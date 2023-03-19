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Geçen Yılın Kripto Kahini Açıkladı! 1 Ay Sonra Ortaya Çıktı!

Yakın zamana kadar kripto para yatırımcılarının izlediği en gözde analistti. Ancak şimdi kimse dikkate almıyor.
18:00
19 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Geçtiğimiz yıl yaptığı tahminlerle kripto para piyasalarını kasıp kavuran popüler analist yeniden ortaya çıktı. Özellikle Haziran ayından itibaren yaptığı tahminler nokta atışı hedefine ulaşıyordu. Birçok ara yükseliş ve düşüşü tahmin eden isim böylece büyük kalabalıklara hitap etmeye başladı.

Capo Bitcoin Tahmini

2022 yılındaki çöküşü aylar önceden gören popüler analist Capo, Ocak ayında başlayan Bitcoin rallisinin ardından kripto Twitter tarafından alaya alınmıştı. Anonim analist Ocak ayındaki Bitcoin rallisini gördüğü en büyük boğa tuzağı olarak tanımladıktan sonra BTC fiyatı artmaya devam etti. Ardından dip seviyeden yaklaşık %100 yükseldi. Bugün yaptığı paylaşımda ise şunları söyledi;

“Tüm gürültüye rağmen, beni takip edenlerin büyük çoğunluğunun samimi ve iyi insanlar olduğunu biliyorum. Ve bunlar bir güncellemeyi hak ediyor. Twitter’dan uzak kaldığım bu süre çok iyi ve gerekli oldu. Tamamen iyiyim ve özel hayatımın tadını çıkarıyorum. İlgi gösteren herkese teşekkür ederim. Fiyat 25 bini kırdı ancak altcoinler bunu takip etmedi ve büyük dirençlerle karşı karşıyalar. Sistemim bana düşük seviyelerden gelen hareketin oldukça manipüle edilmiş bir hareket olduğunu (çoğunlukla BUSD ve USDC ile) ve yakında gerçeğin ortaya çıkacağını söylüyor. Ve bu gerçekleştiğinde… Düşüş eğilimimi sürdürüyorum ve tamamen piyasanın dışında kalacağım. Yeni dip seviyeler hala olası.”

Diğer bir popüler analist Miles Deutscher ise ana şunu sordu;

“Gerçek bir soru: Tezinizi geçersiz kılmak için yapısal olarak nelerin gerçekleştiğini görmeniz gerekiyor?”

Kripto Para Analistleri ve Risk

Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinden itibaren kripto para topluluğu Capo’yu geleceği görebilen biri olarak kabul etti. Onun birçok büyük fiyat hareketini önceden tahmin etmesi herkesi cezbetmişti. Fakat 2023 yılına geldiğimizde Capo tarafından dillendirilen 12.000 dolar hedefini Bitcoin görmemişti. Üstelik bu seviyenin %100’den fazla üstünde bir fiyattan yani 27.000 dolardan alıcı bulan bir Bitcoin (BTC) var. Üstelik Fed’in faizleri ikinci çeyrekte indirme ihtimali yatırımcıların risk iştahını daha da artırıyor.

Capo’nun 2023 Ocak Tahmini

Kasım 2022 tarihinde en iyi kripto para analistleri makalemizde henüz FTX çöküşünün üstünden 30 bile geçmiş olmamasına rağmen bugünleri görüp bir uyarıda bulunmuştuk. Gün gelecek Capo gibi analistlerle PlanB ile nasıl dalga geçildiyse öyle dalga geçilecek demiştik. Aradan iki ay geçmeden Ocak ayında bu yaşandı. Halen daha 2022 başında PlanB ile alay edenler şimdi Capo’yla dalga geçiyor. Dip ve tepeleri analistlerin yorumlarına göre tespit etmeye çalışmak. En tepeden satıp en dipten alma gayretine girmek en büyük risklerden biridir. En iyi kripto para analistleri makalesini Kasım 2022’nin kaos ortamında kaleme almıştık, bugünün şartlarında tekrar okumanız sizi bundan sonraki kayıplardan da büyük ölçüde koruyacaktır.

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