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  •   Haftanın Yıldızı Dört Altcoin! Yüzde 185′ Varan Fiyat Artışı!

Haftanın Yıldızı Dört Altcoin! Yüzde 185′ Varan Fiyat Artışı!

Son yedi gün içerisinde ciddi anlamda yükseliş kaydederek yatırımcıların ilgi odağı olan dört altcoinde yükseliş sürecek mi?
23:58
30 Ocak 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasalardaki volatilite devam ederken birçok yatırımcının adını bile duymadığı dört altcoin yüzde 185’e varan kazanç sağladı. Birkaç gündür süren hareketli kripto para piyasalarında yatırımcılarının yüzünü güldüren altcoinler hangileri?

Yüzde 185 Artış!

Bu hafta içerisinde en iyi performans gösteren dört altcoinden biri, çok zincirli ekosistem Conflux Network’ün yerel token’ı olan CFX. Kripto para birimi son yedi günün en düşük seviyesi olan 0,028 dolardan ani bir yükseliş ivmesiyle 0,080 dolara ulaştı ve bir hafta içinde %185 oranının üzerinde sıra dışı bir kazanç sağladı. Piyasa değerine göre 229. sırada yer alan token etkili olan yükseliş ivmesinin ardından yazı kaleme alındığında kazancının bir kısmını kaybederek 0,064 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Son yedi günün en çok kazandıran altcoinlerinden bir diğeri ise, çeşitli merkezi olmayan finans (DeFi) hizmetleri sunmayı amaçlayan bir Layer-1 blok zinciri olan Canto (CANTO). Token, bir hafta içerisinde %158 oranının üzerinde bir artışla haftalık en düşük seviyesi olan 0,172 dolardan 0,4452 dolara yükseldi. Piyasa değerine göre 189. sırada yer alan kripto para birimi yükselişinin ardından hafif geri çekilmesi ile yazı kaleme alındığında 0,428 dolar seviyesinden işlem görüyor.

CCD’de Yükseliş İvmesi!

Haftanın kazananı sıralamasında üçüncü sırada yer alan diğer altcoin ise gizliliği hesap verebilirlikle dengelemeyi amaçlayan “bilim destekli bir blok zinciri” olarak faturalandıran bir kripto para projesi olan Concordium (CCD) var. CCD son yedi günün en düşük seviyesi olan 0,007 dolardan 0,015 dolara yükselerek kısa bir süre zarfında %114 oranından fazla bir kazanç sağladı. Piyasa değerine göre 276. sırada yer alan kripto para birimi, yazı kaleme alındığında son 24 saat içerisinde %12 oranının üzerinde bir artışla hala haftalık zirve seviyesinden işlem görüyor.

Listedeki son kripto para birimi ise görüntü sentezleme ekosistemi Render Network ağının Ethereum tabanlı altcoin olan RNDR. Token 0,685 dolar seviyesinden 1,37 dolara tırmanarak son yedi içerisinde %100 oranında bir fiyat artışı yaşadı. Piyasa değerine göre 115. sıradaki kripto para birimi, gelinen seviyenin ardından yaz kaleme alındığında 1,26 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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