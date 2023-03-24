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Galaxy Digital’den Bitcoin Raporu! Her Şey Onu Gösteriyor!

Kripto yatırım şirketi Galaxy Digital, en büyük kripto paradaki birikimin artıyor olmasının Bitcoin (BTC) için tarihi bir yükseliş katalizörü ile karşı karşıya kalınacağını savunsa da düşüş olabileceği konusunda da uyardı.
13:55
24 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto yatırım şirketi Galaxy Digital, en büyük kripto paradaki birikimin artıyor olması gibi faktörleri işaret ederek Bitcoin‘in (BTC) tarihi yükseliş katalizörleri ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Gözler BTC Birikimi ve Blok Ödülü Yarılanmasında

Galaxy Digital, yakın tarihli bir blog yazısında olası bir düşüşün yaklaştığını belirterek “Gelecekte biri yükseliş, diğeri potansiyel olarak düşüş olmak üzere iki ana arz değişimi olayı söz konusu.” dedi.

Galaxy Digital’e göre, yükseliş katalizörü Bitcoin’in 2024’ün Nisan ayında gerçekleşmesi planlanan dördüncü blok ödülü yarılanması olacak. Bilmeyenler için yarılanma etkinlikleri her dört yılda bir gerçekleşir ve piyasaya giren yeni BTC miktarını yüzde 50 oranında azaltılmasını sağlar. Arzın azalması şimdiye kadar Bitcoin fiyatında yukarı yönlü büyük hareketlerle aynı döneme denk gelmiştir:

Bitcoin’in bir sonraki blok ödülü yarılanması (2024’ün Nisan ayında gerçekleşmesi öngörülüyor), günde yaklaşık 450 yeni BTC çıkarılmasıyla ağın enflasyon oranını yüzde 1’in altına düşürecek. Şimdiye kadar Bitcoin’in önceki üç blok ödülü yarılanmasında (2012, 2016, 2020), talebin aynı kalmasına rağmen yeni arza göre yüksek kalmasından dolayı sonraki boğa hareketlerini katalize ettiğini göstermektedir.

Bitcoin ağının enflasyon oranının yüzde 1’in altına düşmesinin onu insanlığın bildiği en güçlü varlıklar arasına, altın ve gümüş gibi tarihi değer saklama varlıklarından daha düşük enflasyona sahip bir seviyeye itecek olması gibi basit bir nedenden ötürü 2024’deki blok ödülü yarılanması odak noktası olmaya devam etmeli.

Galaxy Digital, ayrıca Bitcoin’deki birikimi artıran bir başka yükseliş trendine de dikkat çekerek “Zincir üstü verileri Bitcoin’deki birikimin tüm hızıyla devam ettiğini gösteriyor. Bakiyesi sıfır olmayan toplam adres sayısı artmaya devam ediyor. 45 milyondan fazla adreste BTC bulunuyor. Çok sayıda adres yalnızca Bitcoin aldı ve herhangi bir harcama yapmış değil. ‘Birikim adresleri’ olarak adlandırılan adreslerinin sayısı son bir ay içinde artış gösterdi.” notunu düştü

Mt. Gox Alacaklılarına Dağıtılacak BTC’ler

Öte yandan kripto yatırım şirketi potansiyel düşüş tetikleyicisi olarak iflas eden ve feshedilen kripto para borsası Mt. Gox’tan büyük miktardaki BTC‘nin alacaklılara aktarılması ve piyasanın by BTC’lerle doldurulmasını. Ancak Galaxy Digital bunun pek olası görünmediğini belirterek şu notu düştü:

2014’teki saldırısının bir sonucu olarak, Mt. Gox iflas mütevelli heyetinin 2019’un Eylül ayında yayımladığı belgeler borsanın elinde 141 bin 686 BTC, bir miktar nakit para ve Bitcoin Cash (BCH) bulunduğunu gösteriyor. Araştırmalarımıza ve Mt. Gox alacaklılarıyla yaptığımız görüşmelere dayanarak, alacaklılara yapılan dağıtımların bir sonucu olarak BTC için önemli bir arz olayı olmasını beklemiyoruz.

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