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  •   Gözler O Altcoin’de! Analiste Göre Büyük Bir Hareketin Gelmesi An Meselesi!

Gözler O Altcoin’de! Analiste Göre Büyük Bir Hareketin Gelmesi An Meselesi!

Justin Bennett, Ethereum'un (ETH) önümüzdeki yıl Bitcoin'den (BTC) daha iyi performans gösterip göstermeyeceğini belirleyebilecek büyük bir hareket için hazırlandığını söyledi. Analist ayrıca Bitcoin ve bir altcoin için de beklentisini paylaştı.
15:25
30 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti ve stratejisti Justin Bennett, Ethereum‘un (ETH) önümüzdeki yıl Bitcoin’den (BTC) daha iyi performans gösterip göstermeyeceğini belirleyebilecek büyük bir harekete hazırlandığını söyledi. Analist ayrıca Bitcoin ve bir altcoin için de beklentisini paylaştı.

ETH/BTC İşlem Çiftine Dikkat

Yakından takip edilen kripto para analisti ve stratejisti Justin Bennett, 110 binden fazla Twitter takipçisine ETH/BTC işlem çiftinin simetrik üçgen formasyonunun son noktasına yaklaşırken çok yakında bir karar vereceğini belirterek şunları söyledi:

Bu çok yıllı formasyon, Ethereum’un 2023’te Bitcoin’den daha iyi mi yoksa daha düşük mü performans göstereceğini büyük olasılıkla belirleyecek.

Bu yazının yazıldığı sırada ETH/BTC 0.075 BTC’den (bin 261 dolar) işlem görüyor ve Bennett’in diyagonal direncini aşmaya oldukça yaklaşmış durumda. Yükselen bir ETH/BTC çifti, Ethereum’un Bitcoin’in kazanımlarını geride bırakacağı, en büyük kripto paradan çok daha iyi performans göstereceği anlamına geliyor.

Bitcoin’e bakıldığında Bennett, BTC‘nin düşük zaman dilimlerinden diyagonal direncini aşmasının ardından Bitcoin’in kısa vadeli yükselişte göründüğünü ifade ederek, “Bu seviyeyi geçebilirse BTC için çok fazla yükseliş olacak. Burada ne elde edeceğimizi görmek için bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

Bu yazının yazıldığı sırada Bitcoin, Bennett’in kilit direnç bölgesinin etkin bir şekilde üzerinde, 16 bin 840 dolardan alınıp satılıyor. Analistin paylaştığı fiyat grafiğine göre, BTC için bir sonraki direnç bölgeleri 16 bin 981 dolar, 17 bin 550 dolar ve 18 bin 160 dolarda.

2018’deki Trend Çizgisi Kırıldı

Kripto para analisti aynı zamanda hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance‘in yardımcı token’ı Binance Coin‘i (BNB) de takip ediyor. Bennett, BNB’nin şu anda dört yıllık diyagonal desteğinin altında işlem gördüğü konusunda uyardı ve altcoin’in önemli bir düzeltme hareketi için hazırlanıyor olabileceğini söyledi:

BNB, 2018’deki trend çizgisini kırdı.

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