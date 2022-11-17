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Kripto para piyasalarında geçtiğimiz haftalarda oldukça ilgi toplayan ve fiyatında ciddi artışlar yaşanan Aptos (APT) adına yeni bir gelişme duyuruldu.

Google ve Aptos Ortaklığı

Dünyanın teknoloji devi Google’ın, arama motoru ve Youtube gibi web sitelerinin de kullandığı sunucu altyapı hizmetlerini son kullanıcıya sunduğu bir bulut bilgi platformu olan Google Cloud’un Dijital Varlıklar Başkanı Richard Widmann yaptığı açıklamalarında, piyasaya sürülmesinin ardından kripto para ekosisteminde ciddi bir etki uyandıran proje Aptos ile ortaklığını duyurdu. Yaşanan gelişmenin ardından kripto para biriminin fiyatında büyük bir artış yaşandı. Google Cloud’un yetkili ismi Richard Widmann açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Aptos’un vizyonunu ve yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olmaya devam edeceğiz

“Google ile Sadece Başlangıç”

Bununla birlikte kripto para projesi Aptos’un resmi sayfasından yapılan açıklamada, dünya devi Google Cloud ile birlikteliklerine önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler eklenebileceğinin sinyalini vererek mevcut konumdan oldukça memnun olduklarını duyurdu. Kripto para şirketi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Daha basit, daha ilgili ve genel olarak daha iyi bir kullanıcı deneyiminin geniş web3’ün benimsenmesi için anahtar olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle Aptos, kullanıcı dostu, tüketiciye hazır uygulamaları verimli ve eğlenceli bir şekilde geliştirmek adına geliştirici öncelikli bir deneyim yaratıldı. Topluluğumuzu büyütmeye ve misyonumuzu hayata geçirmeye yardımcı olmak için Google Cloud ile çalışmaktan heyecan duyuyoruz. Ve bu sadece başlangıç.

Ayrıca kripto para şirketi, Google Cloud ile birlikteliklerinin yeni olmadığını projenin başından beri Aptos ve Google birlikteliğinin mesajlarını verdi. Şirket açıklamasında konu hakkında şunları söyledi: