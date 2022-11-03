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  •   Gözler Buraya Çevrildi! Analist Tarih ve Kanıt Verdi: Bu Altcoin 2x Yapacak!

Gözler Buraya Çevrildi! Analist Tarih ve Kanıt Verdi: Bu Altcoin 2x Yapacak!

Ethereum (ETH) yerinde sayarken, bir anda ivme kazanan popüler altcoin orta vadede değerini ikiye katlayabilir. 
17:30
3 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ethereum (ETH) yerinde sayarken, bir anda ivme kazanan popüler altcoin orta vadede değerini ikiye katlayabilir.

Tarihi Fraktal, Teyit Ediyor!

Önde gelen analistlerden Yashu Gola’ya göre, Litecoin (LTC),  Halving (yarılanma) etkinliğine denk gelen Temmuz 2023’e kadar %200’e kadar değer kazanabilir ve madenci blok ödüllerini %50 oranında azaltabilir. Litecoin, Ekim 2011’deki lansmanından bu yana iki halving geçirdi. İlki Ağustos 2015’te gerçekleşti ve blok ödülünü 50 LTC’den 25 LTC’ye düşürdü. İkincisi, 25 LTC ödülünü 12,5 LTC’ye düşüren Ağustos 2019’da gerçekleşti. İlginç bir şekilde, her Litecoin halving olayı, muazzam bir fiyat artışından sonra meydana geldi, ardından benzer şekilde büyük bir düzeltme meydana geldi. Litecoin yarılanmasından sonra, LTC’lerin fiyatı yerel zirvesinde düzeltme yaşadı ve başka bir dip oluşturdu. En sonunda ise başka bir büyük ralli ile yeni bir rekor seviyeye yükseldi.

Litecoin’in üçüncü yarılanmasının Temmuz 2023’te gerçekleşmesi planlanıyor. Bu arada,  analistler şimdiden LTC’nin fiyatının 2011 ve 2019’daki yarılanma öncesi yörüngeden geçtiğine ve şu anda dibe vurma aşamasında olduğuna işaret ediyor. Bağımsız bir piyasa analisti olan Scalping Pro, yükseliş görünümünü desteklemek için MACD ve RSI göstergelerine dikkat çekti. Bu göstergeler, potansiyel trend dönüşlerini tahmin etmek için bir varlığın aşırı satım ve aşırı alım koşullarını belirler. Haftalık zaman diliminde, LTC’nin RSI ve MACD’si, önceki yarılanma olaylarından önce piyasa diplerine denk gelen aşırı satıma dönüştü. Bu nedenle analist, bunun başka bir büyük LTC fiyat rallisi için güçlü bir işaret olduğunu düşünüyor.

Litecoin: 180 Dolar, Bu Tarihte Mümkün!

Peki, LTC fiyatı Temmuz 2023’e kadar 180 dolara ulaşacak mı? Litecoin, Haziran 2022’de 40 dolar civarında dibe vurduysa, yeni bir yerel zirve gelebilir.  Teknik alaliste göre, Litecoin’in yarılanma öncesi zirveleri ve dipleri arasında Fibonacci düzeltme grafikleri çizmek, 0.236 ve 0.382 Fib çizgilerini yukarı yönlü hedefler olarak test etme olasılığını vurgular. Örneğin, 2011’de Litecoin, 1,31 dolar civarında dibe vurduktan altı ay sonra, Temmuz ayında 10 dolar civarında 0.236 Fib çizgisinde yerel tepesini oluşturdu. 2019’da LTC fiyatı, Aralık 2018’de yaklaşık 21 dolardan sıçradıktan sonra Haziran ayında 340 dolara yakın 0,382 Fib hattında yerel zirvesini oluşturdu.

Mevcut senaryoda, Litecoin‘in 0,236 ve 0,382 Fib çizgileri sırasıyla yaklaşık 130 dolar ve 180 dolar ile çakışıyor. Litecoin taban seviye olarak 40 doları onaylarsa, bu seviyeler potansiyel yerel zirveler haline gelebilir. Diğer bir deyişle, mevcut fiyat seviyelerinden ölçüldüğünde Temmuz 2023’e kadar %100 %200 fiyat artışı.meydana gelebilir.

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