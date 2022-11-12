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FTX Çöküşünün Ağır Bilançosu! Birçok Kripto Para Şirketi Tehlikede!

Bitcoin (BTC) ve genel kripto para piyasalarında yatırımcıların ve şirketlerin ciddi kayıplar vermesin neden olan FTX çöküşünün ağır bilançosu!
20:00
12 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın önde gelen kripto para şirketlerinden biri olan FTX’in iflası Bitcoin (BTC) ve altcoinlerin fiyatında ciddi düşüşe neden olmasıyla birlikte bazı kripto para şirketlerinde de ciddi kayıplara neden oldu.

FTX Bilançosu

FTX’in çöküşünden etkilenen şirketlerden bazıları kayıplarını açıklamaya başlamış olsa da, son birkaç gün içinde artan çalkantı göz önüne alındığında, hasarın boyutu tahmin edilenden çok daha büyük olabilir. Girişim sermayesi şirketi Sequoia Capital, borsadaki 213,5 milyon dolarlık yatırımını kaybettiğini açıkladı. Şirket ortaklarına gönderdiği bir bildiride, yatırımını sıfıra indirdiğini belirtti. Olaydan bu yana ayrıca kripto borç veren BlockFi, para çekme işlemini duraklattığını açıkladı. Firma kayıplarını açıklamamış olsa da, aldığı karar iflas etmiş olabileceğine dair spekülasyonların meydana gelmesine neden oldu.

Bununla birlikte geçtiğimiz aylarda yaşanan Terra (LUNA) çöküşünün ardından Celsius ve Voyager gibi para çekme işlemlerini duraklatan kripto para kredi şirketleri, risklerinin kapsamı nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Solana merkezli oyun metaverse Star Atlas nakitinin yarısını kaybettiğini açıkladı. ATMTA CEO’su Michael Wagner, FTX’te “maddi nakit kaybı” olduğunu belirtti. Ancak bilançosunun hala bunun üstesinden gelecek kadar güçlü olduğunu belirtti.

Milyon Dolarlık Kayıp

İflas eden kripto para borsası FTX’in etkileri bununla da kalmayıp bir başka kripto şirketi olan Galois Capital’in de ciddi kayıplar vermesine neden oldu. Açıklanan raporlara göre Galois’in kurucu ortağı Kevin Zhou’nun, fonun FTX’te kilitli yaklaşık 40 milyon doları olduğunu ileri sürdü. Fon ayrıca bunu Twitter’da doğruladı ve “fonları dışarı taşımak için herhangi bir Bahama yöntemi kullanmadığını” sözlerine ekledi.

Öte yandan çöküşten etkilenen bir başka şirket ise Ren Protokol. Şirket ayrıca Alameda’dan son 12 ay içerisinde üç ayda bir finansman aldığını da açıkladı. Ancak çalışmaya devam edeceğini ve Ren 2.0 planlarını sürdürmenin yollarını arayacağını da belirtti. FTX’in çöküşünün sebep olduğu şirketlerin bir kısmı ortaya çıksa da kayıpların tam boyutu bilinmiyor. Solana (SOL), Aptos (APT) ve Sui (SUI) gibi blok zinciri projelerinin hepsinin başarısız borsayla doğrudan bağlantıları var.

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