FTX borsasının altcoin'î olan FTT'nin önlenemez düşüşü sonrasında yaşananlar başka borsaları ve onlara bağlı altcoin'leri de etkiledi.

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Crypto.com fiyatı bir yap ya da boz durumunda. Mevcut seviyeler destek olarak tutmazsa, önümüzdeki günlerde yüksekten serbest düşüş denilebilecek bir hareket meydana gelebilir. CRO’nun bir sonraki potansiyel hareketini ölçmek için kilit seviyeler tanımlanmış durumda.

CRO Fiyatı Kötüleşebilir

Crypto.com’un altcoin’i CRO için fiyatı, son destek seviyeleri gibi görünen seviyelerin üzerinde seyrediyor. 14 Kasım’da, ay boyunca %45’lik bir düşüşün ardından, Ethereum tabanlı kripto para birimi değişim token’ı, 2022 boyunca destek ve direnç olarak hareket eden azalan paralel trend kanalının alt yarısına indi.

Crypto.com fiyatı şu anda 0,067 dolardan alıcı bularak işlem görmeye devam ediyor. Trend kanalının alt yarısındaki ihlale eşlik eden hacim profili göstergesindeki işlemlerde önemli bir artış var. Çeşitli borsa hacim verilerine göre, mevcut fiyat 2022 yılının tamamında en çok işlem gören piyasa günü olarak kayıtlara geçti. Bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda, CRO fiyatı, gözlerini yükselişe dikmiş boğaları yok edecek ya da kendine aşırı güvenen ayıları tuzağa düşürecek kesin bir hareket için hazırlanıyor olabilir.

Düşüş hedefleri muhtemelen 0,05 dolar civarındaki 2020’nin en düşük seviyelerinde olabilir. Boğalar düşük seviyelere yakın bir desteğe adım atarsa, Ethereum tabanlı borsa token’ı için FTX’e benzer bir serbest düşüş ihtimaller dahilinde olabilir. Yazar Ekta Mourya geçtiğimiz günlerde düşüş tekniklerini karıştıran kanıtlarla ilgili rapor verdi.

Raporlar Ne Diyor?

Ekta’nın raporuna göre Crypto.com, FTX ve Sam Bankman-Fried ile bağlantılı başka bir borsa olan Gate.io’ya 404 milyon dolar değerinde Ethereum token’ı gönderme işlemine dahil oldu. Yine de boğalar alt trend kanalını bir kez daha destek olarak kullanabilir ve bir ayı tuzağı rallisine neden olabilir.

Boğalar 0,08 dolar fiyat seviyesini aşabilirse düşüş tezinin geçersizliği ortaya çıkabilir. Bunu yaparken, 0,10 dolar ve potansiyel olarak 0,12 dolar likidite bölgelerine yakın yükseliş hedefleriyle ek bir alıcı çılgınlığı başlayabilir. Geçersiz kılma senaryosu gerçekleşirse Crypto.com fiyatı %90 oranında artabilir.

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