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Merkezi olmayan web hedeflerini destekleyen birkaç para zincirine sahip olmak, Polkadot’un (DOT) kripto ekosistemini yakından takip etmesinin nedenlerinden biri olmuş olabilir. Aslında, blok zinciri üzerinde, gelişimine katkıda bulunmak için ağının rahatlığını gözardı ederek yeni tasarımlar üzerinde çalışmalar yapılmakta. Birçok kişi Polkadot mimarisinin sınırlı olduğunu düşünmüş olsa da, çok zincirli ağ aksini kanıtladı. En son güncellemesinde Polkadot, ParityTech ile birkaç yeni blok zinciri dağıttığını duyurdu.

Son Durum Nedir?

Açıklamaya göre organizasyona olanak sağlayacak yeni parachainler devreye alınacak. Bu parachainler, başarılı bir şekilde etkinleştirilirse, Polkadot topluluğunun üçüncü şahıslardan onay almak için yaş almadan yönetmesine izin verecek. Peki bu DOT’u daha iyi bir konumda bıraktı mı?

Santiment’in verilerine göre, DOT’un gerçekleştirdiği geliştirme faaliyetleri 21 Ağustos’tan bu yana son derece iyi bir biçimde artış gösterdi. Ancak son yedi günde %11,31 oranında düşen fiyatı için aynı şey söylenemez.

CoinMarketCap, DOT’un 24 Ağustos’ta 7.58 dolardan işlem gördüğünü açıkladı. Ancak parachain gelişimi, olayların olumlu bir dönüşünü tetikleyecek mi bunu zaman gösterecek.

Grafiklerdeki göstergeler, DOT’un kısa vadede bir miktar potansiyele sahip olduğunu gösterdi. İlginç bir şekilde, Göreceli Güç Endeksi (RSI) nötr konumda olduğu için bu gösterge belirli bir momentuma sahip değildi. Bu yazının yazıldığı tarihte değeri 48.97 idi.

Performans Yukarı Yönlü

Bir diğer şey, DOT için düşüşten ziyade bir fiyat artışının öncelikli olabileceğini ortaya çıkardı. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığının (MACD) okunması alıcıların lehine oldu. Daha basit bir ifadeyle, DOT’un mevcut seviyelerin üzerine çıkma potansiyeli, alıcıların momentumu (mavi) satıcı durumu üzerindeki duruşunu (turuncu) koruduğu için daha yüksek görünüyor.

Bir rallinin işaretleri o kadar görünür olmasa da, Polkadot ağındaki mevcut parachainler aktif görünüyor. PolkadotInsider’a göre, bu performanslar yatırımcıların dikkatini çekti.

DOT Sahiplerinde Artış Var

Bu gelişmeler Polkadot’u başka alanlarda da etkilemiş gibi görünüyor. Santiment’e göre bir başka bakış, DOT’un sosyal hakimiyetinin 22 Ağustos’ta olduğundan daha iyi durumda olduğunu gösterdi. Aynı şey sosyal hacmi için de söylenebilir. Bu metriklerle yatırımcılar, DOT’un artan ilgi ile birlikte daha fazla ivme kazanabileceğini varsayabilirler.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.