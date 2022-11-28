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  •   Gözler FUD’un Zirve Yaptığı O Altcoin’de! Tüm Rakiplerini Geride Bıraktı!

Gözler FUD’un Zirve Yaptığı O Altcoin’de! Tüm Rakiplerini Geride Bıraktı!

Gözler, ağdaki kesintiler ve iflasını duyuran kripto para borsası FTX'e maruz kaldığı iddiasıyla sürekli olumsuzluğun hedefi olan o altcoin'e çevrilmiş durumda.
15:30
28 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Şüphesiz Solana (SOL) en iyi yılını geçirmiyor ve kısa vadede altcoin’de neler olacağı tam bir muamma. Solana, ağ kesintileri ve iflas bayrağını çeken kripto para borsası FTX’e maruz kaldığı iddiasıyla irili ufaklı birçok olumsuzluğun hedefi olmuş durumda. Bununla birlikte, ağır FUD (korku, belirsizlik ve şüphe) baskısına rağmen altcoin’in birkaç yönden rakiplerinden daha iyi performans gösterdiği görülüyor.

FUD’un Ötesinde Solana Ağı

Solana ağındaki işlem sayısı, bu yazının yazıldığı sırada 19.9 milyonda kalarak istikrarını korudu. Bu bağlamda Solana, Ethereum (ETH) ve Polygon‘u (MATIC) geride bırakmayı başardı. SOL, ayrıca günlük aktif adresler açısından NEAR Protocol (NEAR) ve Avalanche (AVAX) gibi kripto paraları da geride bıraktı. Dahası, yazım sırasında Solana’nın ağ üzerinde 340 bin günlük aktif kullanıcı bulunuyordu. Ancak, günlük aktivite açısından Ethereum ve Polygon ile rekabet edecek seviyede değil.

Solana, kilitli toplam değer (TVL) bakımından son birkaç ay içinde büyük ölçüde düştüğü için DeFi alanında da büyüme gösteremedi. Bu yazının hazırlandığı sırada, Solana üzerinde kilitli olan toplam değer 865.14 milyon dolar seviyesindeydi. Ethereum, Avalanche ve Polygon bu kategoride Solana’dan daha iyi performans gösterdi.

Mavi Çipli Altcoin’lere Güvenmek

Öte yandan Solana’nın NFT sektöründe yıl boyunca yeterli büyümeye tanık olduğu ve mavi çipli NFT’lerinin son derece iyi performans gösterdiği görüldü. Aşağıdaki grafikten de görülebileceği üzere, Solana’nın Blue Chip endeksi geçtiğimiz önemli ölçüde ay yükseldi. Ayrıca, Solana Floor tarafından sağlanan verilere göre, Solana’nın NFT hacmi son 30 gün içinde 83 binden 143 bine çıktı.

Aşağıdaki grafikte Solana‘nın ağındaki stake edenlerin (staker) sayısının son birkaç gün içinde önemli ölçüde arttığı görülebilir. Yazım sırasında göre ağda 577 bin 155 staker bulunuyordu.

Solana’yı çevreleyen ve fiyatı sarsan tüm FUD‘a rağmen yatırımcıların zihninde olumlu bir duygu geliştirip geliştiremeyeceğini zaman gösterecek. Ancak, bu yazının hazırlandığı sırada SOL, son 24 saatte kaydettiği yüzde 5,81 düşüşle 13,48 dolardan el değiştiriyor.

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