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Bitcoin (BTC) yerinde saymaya devam ederken popüler bir analist ve yönetici Ethereum (ETH) rakibi bir altcoin’e odaklandığını belirtti.

Rapoul Pal, Solana ve DeMark Göstergesine Dikkat Çekti!

Makro uzmanı ve eski Goldman Sachs yöneticisi Raoul Pal, Ethereum (ETH) rakibi bit altcoin’in bir sonraki boğa koşusunda diğer kripto paraları gölgede bırakabileceğini söylüyor. Pal, yakın tarihli bir açıkmasında, kripto para piyasasının eninde sonunda tekrar toparlanacağını vurguladı. Yöneticiye göre, Ethereum ve bazı altcoin’ler bu süreçte çok önemli projelere imza atıyorlar. Bu durum, gerekli koşullar tekrar oluştuğunda piyasadaki benimsenme oranını yeni zirvelere taşıyabilir. Merge güncellemesi sayesinde Ethereum, odak noktası haline gelirken Solana (SOL) ve Avalanche (AVAX) da hem bireysel yatırımcının hem de kurumsal yatırımcının ilgisini çekecek önemli adımlar atıyor. Ethereum liderliğindeki bir sonraki boğa koşusunda hem SOL hem de AVAX büyük işler çıkarabilir.

Pal, bu 2 altcoin’in 2020 ile 2021’in sonlarında Ethereum’un gibi performans göstereceğini tahmin ediyor ve özelikle Solana’nın ipi göğüsleyeceğini iddia ediyor. Analist, SOL’un bir sonraki boğa koşusuunda ETH gibi ivme kazanacağını belirtiyor. SOL, sonunda çok büyük ve eşssiz bir proje haline gelecek. SOL’daki gelişmeleri yakından izlediğinin altını çizen uzman, NFT ve TVL gibi faktörlerin önemine dikakt çekiyor. Real Vision kurucusu ayrıca SOL/ETH Solana grafiğini incelediğini söylüyor. En son zirve ve taban fiyatları, önceki dönemin fiyatıyla karşılaştırarak bir varlığın yön eğilimini tespit etmeyi amaçlayan DeMark göstergesinin, SOL/ETH için birden fazla zaman diliminde yükselişte olduğunu vurguluyor.

Sonala, Gelecek Vaat Ediyor!

Sene başından bugüne kadar yaklaşık %80 düşüş yaşayan Solana, bu yıl bekleneni veremedi. Ağda meydana gelen kesitni ve kripto para piyasasındaki sert düzeltme, SOL’u büyük oranda etkiledi. Yaşanan teknik sorun, ağı yavaşlattı ve geçici olarak devre dışı bıraktı. Ancak Solana bütün bunlara rağmen rağmen ilerleme kaydediyor. Son zamanlarda, Solana’nın NFT satışları, ivme kazandı. SOL ekosisteminde fiyatı etkileyebilecek çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

Bir “move-to-earn” uygulaması olan StepN, kripto para sektründe en çok tartışılan projelerden biri haline geldi. Proje, Solana Blockchain’i üzerine inşa edildi. 2 milyon ila 3 milyon aylık aktif kullanıcıyla StepN, muhtemelen Solana ekosistemine yepyeni bir kullanıcı grubu getirdi. Bu kullanıcıların bazılarının daha önce Solana veya başka herhangi bir ekosistem ile etkileşime girmemiş olması muhtemeldir. Uygulama birkaç aydır piyasada, yani bu hem Solana hem de StepN için mükemmel bir katalizör. StepN’in yerel tokeni GMT, 860 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip. Analistlere göre, bu gelişmeler SOL fiyatına değer kazandırabilir.