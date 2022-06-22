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Gözler Fed Başkanı Powell’ın Konuşmasında: Bitcoin ve Altcoin’ler Nasıl Etkilenir?

Küresel piyasalar ve kripto para piyasaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Senato'da yapacağı konuşmada Fed'in Temmuz toplantısında 75 baz puanlık bir faiz artırımına daha gidip gitmeyeceğine dair daha fazla ipucu arayacak.
13:45
22 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Merkez bankaları enflasyonu düşürmeye çalışırken, yatırımcıların kafasında sürekli faiz oranlarını ve enflasyonla ilgili endişeler var. Yatırımcılar, dünya ekonomisinin resesyona itileceği konusunda ne kadar endişe duymaları gerektiğini değerlendirmeye çalışırken, küresel piyasalarda yükseliş trendinin oluşmasında güçlük çekildiği görülüyor. 8 aydır düşüş trendindeki kripto para piyasalarında düşüşün derinleşip derinleşmeyeceği saptamaya çalışılıyor.

Gözler Powell’ın Konuşmasında

Küresel piyasalar ve kripto para piyasaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell‘ın bugün TSİ 16.30’da Senato’da yapacağı konuşmada, Fed’in Temmuz toplantısında 75 baz puanlık bir faiz artırıma daha gidip gitmeyeceğine dair daha fazla ipucu arayacak.

Powell’ın Senato’ya sunacağı para politikası raporu ve Fed’in gelecek dönemdeki yol haritasına ilişkin sözle yönlendirmelerinin küresel piyasalarda ve kripto para piyasalarında volatiliteyi artırması bekleniyor.

Fed yetkililerinin devam eden şahin açıklamalarının hala agresif bir tonda olması ve merkez bankasının gelecek dönem aracağı adımların ülke ekonomisini resesyona solabileceği endişesini güçlendiriyor. Kimi piyasa uzmanı, endişeleri gidermek adına Powell’ın söylemlerinin bir nebze de olsa güvercin tonda olabileceği ve bunun kripto para piyasaları başta olmak üzere riskli piyasalara olan iştahı artırabileceği üzerinde duruyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek toplantıda Fed’in politika faizini 75 baz puan artıracağına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, Eylül toplantısında da 75 baz puanlık artış ihtimali şu anda yüzde 46 seviyesinde bulunuyor.

Dün, önemli açıklamalarda bulunan Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonun oldukça yüksek ve tabana yayılmış durumda olduğunu belirtti ve faiz oranlarının olması gereken seviyenin oldukça altında olduğunu ifade etti. Bu seneki toplantılarda oy hakkı bulunmayan Barkin, Fed’in faizi olabildiğince hızlı şekilde artırırken piyasadaki işleyişi bozmamaya dikkat etmesi gerektiğini ekledi.

Kripto Para Piyasalarında Son Durum

Bitcoin, yazım sırasında günlükte yüzde 3,46 düşüşle 20 bin 423 dolardan işlem görüyor. En büyük altcoin Ethereum ise günlükte yüzde 5,66 düşüşle bin 89 dolardan işlem görüyor. Kripto para piyasalarının toplam değeri ise 1 trilyon doların altında, 898 milyar dolar seviyesinde.

Analistler, TSi 16.30’da başlayacak olan Powell’ın konuşmasının kripto para piyasalarında volatiliteyi artırabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor.

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