FTX krizinin yan etkileri sürerken, son birkaç günde bu süreçten en çok etkilenen kripto paralardan biri Ethereum (ETH) oldu.

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FTX krizinin yan etkileri sürerken, son birkaç günde bu süreçten en çok etkilenen kripto paralardan biri Ethereum (ETH) oldu.

FTX Hack Krizi: 200.735 ETH Satılırsa?

Ethereum fiyatı, FTX borsasının çökmesi ve ardından yaşanan hack olayı sonrasında büyük oranda değer kaybetti. FTX’in hacker’ı hala elinde 200.735 ETH tutuyor. Hacker, an itibariyle 36. en büyük balina konumunda. Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler, FTX krizinden sonra yine zor günler geçiriyor. Hacker, FTX’ten 600 milyon dolardan fazla kripto para çaldı. On chain veriler, hacker’ın ETH satıp renBTC aldığına ortaya koyuyor. Blockchain güvenlik uzmanı PeckShield, bu işlemin ayrıntılarını bir tweet’te paylaştı. Ethereum fiyatı, son gelişmelerin ardından büyük satış baskısı altında ve bir gecede %8 değer kaybetti.

Yatırımcılar FTX sürecini izlerken, ETH Kasım ayında değerinin %30’a yakınını kaybetti. Şu anda FTX hacker’ı dünyadaki en büyük Ethereum sahiplerinden biri. Hacker, çalınan stabilcoin’leri Ether’e dönüştürmüştü. Uzmanlar, hacker’ın cüzdanındaki 200.735 ETH’yi satmasının, ETH fiyatı için felaket olabileceğini vurguladı. Satış baskısı, Ethereum’da büyük bir krize neden olabilir. Ancak, hacker’ın çalınan fonları nakde çevirmeden önce borsalarda ETH satıp satmadığı veya diğer kripto para birimleriyle takas edip etmediği henüz belli değil.

Analistlerden Kritik Değerlendirme !

Kripto para piyasasında 0xStacker olarak bilinen analist, Ethereum fiyatı konsolide olurken dikkat edilmesi gereken kilit seviyeleri paylaştı. Uzmanın dikkat çektiği ilk seviye 1.015 dolar. Stratejist bu seviyenin tutulamaması halinde ise ETH‘nin 900 dolar seviyesinin altına düşmesini bekliyor. Analiste göre, ETH 882 dolar seviyesine düşebilir ve son destek noktası 840 dolar. FXStreet’te teknik analist olan Filip L de satış baskısı riskine dikkat çekti.

Uzman, 1.400 dolar’daki 55 Günlük Basit Hareketli Ortalama’nın (SMA) ve 1.540 dolar’daki 200 Günlük SMA’nın, Ethereum fiyatına engel teşkil edebileceğine inanıyor. Analiste göre, 1.000 dolar Ethereum için kilit seviye. Kripto para piyasasındaki satış baskısı devam ederken, Bitcoin fiyatı da yatay yönde hareket ediyor. Analistlere göre, 18200 ve 18400 dolardaki destek seviyesinin kaybedilmesi endişe yarattı. Birçok analist BTC’nin 12.000 ila 13.000 dolara düşebileceğini iddia ediyor. FTX krizinin domino etkisi yaratması durumunda ise BTC 10.000 dolara kadar düşebilir.