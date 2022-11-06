Okuma Süresi: 2 Dakika

Meme coin savaşları devam ederken, hangi altcoin’in 1 dolara ulaşma olasılığının daha yüksek olduğu merak konusu oldu.

DOGE: Eninde Sonunda..!

Dogecoin ve Shiba Inu, Elon Musk’ın favori kripto para birimlerinden ikisi. Pazar erişimi ve blok zinciri yenilikleri açısından her iki meme coin’de oldukça iddialı. Shiba Inu (SHIB), NFT ve metaverse teknolojileri ile son haftalarda kripto sektörünü sallıyor. Dogecoin (DOGE) ise piyasanın en eski meme coin’lerinden biri. DOGE, 2013 yılında şaka olarak ortaya çıkmış ancak bir anda yatırıcının odak noktası haine geldi. DOGE ayrıca, piyasa değeri açısından en büyük kripto para birimlerinden biri oldu. Topluluk odaklı olması ve Musk desteği ile birçok başarıya imza attı.

Elon Musk’ın platformu satın almasından bu yana Twitter’ın geleceğiyle ilgili endişeler var. Bazıları, dünyanın en zengin adamının bir dizi kripto para projesini başlatacağını veya sisteme dahil edeceğini tahmin ediyor. İnsanlar Elon Musk’ın DogeCoin veya Shiba Inu’yu Twitter ile bir şekilde entegre etmesini bekliyor. Bu gerçekleşirse, her iki meme coin’in değeri fırlayacak. Tesla, SpaceX ve Twitter CEO’sunun Dogecoin’e tutkusu büyük. Musk, Twitter’dan para kazanmayı en üst düzeye çıkarma ve bir ödeme seçeneği olarak DOGE’yi tercih etme arzusundan sık sık bahsetti. Musk’ın ilk tercihi büyük ihtimalle Dogecoin olacak. Uzmanlara göre bu eninde sonunda gerçekleşecek.

DOGE, Kurumsallaşacak!

Elon Musk, Twitter için bir ödeme sistemi oluşturur ve DOGE’yi kullanırsa, Dogecoin’in hem kullanım alanı hem de fiyatı fırlayacak. Her Twitter kullanıcısı meme coin’i kullnmak zorunda kalacağından, bu durum DOGE için gerçek ve tartışmasız bir değer yaratacak. Bu aynı zamanda kripto sektörü ve dünya çapındaki şirketler için DOGE’nin kurumsal işlevselliği konusunda bir emsal oluşturacak. Dogecoin, Elon Musk’ın Twitter’ından para kazanmasına yardımcı olmak için kullanılırsa, diğer firmalar da kolayca bunu takip edebilir ve Shiba Inu yerine Dogecoin’i kullanabilir.

Böyle bir senaryoda, Dogecoin’in değeri 1 doları aşacaktır. Her iki meme coin de yatırımcının odak noktası oldu. Ancak Elon Musk’ın SHIB yerine DOGE‘i tercih etmesi DOGE’yi yarışta bir adım öne geçirecek. Musk daha önce portföyünde SHIB bulundurmadığını kabul etti