Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   FTX Hacker’ı Harekete Geçti! Ethereum Risk Altında! 2 Analistten Korkutan Açıklama Geldi!

FTX Hacker’ı Harekete Geçti! Ethereum Risk Altında! 2 Analistten Korkutan Açıklama Geldi!

FTX krizinin yan etkileri sürerken, son birkaç günde bu süreçten en çok etkilenen kripto paralardan biri Ethereum (ETH) oldu. 
17:20
21 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

FTX krizinin yan etkileri sürerken, son birkaç günde bu süreçten en çok etkilenen kripto paralardan biri Ethereum (ETH) oldu.

FTX Hack Krizi: 200.735  ETH Satılırsa?

Ethereum fiyatı, FTX borsasının çökmesi ve ardından yaşanan hack olayı sonrasında büyük oranda değer kaybetti. FTX’in hacker’ı hala elinde 200.735 ETH  tutuyor. Hacker, an itibariyle 36. en büyük balina konumunda.  Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler,  FTX krizinden sonra yine zor günler geçiriyor. Hacker, FTX’ten 600 milyon dolardan fazla kripto para çaldı. On chain veriler, hacker’ın ETH satıp  renBTC aldığına ortaya koyuyor. Blockchain güvenlik uzmanı PeckShield, bu işlemin ayrıntılarını bir tweet’te paylaştı. Ethereum fiyatı, son gelişmelerin ardından büyük satış baskısı altında ve bir gecede %8 değer kaybetti.

Yatırımcılar  FTX sürecini izlerken, ETH Kasım ayında değerinin %30’a yakınını kaybetti. Şu anda FTX hacker’ı dünyadaki en büyük Ethereum sahiplerinden biri. Hacker, çalınan stabilcoin’leri Ether’e dönüştürmüştü. Uzmanlar, hacker’ın cüzdanındaki  200.735 ETH’yi satmasının, ETH fiyatı için felaket olabileceğini vurguladı. Satış baskısı, Ethereum’da büyük bir krize neden olabilir. Ancak, hacker’ın çalınan fonları nakde çevirmeden önce borsalarda ETH satıp satmadığı veya diğer kripto para birimleriyle takas edip etmediği henüz belli değil.

Analistlerden Kritik Değerlendirme !

Kripto para piyasasında 0xStacker olarak bilinen analist, Ethereum fiyatı konsolide olurken dikkat edilmesi gereken kilit seviyeleri paylaştı. Uzmanın dikkat çektiği ilk seviye 1.015 dolar. Stratejist bu seviyenin tutulamaması halinde ise ETH‘nin 900 dolar seviyesinin altına düşmesini bekliyor. Analiste göre, ETH 882 dolar seviyesine düşebilir ve son destek noktası 840 dolar.  FXStreet’te teknik analist olan Filip L de satış baskısı riskine dikkat çekti.

Uzman, 1.400 dolar’daki 55 Günlük Basit Hareketli Ortalama’nın (SMA) ve 1.540 dolar’daki 200 Günlük SMA’nın, Ethereum fiyatına engel teşkil edebileceğine inanıyor. Analiste göre,  1.000 dolar Ethereum için kilit seviye. Kripto para piyasasındaki satış baskısı devam ederken, Bitcoin fiyatı da yatay yönde hareket ediyor. Analistlere göre, 18200 ve 18400 dolardaki destek seviyesinin kaybedilmesi endişe yarattı. Birçok analist BTC’nin 12.000 ila 13.000 dolara düşebileceğini iddia ediyor. FTX krizinin domino etkisi yaratması durumunda ise BTC 10.000 dolara kadar düşebilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
İlgili Yazılar
Kripto Paralar İçin Dönüm Noktası: Altcoin’in Piyasaya Sürülmesine Çok Az Zaman Kaldı!
Kripto Paralar İçin Dönüm Noktası: Altcoin’in Piyasaya Sürülmesine Çok Az Zaman Kaldı!
DOGE, SOL, SHIB, AVAX, LUNA ve CEEK Yorum ve Fiyat Analizi!
DOGE, SOL, SHIB, AVAX, LUNA ve CEEK Yorum ve Fiyat Analizi!
XRP Davası & XRP Haberleri: Dava Kararı Beklenirken XRP Balinaları Neden Bunu Yapıyor?
XRP Davası & XRP Haberleri: Dava Kararı Beklenirken XRP Balinaları Neden Bunu Yapıyor?
Aylardır Bilen Kripto Analisti! BTC, ETH, ADA, LTC ve DOT Alınacak Seviyeleri Açıkladı!
Aylardır Bilen Kripto Analisti! BTC, ETH, ADA, LTC ve DOT Alınacak Seviyeleri Açıkladı!
CHZ İçin Tehlike Çanları: Dünya Kupası Neden Fiyata Yaramadı?
CHZ İçin Tehlike Çanları: Dünya Kupası Neden Fiyata Yaramadı?
Son Dakika: Coinbase Bu 2 Altcoini Listeleyebileceğini Açıkladı!
Son Dakika: Coinbase Bu 2 Altcoini Listeleyebileceğini Açıkladı!
Altcoin Dibi Gördü! Ancak Daha Fazla Düşebilir, En Büyük 30 Kripto Arasında!
Altcoin Dibi Gördü! Ancak Daha Fazla Düşebilir, En Büyük 30 Kripto Arasında!
En İyi 5 Kripto Para! 1 Doların Altındalar!
En İyi 5 Kripto Para! 1 Doların Altındalar!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Güncel NFT Haberleri
Sosyal Medya Platformu Instagram’dan NFT Hamlesi; Influencerlar İle Anlaşıyor!
Gas Ücreti Nedir ve Niye Yükselir?
Sony’den Oyun Sektörüne Yeni Bir Hamle Geldi; PlayStation İçin NFT Patenti Alındı!
2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!
Steve Jobs’un 200 Bin Dolara Satılan Sandaletleri; Nike’ın Blockchain Sektöründe Ses Getirecek Adımları!
Güncel DEFI Gelişmeleri
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022