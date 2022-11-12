Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   FTX Hack’i Elon Musk’ı İştahlandırdı! Favori Altcoin’ini İşaret Etti ve “Ay’a Gidecek” Dedi!

FTX Hack’i Elon Musk’ı İştahlandırdı! Favori Altcoin’ini İşaret Etti ve “Ay’a Gidecek” Dedi!

Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasıyla özellikle Dogecoin (DOGE) yatırımcılarının yakın markaja aldığı Elon Musk, FTX'in hack'lenmesiyle ilgili açılan bir Twitter Space yayınına katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
11:30
12 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yaptığı açıklamalar, attığı her tweet ile ses getiren ve kripto para topluluğunun yakından takip ettiği ünlü milyarder Elon Musk‘ı iştahlandırmış gibi görünüyor. Ünlü milyarder favori altcoin’i için dikkat çeken bir çıkış yaparak “Ay’a gidecek” dedi. Musk’ın ayrıca FTX kurucusu ve eski CEO’su SBF hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

“Bu Adamda Yanlış Bir Şeyler Var”

Twitter’ı 44 milyar dolara satın almasıyla özellikle Dogecoin (DOGE) yatırımcılarının yakın markaja aldığı Elon Musk, FTX’in hack’lenmesiyle ilgili açılan bir Twitter Space yayınına katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Musk’ın Space yayınında FTX kurucusu ve eski CEO’su SBF hakkında şunları söyledi:

Dürüst olmak gerekirse, onu hiç duymamıştım. Ama sonra bir sürü insan bana, bilirsiniz, Twitter anlaşmasına yatırmak istediği büyük miktarda parası olduğunu söyledi. Onunla yaklaşık yarım saat konuştum. Ve saçmalık ölçerimin kırmızı çizgide olduğunu biliyordum. Bu adam saçmalıyor gibiydi, en azından benim izlenimim buydu. Sonra dedim ki, dostum, büyük yatırım bankaları dahil herkes onun hakkında sanki suyun üzerinde yürüyormuş ve zilyon dolarları varmış gibi konuşuyordu. Ve ben öyle olduğunu düşünmüyordum: “Bu adamda yanlış bir şeyler var, aslında parası yok ve bunu başaramayacak”. Benim tahminim buydu.

“DOGE Ay’a Gidecek”

Musk’ın Space yayınında kendisine yöneltilen ilk soruyu görmezden gelerek “DOGE to the moon!” yani “DOGE Ay’a gidecek!” demesi ise gülüşmelere neden oldu. Musk’ın Dogecoin açıklaması üzerine en büyük köpek temalı kripto paranın hızla yükseldiği ve dakikalar içinde yüzde 15’e yakın değer kazandığı görüldü.

Ünlü milyarder, ayrıca “Soğuk cüzdanda BTC, ETH ve DOGE tutarsanız sorun olmaz” diyerek FTX krizinde karşı karşıya kalınan mağduriyetin bu şekilde önüne geçilebileceğine dikkat çekti. Musk’ın Space yayınında yaptığı DOGE açıklamasının üzerine Dogecoin-Twitter temalı bir tweet’i de beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre Dogecoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,63 düşüşle 0,08603 dolardan alınıp satılıyor. FTX‘in resmen iflasını duyurması ve bugün erken saatlerinde hack’lenmesinin altcoin’ler üzerinde ciddi bir satış baskısına neden olduğu görülüyor. Satış baskısı, özellikle yatırımcıların FTX’in hack’lenmesinin ardından saldırgan veya saldırganların çaldıkları varlıkları hızla satarak boşaltmaları ile ortaya çıkan korkuyla güç kazanmış durumda. Piyasa analistleri, FTX krizinin etkilerinin uzun bir süre devam edeceği üzerinde duruyor.

“Canlı Olarak İzleniyor”

Elon Musk, 11 Kasım’da resmen iflasını duyuran FTX‘in hack’lendiği haberleri üzerine kısa süre önce attığı bir tweet’te ise “FTX çöküşü Twitter’da canlı olarak izleniyor!” notunu düşmüştü.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
FTX Hacker’ı Bu Altcoinleri Satıyor! Fiyatları Hızla Düşüyor!
FTX Hacker’ı Bu Altcoinleri Satıyor! Fiyatları Hızla Düşüyor!
Son Dakika: FTX TR Müşterilerinin Bakiyeleri Sıfırlandı! Hack Yıkımı!
Son Dakika: FTX TR Müşterilerinin Bakiyeleri Sıfırlandı! Hack Yıkımı!
İflasını Duyuran FTX’te Hack Şoku! Neler Oluyor?
İflasını Duyuran FTX’te Hack Şoku! Neler Oluyor?
Kripto Paralarda Son Durum: Bitcoin (BTC), Solana (SOL), Ethereum (ETH) ve Diğerleri
Kripto Paralarda Son Durum: Bitcoin (BTC), Solana (SOL), Ethereum (ETH) ve Diğerleri
Santiment Verilerine Göre Yatırımcısını Üzen Hangi Altcoin Dipte?
Santiment Verilerine Göre Yatırımcısını Üzen Hangi Altcoin Dipte?
Altcoin’ler Yangın Yeri! FTX Krizi Hangi Altcoin’leri Derinden Etkiledi?
Altcoin’ler Yangın Yeri! FTX Krizi Hangi Altcoin’leri Derinden Etkiledi?
Dev Şirketin CTO’su Açıkladı: FTX’e Yardımı Düşünmüyoruz!
Dev Şirketin CTO’su Açıkladı: FTX’e Yardımı Düşünmüyoruz!
Dikkat! Analistler 3 Altcoin Paylaştı! 2’si Felaket! 1’i Fırsat! İşte Önerilen Proje!
Dikkat! Analistler 3 Altcoin Paylaştı! 2’si Felaket! 1’i Fırsat! İşte Önerilen Proje!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Güncel NFT Haberleri
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
Bu Tarihe Ve Etkinliğe Dikkat! NFT Ve Kripto Paraların Gidişatı Değişebilir!
OpenSea Telif Ücretleri İçin Yeni Bir Geliştirme Üzerinde Çalışıyor!
Rishi Sunak’a Rağmen Kripto Paralarda Harekete Geçtiler!
Son Dakika: Solana ve Meta Arasında Muhteşem Ortaklık!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022