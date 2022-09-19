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Hangi Kripto Para Yakımlarla Değer Kazanmaya Çalışıyor? İşte Detaylar!

Bitcoin için korkunç bir pazartesi günü yaşanırken, bu durum diğer kripto para birimlerini de etkiledi ve düşüşlerini tetikledi.
22:00
19 Eylül 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shiba Inu sahipleri, tokenin kripto çöküşünün son kurbanı olmasının ardından nihayet biraz rahatlayabilirmiş gibi görünüyor.Shiba Inu’nun önde gelen geliştiricilerinden Shytoshi Kusama, Shiba ekosistemine önemli güncellemelerin geldiğini duyurdu.

Kusama’ya göre bu güncellemeler SHIB token, Shiboshi sahipleri ve Shibarium için harika olacak. Bu yaklaşan günler, mevcut iklimde mücadele eden Shiba Inu için mükemmel bir toparlanma fırsatı olabilir mi?

Yakım Hızı Ne Durumda?

Elde tutulan Shiba’lar konusunda, 19 Eylül’de yaşanan kripto kan çöküşe rağmen, en iyi kripto balinaları arasında garip anlar yaşanıyor. Balina izleme sitesinde yakın zamanda yapılan bir güncellemeye göre, en iyi 5000 Ethereum balinası 143,06 milyon dolar değerinde SHIB tutuyor. Shiba Token’ı bunun ışığında yazım zamanında en çok tutulan kripto para olarak dikkat çekti.

Shiba Inu yakma portalı Shibburn’e göre, SHIB token’larının yakılma hızının arttığını görüldü.

Bunu göz önünde bulundurarak yapılan incelemelerde, son sekiz günde 550 milyondan fazla SHIB token’ının geri dönüşü olmayan bir cüzdana gönderildiğini görüldü. Geçtiğimiz hafta, yakım oranı dört haneli bir değere yükseldi. 16 Eylül’de 200 milyona yakın token yakılmış ve bunun ardından yakma oranı yaklaşık %3.000 artmıştır.

İşin Püf Noktası Ne?

Bu iyimser duygulara rağmen, piyasalar yazım zamanında kasvetli görünüyordu. SHIB günlük grafikte %11’in üzerinde kayıpla 0,0000106 dolardan işlem görürken haftalık kayıp %20’nin üzerinde oldu. Genel piyasa duyarlılığındaki düşüş, Shiba Inu’daki işlem hacminde de düşüşe yol açtı ve şu anda 5 Haziran’dan bu yana en düşük noktasına ulaştı.

Bununla birlikte, yazım saatine göre, karda işlem gören 157,4 milyar adet Shiba’ya kıyasla 284 milyardan fazla Shiba zararda işlem gördü. Bu durum, kripto piyasasının geri kalanıyla aynı doğrultuda ilerlemeye devam eden meme token’ının korkunç durumunun bir yansımasıydı.

Fiyatlardaki düşüş, meme token’ının MVRV oranında da görüldü. Basın zamanında MVRV oranı % -14,38 civarındaydı ve yatırımcıların kârlılığının son birkaç gün içinde büyük ölçüde düştüğünü vurguladı. Ancak bu durum, aşağıdaki grafikte de görüldüğü üzere geçtiğimiz ay SHIB token için genel bir eğilimin göstergesi olmuş gibi görünüyor. Kısa vadeli bir soluklanma ihtimali düşük olsa da, umut dolu bir Q4 şu anda Shiba ordusu için tek umut ışığı olmaya devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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