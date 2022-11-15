Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   FTX’in FTT’si Sonrası Gözler Bu Altcoin’de! Hangi Seviyelere Dikkat Edilmeli!

FTX’in FTT’si Sonrası Gözler Bu Altcoin’de! Hangi Seviyelere Dikkat Edilmeli!

FTX borsasının altcoin'î olan FTT'nin önlenemez düşüşü sonrasında yaşananlar başka borsaları ve onlara bağlı altcoin'leri de etkiledi.
01:00
15 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Crypto.com fiyatı bir yap ya da boz durumunda. Mevcut seviyeler destek olarak tutmazsa, önümüzdeki günlerde yüksekten serbest düşüş denilebilecek bir hareket meydana gelebilir. CRO’nun bir sonraki potansiyel hareketini ölçmek için kilit seviyeler tanımlanmış durumda.

CRO Fiyatı Kötüleşebilir

Crypto.com’un altcoin’i CRO için fiyatı, son destek seviyeleri gibi görünen seviyelerin üzerinde seyrediyor. 14 Kasım’da, ay boyunca %45’lik bir düşüşün ardından, Ethereum tabanlı kripto para birimi değişim token’ı, 2022 boyunca destek ve direnç olarak hareket eden azalan paralel trend kanalının alt yarısına indi.

Crypto.com fiyatı şu anda 0,067 dolardan alıcı bularak işlem görmeye devam ediyor. Trend kanalının alt yarısındaki ihlale eşlik eden hacim profili göstergesindeki işlemlerde önemli bir artış var. Çeşitli borsa hacim verilerine göre, mevcut fiyat 2022 yılının tamamında en çok işlem gören piyasa günü olarak kayıtlara geçti. Bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda, CRO fiyatı, gözlerini yükselişe dikmiş boğaları yok edecek ya da kendine aşırı güvenen ayıları tuzağa düşürecek kesin bir hareket için hazırlanıyor olabilir.

Düşüş hedefleri muhtemelen 0,05 dolar civarındaki 2020’nin en düşük seviyelerinde olabilir. Boğalar düşük seviyelere yakın bir desteğe adım atarsa, Ethereum tabanlı borsa token’ı için FTX’e benzer bir serbest düşüş ihtimaller dahilinde olabilir. Yazar Ekta Mourya geçtiğimiz günlerde düşüş tekniklerini karıştıran kanıtlarla ilgili rapor verdi.

Raporlar Ne Diyor?

Ekta’nın raporuna göre Crypto.com, FTX ve Sam Bankman-Fried ile bağlantılı başka bir borsa olan Gate.io’ya 404 milyon dolar değerinde Ethereum token’ı gönderme işlemine dahil oldu. Yine de boğalar alt trend kanalını bir kez daha destek olarak kullanabilir ve bir ayı tuzağı rallisine neden olabilir.

Boğalar 0,08 dolar fiyat seviyesini aşabilirse düşüş tezinin geçersizliği ortaya çıkabilir. Bunu yaparken, 0,10 dolar ve potansiyel olarak 0,12 dolar likidite bölgelerine yakın yükseliş hedefleriyle ek bir alıcı çılgınlığı başlayabilir. Geçersiz kılma senaryosu gerçekleşirse Crypto.com fiyatı %90 oranında artabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
7 Yıl Sonra Uyandı: Balina, Bu Altcoin’de Yarım Milyon Doların Üzerinde Coin’i Hareket Ettirdi!
7 Yıl Sonra Uyandı: Balina, Bu Altcoin’de Yarım Milyon Doların Üzerinde Coin’i Hareket Ettirdi!
Binance Duyurdu: Bu 2 Altcoin için 4 İşlem Çifti Kaldırılıyor!
Binance Duyurdu: Bu 2 Altcoin için 4 İşlem Çifti Kaldırılıyor!
Deneyimli Analist Herkesin Tuttuğu Bu Altcoin için Uyardı: En Az Yüzde 50!
Deneyimli Analist Herkesin Tuttuğu Bu Altcoin için Uyardı: En Az Yüzde 50!
FTX Krizi Bir Etkinliği Daha Gölgeleyebilir! Sponsorluk Tehlikede Mi?
FTX Krizi Bir Etkinliği Daha Gölgeleyebilir! Sponsorluk Tehlikede Mi?
Nike, Bu Kripto Projesiyle Ortaklığını Duyurdu! Fiyatı Hızla Artabilir!
Nike, Bu Kripto Projesiyle Ortaklığını Duyurdu! Fiyatı Hızla Artabilir!
Müjde! Ünlü Platform: Solana (SOL) ve Ripple (XRP) Aralık’ta Bu Seviyelerde Olabilir
Müjde! Ünlü Platform: Solana (SOL) ve Ripple (XRP) Aralık’ta Bu Seviyelerde Olabilir
Popüler Altcoinde Tehlike Çanları Çalıyor! Kritik Destek Kırıldı!
Popüler Altcoinde Tehlike Çanları Çalıyor! Kritik Destek Kırıldı!
FTX, Ethereum’un Başını Yakacak Mı? Ünlü Twitter Fenomeni Yorumladı!
FTX, Ethereum’un Başını Yakacak Mı? Ünlü Twitter Fenomeni Yorumladı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Güncel NFT Haberleri
2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!
Steve Jobs’un 200 Bin Dolara Satılan Sandaletleri; Nike’ın Blockchain Sektöründe Ses Getirecek Adımları!
Nike, Bu Kripto Projesiyle Ortaklığını Duyurdu! Fiyatı Hızla Artabilir!
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
Bu Tarihe Ve Etkinliğe Dikkat! NFT Ve Kripto Paraların Gidişatı Değişebilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022