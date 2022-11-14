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  •   FTX, Ethereum’un Başını Yakacak Mı? Ünlü Twitter Fenomeni Yorumladı!

FTX, Ethereum’un Başını Yakacak Mı? Ünlü Twitter Fenomeni Yorumladı!

FTX krizi tüm kripto paralara sıçramaya devam ediyor. Son yaşananlar Ethereum'u da odak noktasının içine çekti ve sorgulanmasına sebep oldu.
21:41
14 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Düzenleyiciler, FTX iflasından sonra kripto alanını daha da keskin bir gözle inceliyor. Bu durum Ethereum’u nasıl etkileyebilir? FTX fiyaskosu, kriptoyu bir kez daha düzenleyicilerin incelemesi altına soktu. Zaten dünya çapında düzenleyiciler için hedef olmak için bir zaman varsa, o zaman şimdiymiş gibi görünüyor. Kripto endüstrisi, parçaları bir kez daha toplamaya çalışmanın uzun ve zorlu sürecine girerken, düzenleyici bir fırtına yoluna çıkıyor gibi görünüyor.

Çok Dikkatli Düzenleme

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Bloomberg tarafından bildirildiği üzere, kripto piyasasının “çok dikkatli bir düzenlemeye” ihtiyacı olduğunu belirterek (ilk kez değil) haberlere yanıt verdi.

Bu düzenleme geldiğinde, birçok kripto projesinin bir güvenlik sınırlamasından etiketlenmesi muhtemel görünüyor. SEC Başkanı Gary Gensler, CNBC’de yayınlanan bir Squawk Box videosunda yatırımcıların kriptoda daha iyi korumalara ihtiyacı olduğunu belirtti

Ethereum Bir Menkul Kıymet Mi?

Şimdiye kadar bir menkul kıymet olup olmadığı konusunda pek çok tartışmaya neden olan kripto para birimlerinden bir tanesi Ethereum oldu. Twitter kullanıcısı Crypto Tea, FTX’in düzenleyicinin işini kolaylaştırdığı için suçlu olduğunu düşünüyor. Kripto endüstrisinin duman ve ayna gibi göründüğünü, agresif bir uygulamaya ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Senatör Elizabeth Warren’dan alıntı yaptı.

Ethereum konusunda Crypto Tea, Ethereum’un proof-of-stake’e geçişinin, kripto paranın sırtına büyük bir yük koyduğunu tweet’ledi. Daha sonra borsalar tarafından kilitlenen kripto paraların çıkarılmasının bir yatırım olarak kabul edildiğini, Vitalik’in geliştiricileri ve bir pazarlama ekibini işe almasının ortak bir girişim olarak kabul edildiğini yazdı.

Crypto Tea, Ethereum’un, Gary Gensler’in Howey Testini geçtiğini ve bu nedenle bir menkul kıymet olarak kabul edilmesi gerektiğini söylediği gerçeğine atıfta bulundu. Bitcoin’in yeterince merkezi olmadığı için bir menkul kıymet olmadığı görüşünü dile getirdi.

Crypto Tea şunu söyledi:

Eğer Ethereum bir menkul kıymet değilse, o zaman başka herhangi bir proof-of-stake kripto da değildir.

Crypto Tea, SEC’in kripto para birimlerinin %99’unu menkul kıymet olarak adlandıracağı, dolayısıyla SEC’e kaydolmak zorunda kalacakları ya da ABD vatandaşlarına satış yapamayacakları sonucuna vardı.

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