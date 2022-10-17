Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasındaki son voaltiliteye rağmen, Aave (AAVE) fiyatı düşen kama formasyonunu takip etmeye devam ediyor. Ancak, altcoin bu yükseliş formasyonunun tepe noktasını kırmış durumda ve bu da fiyatın potansiyel bir kırılım fırsatı sunduğunu gösteriyor. Bu nedenle, düşen trend çizgisinin kırılmış olması potansiyel bir rallide satış yapma yönündeki önceki duyarlılığın düşüşlerde satın almaya kaydığını gösterecek olması bakımından oldukça önemli.

Altcoin’de Beklenen Kırılım Geldi

AAVE fiyat grafiği, düşen kama formasyonunun bir ders kitabı örneği gibi. Altcoin son iki aydır birbirine yaklaşan iki trend çizgisi içinde hareket etti ve 116 dolardaki tepe seviyeden yüzde 38,8 düştü. Teorik olarak, bu model fiyatı aşağı yönlü bir düzeltmeye yönlendirse de, altcoin’in fiyatı sonunda direnç eğilim çizgisinin kırılmasıyla güçlü bir sermaye girişi gördü. Belirsiz piyasa duyarlılığının ortasında, AAVE fiyatının takip ettiği aralık işlem yapılmayan bölge olarak kabul edilecek kadar daralmış durumda.

Son 24 saatte yüzde 3’ün üzerinde sıçrama yapan AAVE token, yazım sırasında 76,10 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bu da düşen trend çizgisinin ve düşen kama modelinin kırılımına işaret ediyor. Bu trend çizgisinde yaşanacak bir kırılım altcoin’de alıcılarının trend kontrolünü ele geçirmeye hazır olduğu anlamına geliyor. Günlükte mevcut seviyelerden gelecek mum kapanışı fiyatın 116 dolara doğru hareket edebileceğine yani güncel fiyatlarla yüzde 50’nin üzerinde yükseleceğine işaret ediyor. Bununla birlikte altcoin’in fiyatı kırılımı yapamayacak ve söz konusu teknik model içinde kalacak olursa önemli bir düşüş gelebilir.

AAVE için Teknik Göstergeler

Düşen fiyatın aksine, yükselen günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) de yükseliş teorisini destekliyor. Dahası, yüzde 50’lik orta çizginin üzerine olası bir sıçrama potansiyel toparlanmayı hızlandırabilir. Öte yandan aşağı eğimli EMA’lar AAVE fiyatında köklü bir düşüş trendine işaret ediyor. Dahası, bu EMA’lar olası toparlanma için alıcılara karşı ek engeller olarak hareket edebilir.

Piyasa değeri bakımından en büyük 45’nci kripto para olan Aave’nin önündeki ara direnç seviyeleri 79 dolar ve 94,4 dolarda. Fiyat için destek seviyeleri ise sırasıyla 70,7 dolar ve 64,4 dolarda.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.