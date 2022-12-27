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  •   Günün Lideri! Terra Luna Classic (LUNC) Rallisi Devam Edecek Mi?

Günün Lideri! Terra Luna Classic (LUNC) Rallisi Devam Edecek Mi?

Son 24 saat içerisindeki fiyat artışıyla tüm kripto para piyasalarını geride bırakan Terra Luna Classic'deki (LUNC) artış sürecek mi?
21:54
27 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Terra Classic (LUNC), yaklaşık 8 ay önce değerinin %99,9’undan fazlasını kaybetmesine rağmen piyasada güç göstermeye devam ediyor. Mevcut piyasa koşullarında meme token seviyesine indirgenmiş olan kripto para birimi hala büyük kazançlar sağlıyor. LUNC, piyasanın çoğunluğunun fiyat performansı açısından sessiz kaldığı bir zamanda bile çift haneli kazançlar yaşadı.

LUNC Kazanımı

Terra Classic son 24 saat içerisinde %16 oranında fazla bir yükseliş göstermeyi başardı ve 0,00018 dolar fiyat seviyesindeki direnci başarıyla kırdığı belirtiliyor. Fiyatlardaki toparlanma, “Joint L1 Task Force” adı verilen yeni bir geliştirici görev gücünün bir Layer 1 Terra Classic blok zinciri inşa etmeyi önermesiyle topluluktaki olumlu hissiyatın geri dönüşünü takip etti. Bu durum, topluluğun mevcut konumda çeşitli suçlamalarla boğuşan ilk LUNC geliştirici görev gücü olan “Terra Rebels” ile yoluna devam etmek istemesiyle ortaya çıktı. Kripto para birimi topluluğu daha önce görev gücüne tahsis edilen 150.000 dolar iadesi için çağrıda bulunmuştu.

Buna ek olarak Terra Classic topluluğunun bu teklifi, bir dönem içinde yakılan LUNC token’larının topluluğa tahsisini %10’a düşürerek daha önce 10983 sayılı teklifte önerilen %50’lik oranı iptal etmekte. Ayrıca yaşanan olay yakıldıktan sonra tekrar dolaşıma sokulacak token sayısını etkili bir şekilde azaltıyor. Teklif, oyların %83,35’inin kabul edilmesine ve yalnızca %11,31’inin aleyhte olmasıyla kabul edildi. Açıklanan haberin ardından duyulan heyecan, kripto para biriminin fiyatındaki yükselişe de katkıda bulundu.

LUNC İlgisi

Terra Classic son 24 saat içinde Coinmarketcap’te en çok kazananlar listesinin başında yer alıyor. Son 24 saatte yaklaşık %17’lik bir sıçrama yapan kripto para birimi, özellikle Bitcoin volatilitesinin tüm zamanların en düşük seviyelerine gerilemesiyle birlikte daha sakin bir piyasaya meydan okuyor.

Öte yandan LUNC’un, bu gibi zamanlarda gelişme eğiliminde olduğu belirtiliyor. Bunun nedeni olarak ise Bitcoin ve Ethereum gibi daha büyük varlıkların fazla hareket etme olasılığının düşük olması belirtiliyor. Ayrıca LUNC gibi düşük fiyatlı kripto para birimlerinin fiyatlarını hareket ettirmek daha kolay olduğu için yatırımcılar için iyi bir fırsat sunduğu öne sürüldü.

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