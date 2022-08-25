Reklam
Al / Sat

  • CoinTürk
  •   Hangi Kripto Parada Yükseliş, Düşüşten Daha Olası Görünüyor?

Hangi Kripto Parada Yükseliş, Düşüşten Daha Olası Görünüyor?

Kripto para dünyasının önde gelen coini, yakın zamanda ilk 10 sıraya tekrar girmek için sınırları zorlayacakmış gibi görünüyor.
18:00
25 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Merkezi olmayan web hedeflerini destekleyen birkaç para zincirine sahip olmak, Polkadot’un (DOT) kripto ekosistemini yakından takip etmesinin nedenlerinden biri olmuş olabilir. Aslında, blok zinciri üzerinde, gelişimine katkıda bulunmak için ağının rahatlığını gözardı ederek yeni tasarımlar üzerinde çalışmalar yapılmakta. Birçok kişi Polkadot mimarisinin sınırlı olduğunu düşünmüş olsa da, çok zincirli ağ aksini kanıtladı. En son güncellemesinde Polkadot, ParityTech ile birkaç yeni blok zinciri dağıttığını duyurdu.

Son Durum Nedir?

Açıklamaya göre organizasyona olanak sağlayacak yeni parachainler devreye alınacak. Bu parachainler, başarılı bir şekilde etkinleştirilirse, Polkadot topluluğunun üçüncü şahıslardan onay almak için yaş almadan yönetmesine izin verecek. Peki bu DOT’u daha iyi bir konumda bıraktı mı?

Santiment’in verilerine göre, DOT’un gerçekleştirdiği geliştirme faaliyetleri 21 Ağustos’tan bu yana son derece iyi bir biçimde artış gösterdi. Ancak son yedi günde %11,31 oranında düşen fiyatı için aynı şey söylenemez.

CoinMarketCap, DOT’un 24 Ağustos’ta 7.58 dolardan işlem gördüğünü açıkladı. Ancak parachain gelişimi, olayların olumlu bir dönüşünü tetikleyecek mi bunu zaman gösterecek.

Grafiklerdeki göstergeler, DOT’un kısa vadede bir miktar potansiyele sahip olduğunu gösterdi. İlginç bir şekilde, Göreceli Güç Endeksi (RSI) nötr konumda olduğu için bu gösterge belirli bir momentuma sahip değildi. Bu yazının yazıldığı tarihte değeri 48.97 idi.

Performans Yukarı Yönlü

Bir diğer şey, DOT için düşüşten ziyade bir fiyat artışının öncelikli olabileceğini ortaya çıkardı. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığının (MACD) okunması alıcıların lehine oldu. Daha basit bir ifadeyle, DOT’un mevcut seviyelerin üzerine çıkma potansiyeli, alıcıların momentumu (mavi) satıcı durumu üzerindeki duruşunu (turuncu) koruduğu için daha yüksek görünüyor.

Bir rallinin işaretleri o kadar görünür olmasa da, Polkadot ağındaki mevcut parachainler aktif görünüyor. PolkadotInsider’a göre, bu performanslar yatırımcıların dikkatini çekti.

DOT Sahiplerinde Artış Var

Bu gelişmeler Polkadot’u başka alanlarda da etkilemiş gibi görünüyor. Santiment’e göre bir başka bakış, DOT’un sosyal hakimiyetinin 22 Ağustos’ta olduğundan daha iyi durumda olduğunu gösterdi. Aynı şey sosyal hacmi için de söylenebilir. Bu metriklerle yatırımcılar, DOT’un artan ilgi ile birlikte daha fazla ivme kazanabileceğini varsayabilirler.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
İlgili Yazılar
14’ncü Sıraya Oturan Altcoin’in Destek Hattındaki Dansı Yatırımcıları Korkutuyor!
14’ncü Sıraya Oturan Altcoin’in Destek Hattındaki Dansı Yatırımcıları Korkutuyor!
Kripto Para Devlerini Rallisi İle Geride Bırakan Altcoin!
Kripto Para Devlerini Rallisi İle Geride Bırakan Altcoin!
Analitik Şirketi Santiment’e Göre Bu Altcoin Düşük Yatırım Riski ile Öne Çıkıyor!
Analitik Şirketi Santiment’e Göre Bu Altcoin Düşük Yatırım Riski ile Öne Çıkıyor!
Coinbase Bombayı Patlattı! Ethereum Sahiplerine Büyük Müjde!
Coinbase Bombayı Patlattı! Ethereum Sahiplerine Büyük Müjde!
Ethereum’un The Merge Güncellemesi Bu 5 Altcoin’i Uçurabilir!
Ethereum’un The Merge Güncellemesi Bu 5 Altcoin’i Uçurabilir!
Ünlü Milyarder Cuban İddialı: Bu Altcoin’de “Süper Yükseliş” Kaçınılmaz!
Ünlü Milyarder Cuban İddialı: Bu Altcoin’de “Süper Yükseliş” Kaçınılmaz!
Beklenen Rapor Açıklandı: Yatırımcı En Çok Bu 4 Altcoin’e Güveniyor!
Beklenen Rapor Açıklandı: Yatırımcı En Çok Bu 4 Altcoin’e Güveniyor!
Dikkat! Meltem Demirörs Uyardı: Bu Altcoin, Hayal Kırıklığı Yaratacak!
Dikkat! Meltem Demirörs Uyardı: Bu Altcoin, Hayal Kırıklığı Yaratacak!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Blockchain Yatırımcısı Charles Read, NFT’ler Hakkında Ne Dedi?
Dünyaca Ünlü İsimden NFT ve Metaverse Adına Önemli Hamle!
Telegram Kurucusu; Kullanıcı Adlarımızı NFT’e Çevirebiliriz!
Son Teknik Analizler
Boğa Bayrağı ve Ayı Bayrağı Nedir?
Hareketli Ortalama Nedir? Nasıl Kullanılır?
En Güçlü Ethereum Rakibi Olarak Gösterilen Altcoin’de 34 Dolara Dikkat!
Flama ve Bayrak Formasyonları Nedir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Tüm Coinlerin İçinde Bunlar Yükseliş Konusunda Diğerlerini Solladı!
Hong Kong Merkez Bankası Başkanından Dikkat Çeken “Kripto Para” ve “DeFi” Açıklaması
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022