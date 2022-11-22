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Veriler, sözde Bitcoin diamond hand’lerinin kripto borsası FTX’in çöküşünden bu yana varlıklarından 84500 BTC kaybettiğini gösteriyor. Bu miktarın olası piyasa aşağı yönlü hareketinde daha da artmasından korkuluyor.

Bitcoin Uzun Dönem Holder Arzında Keskin Düşüş

Glassnode’un son haftalık raporuna göre, uzun dönemlik BTC arzı son günlerde bu yılın en önemli düşüşlerinden birini gözlemledi. Uzun vadeli sahip” (LTH) grubu, en az 155 günden bu yana coin’lerini satmadan ya da hareket ettirmeden elinde tutan tüm yatırımcıları içeren bir Bitcoin grubu olarak tanımlanıyor.

İstatistiksel olarak, bir yatırımcı coin’lerini ne kadar uzun süre sabit tutarsa, her an satma olasılığı da o kadar azalır. LTH’ler coin’lerini en çok hareketsiz tutan grubu oluşturduğundan, baskı dönemlerinde elden çıkarma olasılığı en düşük olan grup olarlar.

Uzun vadeli sahip arzı, bu grubun bir bütün olarak şu anda cüzdanlarında tuttuğu toplam BTC miktarını ölçen bir gösterge olarak bilinir.

Bu metriğin değeri düştüğünde, LTH’lerin muhtemelen satış amacıyla coin’lerini taşıdığı anlamına gelir. Artış ise bu sahiplerin son zamanlarda cüzdanlarını genişlettiğini gösteriyor. Şimdi, geçtiğimiz yıl boyunca Bitcoin LTH arzındaki eğilimi gösteren bir grafik var:

Yukarıdaki grafikte de görebileceğiniz gibi, Bitcoin LTH arzı birkaç hafta kadar önce yaklaşık 13,883 milyon BTC ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu zirve, kripto borsası FTX’in iflasıyla tetiklenen çöküşün başlamasından hemen önceydi. Ancak fiyat düşüşü başlar başlamaz, göstergenin değeri de düşmeye başladı.

Bu da LTH’lerin coin’lerini satarak fiyat düşüşüne katkıda bulunduğu anlamına geliyor. Arzlarındaki düşüşün son iki haftadır istikrarlı bir şekilde devam etmesi, bu kararlı sahiplerin ilk çöküş sona erdikten sonra bile yavaşlamadığını gösteriyor.

Satış Arttı Metrik Düştü

Şimdiye kadar, Bitcoin LTH arzı ATH’nin belirlenmesinden bu yana yaklaşık 84,56 bin BTC azalarak metriğin değerini 13,799 milyon BTC’ye düşürdü. Bu düşüş önemli olmakla birlikte, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında görülen önceki üç satıştan daha az oldu.

Bununla birlikte, Bitcoin piyasasındaki en kararlı grup olmaları gerekirken, bu duruma göre hala bir zayıflık işareti var ve satışlar hala devam ediyor gibi görünüyor, bu yüzden muhtemelen durum daha da derinleşebilir. Bu yazının yazıldığı sırada Bitcoin’in fiyatı geçen hafta %5 düşüşle 16.000 dolar civarında seyrediyordu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.