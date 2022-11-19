FTX uçurumdan aşağıya yuvarlanırken sayısız şirketi de uçurumun kenarına getirdi. Onlardan bir tanesi büyük bir dönümün eşiğinde.

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USDT’yi Solana blok zincirinden Ethereum blok zincirine dönüştürmek için 1 milyar dolarlık bir zincir transferi, stablecoin ihraççısı Tether tarafından duyuruldu. Bu işlem sırasında Tether, token sayısının toplam arzında herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtti.

Tether’in Zincir Takas Etkinlikleri

Duyuru, sadece birkaç hafta önce piyasa değerine göre ilk 5 kripto para birimi arasında yer alan Solana’nın, kripto para borsası FTX’in başarısızlığı nedeniyle sorunlar yaşadığı sırada geldi.

Kripto para biriminin bir blok zincirinden diğerine aktarılması zincir takası olarak adlandırılır. Stablecoin’leri kullanma talebi bir blok zincirinden diğerine geçtiğinde, Tether bu işlemi geçmişte birçok kez gerçekleştirdi. Örneğin 2020 yılının ortalarında Tether, 1 milyar USDT’yi Tron’dan Ethereum’a iki kez takas etti.

Solana’nın FTX’e Maruz Kalması Ölümcül Oldu

FTX ve Alameda Research’ün çöküşü özellikle blok zinciri ve yerel SOL token’ı için acımasız oldu ve bunun geçerli bir nedeni vardı. Şu anda iflas eden Alameda, SOL’un en büyük yatırımcısıydı ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried şahsen onu bir Ethereum alternatifi olarak sunmuştu.

Solana blok zincirinin geliştirilmesini destekleyen ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Solana Vakfı da FTX’te tutulan 1 milyon dolar nakit ya da eşdeğer varlığa sahip olduğunu kabul etti.

Bununla birlikte, daha önce Solana’nın kurucu ortağı FTX krizine büyük miktarda maruz kaldığını ya da iflasın herhangi bir felaket etkisi yaratacağını şiddetle reddetmişti.

Ancak, daha önce de bahsedildiği üzere, FTX, bağlı ticaret firması Alameda Research’ü, riskli işlemleri finanse etmek için kullandı ve milyarlarca dolar değerinde müşteri varlığını kullanarak ani çöküşünün önünü açtı. Bununla birlikte, Solana gibi bazı ilişkili projelerini de aşağı çekti. Likit varlıklarında sadece 1 Milyar Dolar bulunan FTX, boşluğu dolduramadı ve sonunda iflas başvurusunda bulunmak zorunda kaldı.

Solana geçtiğimiz hafta %25,4 değer kaybetti ve şu anda piyasa değerine göre 16. sırada yer alıyor. Yazım sırasında kaydedilen fiyat 13.33 dolar olup, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 256 doların %95 altında.