Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasıyla özellikle Dogecoin (DOGE) yatırımcılarının yakın markaja aldığı Elon Musk, FTX'in hack'lenmesiyle ilgili açılan bir Twitter Space yayınına katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Yaptığı açıklamalar, attığı her tweet ile ses getiren ve kripto para topluluğunun yakından takip ettiği ünlü milyarder Elon Musk‘ı iştahlandırmış gibi görünüyor. Ünlü milyarder favori altcoin’i için dikkat çeken bir çıkış yaparak “Ay’a gidecek” dedi. Musk’ın ayrıca FTX kurucusu ve eski CEO’su SBF hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

“Bu Adamda Yanlış Bir Şeyler Var”

Twitter’ı 44 milyar dolara satın almasıyla özellikle Dogecoin (DOGE) yatırımcılarının yakın markaja aldığı Elon Musk, FTX’in hack’lenmesiyle ilgili açılan bir Twitter Space yayınına katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Musk’ın Space yayınında FTX kurucusu ve eski CEO’su SBF hakkında şunları söyledi:

Dürüst olmak gerekirse, onu hiç duymamıştım. Ama sonra bir sürü insan bana, bilirsiniz, Twitter anlaşmasına yatırmak istediği büyük miktarda parası olduğunu söyledi. Onunla yaklaşık yarım saat konuştum. Ve saçmalık ölçerimin kırmızı çizgide olduğunu biliyordum. Bu adam saçmalıyor gibiydi, en azından benim izlenimim buydu. Sonra dedim ki, dostum, büyük yatırım bankaları dahil herkes onun hakkında sanki suyun üzerinde yürüyormuş ve zilyon dolarları varmış gibi konuşuyordu. Ve ben öyle olduğunu düşünmüyordum: “Bu adamda yanlış bir şeyler var, aslında parası yok ve bunu başaramayacak”. Benim tahminim buydu.

“DOGE Ay’a Gidecek”

Musk’ın Space yayınında kendisine yöneltilen ilk soruyu görmezden gelerek “DOGE to the moon!” yani “DOGE Ay’a gidecek!” demesi ise gülüşmelere neden oldu. Musk’ın Dogecoin açıklaması üzerine en büyük köpek temalı kripto paranın hızla yükseldiği ve dakikalar içinde yüzde 15’e yakın değer kazandığı görüldü.

Ünlü milyarder, ayrıca “Soğuk cüzdanda BTC, ETH ve DOGE tutarsanız sorun olmaz” diyerek FTX krizinde karşı karşıya kalınan mağduriyetin bu şekilde önüne geçilebileceğine dikkat çekti. Musk’ın Space yayınında yaptığı DOGE açıklamasının üzerine Dogecoin-Twitter temalı bir tweet’i de beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre Dogecoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,63 düşüşle 0,08603 dolardan alınıp satılıyor. FTX‘in resmen iflasını duyurması ve bugün erken saatlerinde hack’lenmesinin altcoin’ler üzerinde ciddi bir satış baskısına neden olduğu görülüyor. Satış baskısı, özellikle yatırımcıların FTX’in hack’lenmesinin ardından saldırgan veya saldırganların çaldıkları varlıkları hızla satarak boşaltmaları ile ortaya çıkan korkuyla güç kazanmış durumda. Piyasa analistleri, FTX krizinin etkilerinin uzun bir süre devam edeceği üzerinde duruyor.

“Canlı Olarak İzleniyor”

Elon Musk, 11 Kasım’da resmen iflasını duyuran FTX‘in hack’lendiği haberleri üzerine kısa süre önce attığı bir tweet’te ise “FTX çöküşü Twitter’da canlı olarak izleniyor!” notunu düşmüştü.