beklendiği için kripto topluluğu Cardano hakkında heyecanlı. Son birkaç gündür geliştiriciler testnet üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Bu, Vasil hard forkunun sorunsuz bir şekilde piyasaya sürülmesini sağlamak için yapılıyor. Ancak ADA’nın günlük grafiği, fiyat hareketinin ekosisteminde yaşanan gelişmelere uymadığını gösterdi.

Fiyatta Gerileme Var

Bir yanda, Ethereum’un zincir içi ölçümlerinin önümüzdeki daha iyi günleri yansıttığı düşünülürken, Cardano’nun durumu yoldan çıkmış görünüyor. Yazım sırasında, ADA 0,3357 dolardan işlem görüyordu ve 7 günlük %9 bir düşüşe ve 16.577.900.579 dolar piyasa değere sahipti.

19 Ağustos’ta ADA’nın fiyatındaki büyük düşüşe rağmen, Cardano ağındaki geliştirme faaliyeti tam tersi bir yol izledi. Son zamanlarda Cardano, Cardano’nun test ağını suçlayan ve kripto topluluğundaki birçok kişinin dikkatini çeken birkaç eleştiriyle karşı karşıya kaldı.

Bu eleştirileri, ADA’yı 24 saat içinde 0,3793 dolardan 0,3358 dolara düşüren büyük bir fiyat düşüşü izledi. IOG’nin kurucu ortağı Charles Hoskinson, durumu normalleştirmeye çalışmak için devreye girdi.

YouTube’da kısa süre önce AMA oturumunda şunları söyledi:

Başarısız bir test ağını ana ağ ile birleştiremezsiniz çünkü bu sektörde test ağları her zaman kurulur ve yok edilir. Bu onların amacı. Cardano’nun kendisine hiçbir şekilde zarar vermezler.

Ancak, işler Cardano’nun lehine görünmüyordu. Aktif adres sayısı da 20 Ağustos’ta 58.139’a düştü. Ayrıca, ADA’nın işlem hacmi de aynı rotayı izleyerek 2022’nin en düşük seviyesi olan 4,54 milyar dolara kadar geriledi.

Öte yandan, Eylül ayında da bir hard fork bekleyen Ethereum, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı için sıfır olmayan bakiyeli aktif adres sayısında büyük bir artışa tanık oldu. Bu Cardano’nun tam tersiydi.

Dörtgözle Beklemek

ADA’nın 22 Ağustos’taki 4 saatlik grafiği, Üstel Hareketli Ortalama (EMA) şeridinde gösterildiği gibi, piyasada büyük bir ayı avantajı olduğunu gösterdi. Ayrıca Bollinger Bantları, değişken bir bölgeye girdikten sonra ADA’nın fiyatının düşebileceğini gösterdi. Böylece kısa vadede bir kırılma olasılığını en aza indirmiş olabilirler.

Ancak, birkaç gösterge aksini önerdi. RSI ve CMF, piyasanın aşırı satım bölgesinde kaldıktan sonra nötr bir konuma girdiğine dikkat çekti. Gecikmiş Vasil hard fork’la ilgili tüm hype arasında, ADA’yı neyin beklediğini cevaplamak zor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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