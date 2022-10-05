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GMX Coin Nasıl Alınır?

19:30
5 Ekim 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

GMX, düşük işlem ücretlerini ve sıfır fiyat etkisine sahip alım satımları destekleyen, kullanıcıların alım satımlarında 30 kata kadar kaldıraç kullanmalarını sağlayan, merkezi olmayan bir spot ve sürekli sözleşme alım satım platformudur.

GMX Coin (GMX) Nedir?

Bu protokol ilk olarak 2022’nin başında Avalanche’da başlamadan önce Eylül 2021’de Arbitrum’da yayına girdi. Alım satım, piyasa yapıcılığından, borsa ücretlerinden, kaldıraç alım satımından (spread’ler, fonlama ücretleri ve tasfiyeler) ve likidite sağlayıcılarına geri yönlendirilen varlık yeniden dengelemesinden ödüller üreten benzersiz bir çok varlıklı likidite havuzu aracılığıyla desteklenir.

Nihayetinde, kripto para biriminin olduğu gibi hareket etmesine yardımcı olan iki şey var:

  • Merkezi Olmayan Finans (DeFi): DeFi, insanların finansal hizmetlere erişmek veya sadece paralarını depolamak için bankalara ihtiyaç duymadığı bir kavramdır.
  • Kripto Borsaları: Kripto borsaları, kriptoların alım, satım ve takasına izin verir. Yatırımcıların bir coin alabilecekleri veya satabilecekleri değerleri keşfetmeleriyle birlikte, arz ve talep yasalarının yürürlüğe girmesiyle kripto para birimlerinin değer kazanması bu alım satım yoluyla gerçekleşir.

Bazı platformlar işleri yeni bir düzeye taşır ve bunlardan biri GMX’tir. Bu sistem, gelişmiş merkezi olmayan finansı kripto borsası konseptiyle birleştirmeyi amaçlıyor. GMX, şu anda Arbitrum One Layer 2 (L2) ölçeklendirme çözümü ve Avalanche blok zincirinde konuşlandırılmış merkezi olmayan bir türev borsasıdır.

Protokol, ETH, WBTC, LINK, UNI, DAI, USDC, USDT ve FRAX gibi kripto para birimleri için işlemler sunuyor.

Sürekli takas piyasaları, yatırımcıların 30 kata kadar kaldıraçla long veya short ana tokenler almalarına olanak tanır. Bu, bir emir defteri aracılığıyla yapılmak yerine, tüm ticareti yapılabilen varlıkların bir havuzu olarak işlev gören GLP adı verilen paylaşılan bir likidite mekanizması aracılığıyla yapılır. İşlemler, teorik olarak belirsiz bir derinlikle mevcut oracle fiyatı (Chainlink tarafından güvence altına alınmıştır) üzerinden yapılır.

GMX Coin Nereden Alınır?

GMX Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance üzerinden güvenle alınıp satılabilir. GMX Coin; Binance platformunda, GMX/BTC, GMX/BUSD ve GMX/USDT paritelerinde işlem görüyor. GMX Coin, bu rehberin hazırlandığı sırada 52 dolardan alım satım işlemi görüyor.

GMX satın almak için öncelikle Binance borsasına üye olmak gerekmektedir. Üyeliğin tamamlanmasıyla Binance hesap cüzdanına kripto para veya fiat para birimi transfer edilmelidir. Transferin tamamlanmasının ardından yukarıda belirtilen üç pariteden de GMX Coin satın alabilirsiniz. GMX/USDT işlem çiftinden satın alma için öncelikle bu paritenin arayüzüne gidilmelidir. GMX/USDT arayüzünde limit sekmesinde belirtilen alana satın alınmak istenen miktar girilir. Miktarın belirtilmesinin ardından GMX Al emri ile satın alma işlemi gerçekleştirilir.

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