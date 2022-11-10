FTX'deki likidite krizi devam ederken ve müşteri fonlarının ödenebilmesi için çözüm yolu aranırken, kullanıcıların potansiyel çözümleri değerlendirme konusunda aceleci davrandıkları görülüyor.

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FTX‘deki likidite krizi devam ederken ve müşteri fonlarının ödenebilmesi için çözüm yolu aranırken, kullanıcıların potansiyel çözümleri değerlendirme konusunda aceleci davrandıkları görülüyor.Bunun tipik bir örneği, borsada işlem gören bir altcoin’in fiyatının aşırı şekilde primlenmesiyle görüldü.

FTX Kullanıcıları Altcoin’e Akın Etti

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance‘da 24 saatte gördüğü en yüksek seviye 0,06 dolar olan Tron’un (TRX) fiyatı FTX’de 2 doların üzerine çıkarak, 2,5 doları gördü. Altcoin’in artan kullanıcı ilgisi ile hacminin de önemli oranda arttığı görüldü.

Bu noktada, FTX kullanıcılarının Tron kurucusu Justin Sun’ın yaptığı açıklama üzerine TRX’e akın ettiklerinin altını çizmek gerekiyor. Kullanıcılar, TRX’i FTX’ten çıkmanın tek yolu olduğu iddiasıyla alıyorlar. Konuya ilişkin açıklama yapan Sun’ın “FTX üzerinde TRX işlemleri yeniden başlatıldı. Para çekme özelliğinin etkinleştirilmesi için çalışma yapılıyor. Bizi izlemeye devam edin.” notunu düştüğü görüldü.

Çözüm için Justin Sun Devreye Girdi

Binance‘ın FTX’i almaktan vazgeçmesi 9 Kasım’da kripto para piyasasında şok etkisi yaratırken bugün sabah saatlerinde Tron kurucusu Justin Sun’ın girdiği görüldü. Sun, kişisel Twitter hesabından bir çözüm getirebilmek için çalıştıklarını belirtirken, Binance anlaşmasına dair açıklaması dışında sessizliğini koruyan FTX’in kurucusu ve CEO’su Sam Bankman-Fried’ın (SBF) da onun tweet’ini RT ettiği görüldü.

Sun’ın attığı ve SBF’nin RT’lediği tweet’te “FTX’deki Tron token‘ları (TRX, BTT, JST,SUN, HT) için söylediklerimin ötesinde, FTX ile bir çözüm bulma konusunda birlikte çalışıyoruz. Kısa vadeli olmasına rağmen devam eden likidite sorunu sektör ve yatırımcılar için zararlı. Ekibim daha fazla zararın oluşmasının önüne geçmek için gece gündüz çalışıyor. Durumun yönetilebilir olduğuna yönelik inancım tam.” ifadeleri yer alıyordu.

Sun ve ekibinin ne gibi bir çözüm bulacağı büyük merak konusu.