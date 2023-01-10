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Geliyor! Terra Classic’te (LUNC) Hayaller Gerçek Oluyor! Tarih Verildi! İşte Ocak Tahmini!

Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında çarpıcı adımlar atarken, güncel gelişmeler açıklanan yol haritasının takip edildiğini ortaya koyuyor.
16:05
10 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında çarpıcı adımlar atarken, güncel gelişmeler açıklanan yol haritasının takip edildiğini ortaya koyuyor.

DEX Geliyor: 1 Milyon Dolar Toplandı!

Bağımsız bir Terra Classic geliştirme grubu olan TerraCVita, bir tweet’te, “Terraport” adlı merkeziyetsiz finans projesi için 1 milyon dolar fon topladığını duyurdu. Proje, uzun süredir beklenen Terra Classic merkeziyetsiz borsayı (DEX) içeriyor. TerraCVita, Terra Classic’teki heyecanla beklenen projenin 1 milyon dolarlık devasa bir fon aldığı bilgisini paylaştı. DEX, birçok açıdan büyük önem teşkil ediyor. Topluluk odaklı bir proje haline dönüşen LUNC, yayımladığı yol haritası ile güven tazelemişti. Terra Classic yatırımcıları bu kritik duyuru karşısında sevinçlerini dile getirirken, LUNC yatırımcıların odak noktası olmaya devam ediyor.  TerraCVita’nın geçen Ekim ayından beri DEX geliştirmeye odaklanmıştı. Terra Classic topluluğunun üyeleri arasında yapılan ankette, DEX’in en çok arzu edilen  DApp olduğu ortaya çıktı.

Kasım ayında grup, geliştirmenin yolunda olduğunu ileri sürerek önümüzdeki haftalarda bir ön satış lansmanına işaret etmişti Kıdemli TerraCVita üyesi Rex Harrison, paylaştığı bir tweet’de DEX’in Terra Luna Classic’i için adet “fırın” görevi göreceğini iddia etmişti. 2 haftadan daha kısa bir süre önce grup, DEX’in 2023’ün 1. çeyreğinin başlarında piyasaya sürüleceğini söyleyerek lansman tarihini onayladı. Grup, şu anda Terra Classic ağı üzerinde çalışan birkaç bağımsız geliştirme grubundan biri konumunda.

Ocak Ayı LUNC Tahmini!

2023’e girerken, yatırımcılar kripto para piyasasının toparlanacağını umut ediyor. Bu süreçte, Bitcoin (BTC) yatırımcının odak noktası olmaya devam ederken, DOGE, SHIB ve Terra Classic (LUNC) gibi altcoin’ler de gündemden düşmüyor. Skandal çöküşün ardından, LUNC topluluğu, yeniden önceki zirvelere ulaşmak için önemli bir yol haritası yayımladı. Topluluk, çeşitli borsalar ve platformların desteğiyle birlikte farklı stratejiler uyguladı. Ekosisteme işlevsellik kazandıracak teklifler onaylanırken, yakımlar da artmaya devam ediyor. LUNC, bu süreçte en çok takip edilen kripto para birimlerinden biri olmayı başardı.

Önde gelen platformlardan PricePredictions’daki makine öğrenimi tabanlı algoritmalar, LUNC’un Ocak ayında muhtemelen küçük bir ralli yaşayacağını öngörüyor. Platform, LUNC’un 31 Ocak’ta 0,000155 dolardan işlem göreceğini tahmin ediyor. Bu, LUNC‘un mevcut fiyatından  % 1 artacağı anlamına geliyor.

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