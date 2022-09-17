Ethereum'da gerçekleşen Merge sonrası PoW olarak devam eden bazı Ethereum çatallarında geleceğin nasıl olacağı yatırımcılar tarafından sorgulanıyor.

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Grayscale Investments, ETHW token’ları için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na bir hak dağıtım beyannamesi sundu. En büyük dijital varlık yöneticisinin basın açıklamasına göre, firma ETH Proof-of-Work (PoW) token’ları üzerinde bulunan hakların dağıtımı için kayıt tarihi olarak 26 Eylül’ü belirledi.

Kayıt tarihinde Grayscale, ETHW token’ları üzerinde uygun olan ürün için temsilci rolünü üstlenecek ve ürünün ETHW Token’ları üzerindeki hakları Grayscale Investments’a devredilecek.

Grayscale Ne Planlıyor?

Firmaya göre, Trust’ın 3 milyondan fazla ETHW Token’ı ve fon’un 40,6 milyon ETHW Token’ı üzerinde hak iddiası var. Yapılan açıklamalar dikkate alındığında token’ları satın almayı ve ardından da 180 günü aşmayacak bir süre içinde satmayı planlıyorlar.

Bununla birlikte firma, tokenları nasıl satmaya karar vereceği konusunda tam takdir yetkisine sahip olacağını ve tokenlardan vazgeçmeyi seçebileceğini de sözlerine ekledi. Token’ları satması halinde firma, satış için gerekli olan herhangi bir kâr payı veya maliyeti çıkardıktan sonra nakit gelirlerini ETHW hissedarları arasında dağıtacak.

ETHW token’larının, birleşme sonrası ETH hard forkundan çıkması beklenmekteydi. Birleşmeden önce Chandler Guo tarafından yönetilen hard fork’a biraz ilgi olsa da, ağ oldukça kötü bir başlangıç yaptı ve varlık da bunu takip etti.

ETHW Token Değeri Düşüyor

ETHW tokenı şu anda CoinMarketCap’te 9,585 dolar değerinde ve 3 Eylül’deki 58,54 dolarlık listeleme fiyatından %83,3’lük bir düşüş gösterdi. Buna ek olarak, 15 Eylül’de halka açıldığından bu yana %20’nin üzerinde düşüş gösterdi.

Grayscale basın bülteninde de bundan bahsedilerek, belirsizlik ve fiyatlardaki önemli dalgalanma potansiyeli nedeniyle, ETHPoW Token’larının haklarının değerini tahmin etmenin mümkün olmadığı belirtildi.

Bununla birlikte, ETHW hala umut vadediyor olabilir çünkü tüm bu olaylar sonunda sert çatallara geçiş yapanlar, ETH’nin değerini yeni token’lara yansıtabilir. Ancak hangi ETH proof of work token’ının listeleneceği konusunda endişeler devam ediyor.

Poloniex EthereumFair’i Listeledi

Çoğu borsa her bir token’ı ayrı ayrı değerlendireceklerini söylüyor. Ancak Poloniex, ClassZZ ve BitCoke tarafından desteklenen çatallı bir zincir olan EthereumFair’i (ETF) çekirdek Ethereum PoW Token’ı olarak listeleyeceğini duyurdu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.