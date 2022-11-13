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Kripto para dünyasını sarsan FTX krizinin yankıları devam ederken, 5 altcoin devasa kayıplar ile kabus dolu bir hafta geçirdi.

AR, APE ve APT: Kayıplar Büyük!

Bu hafta değer kaybeden altcoin’ler listesinde 5. sırada Arweave (AR) yer alıyor. Web sitesine göre Arweave, bilgileri hem yöneten hem de uzun vadeli bir şekilde tutan, kullanıcıların ve programcıların verileri sonsuz bir şekilde kaydetmesini sağlayan yeni bir depo işlevi görüyor. Son yedi gün içinde AR fiyatı yaklaşık %39,26 oranında düşerek en kötü 5 kripto para listesine girdi. Listenin 4. sırasında kripto para piyasasına büyük umutlarla başlayan ve tartışmalı bir adım adım atan Aptos (APT) yer alıyor. Aptos, ölçeklenebilir bir Katman-1 blok zincir ağı projesi olarak tanımlanabilir. Ethereum ve Solana’ya rakip olmayı hedefleyen Aptos, saniyede 130 bin işlem kapasitesine sahip. Aptos, daha önce Meta’nın Diem blok zincir projesinde görev alan Avery Ching ve Mo Shaik tarafından kurulmuştur. APT, gelişmekte olan bir akıllı sözleşme programlama dili olan Move’u kullanan bir Katman 1 blok zinciridir. APT, ilk günlerde piyasasın odak noktası olmayı başardı ancak daha son günlerde ivme kaybetmeye başladı. Ancak son yedi günde, APT fiyatı % 40,49 oranında düşerek en kötü kripto para birimleri listesine girdi.

Listede 3.sırada ApeCoin (APE) yer alıyor. ApeCoin, APE ve BAYC ekosisteminin yönetişim ve yerel kripto para birimidir. ApeCoin , APE ekosisteminde kullanılan ERC-20 token’ıdır. ApeCoin, varlık sahiplerinin ApeCoin DAO’ya katılmasına olanak sağlar. Ekosistemin çerçevesi, topluluk ve ekosistem operasyonları için merkeziyetsiz protokol katmanı olarak işlev görmesine yardımcı olur. Aynı zamanda, web3 inovasyonunun ön saflarında merkeziyetsiz topluluk oluşturmayı teşvik etmek için çoğunlukla geliştiriciler tarafından kullanılan bir ERC-20 token’ı konumunda. Son yedi gün içinde, APE fiyatı yaklaşık %-41,07 oranında düşerek en kötü kripto para birimleri listesinde yer aldı.

SOL ve HT, Zirvede Yer Alıyor!

Haftanın en kötü performans sergileyen altcoin’ler listesinde 2. sırada Huobi Token (HT) yer alıyor. HT, Çin merkezli kripto para borsası Huobi’nin token’ı konumunda. Borsa tabanlı token, borsayı kullandıklarında sahiplerine birtakım avantajlar sunar. Huobi Token (HT), Ethereum tabanlı merkeziyetsiz bir token olarak tanımlanabilir. Huobi Group, asla artırılmayacak olan 500.000.000 HT’lik sınırlı bir arz sınırı koydu. Yine de, son yedi gün içinde HT fiyatı yaklaşık %44,17 oranında düşerek en kötü kripto para birimleri listemizde bir yer edindi.

Haftanın en çok değer kaybeden altcoin’i Solana (SOL) oldu. Solana, FTX krizi nedeniyle zor günler geçiriyor. inanılmaz ölçeklenebilirliğe ve ışık hızında işlem hızlarına sahip bir blok zinciri ağıdır. Solana tarafından desteklenen blok zinciri, saniyede 50.000 işleme kadar yapabilir. Özel geçmiş kanıtlama konsensüs mekanizması bu yüksek hızı mümkün kılıyor. 2017 yılında piyasaya çıkan SOL yüzde 14.500 getirisi ve mükemmel sistemi ile Ethereum katili ilan edildi. Ancak, FTX krizi en çok SOL’u vurdu. SOL, son 7 günde yüzde 59.45 değer kaybetti.