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FTT Fiyat Analizi: Düşüş Devam Edecek Mi?

FTT fiyatında görülen ciddi değer kayıplarının ardından düşüş ivmesi devam edecek mi? Kripto para biriminde sıfırlanma söz konusu olabilir mi?
00:30
9 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Binance ve FTX arasında geçen son gerginliklerin ardından FTX’ Token’larda son durum ne? FTT, Terra (LUNA) ile benzer kaderi yaşayacak mı?

FTT Fiyat Tahmini

FTX borsasının yerel kripto para birimi olan FTT, günün erken saatlerinde %32 oranında bir düşüşten toparlanmaya çalışıyor gibi görünüyordu. Ama bu durum uzun sürmedi. Binance CEO’su Changpeng Zhao, kripto para borsasının rakip borsayı satın aldığı haberini Twitter’da yayınladıktan bir saat sonra, fiyat derinlemesine bir düşüşe tanık oldu. Peki FTT, LUNA’ya benzer şekilde hareket edip sıfır’a gidebilir mi?

Kripto para biriminde yaşanan satış baskısı, borsa genelindeki düşüş ivmesi, token’ın yaratıcısı firmasının bulunduğu mevcut konum göze alındığında, uzmanlar FTT’nin fiyatında yeni düşüşler gerçekleşebileceğini iddia ediyor. Ayrıca kripto para standartlarına göre, bugün içerisinde gerçekleşen olay dizini ile fiyatlama etkisi bir rollercoaster yolculuğu oldu.

Binance Etkisi

Öte yandan Binance’ın yerel token’ı Binance Chain’in (BNB) fiyatı da piyasanın geri kalanıyla birlikte düşmüş olsa da, Binance borsasının büyük kazanan olarak ortaya çıkmasının muhtemel olduğu belirtiliyor. Satın alma işleminin gerçekleşmesi durumda hacim bakımından dünyanın en büyük borsası olan Binance’ın diğer tüm rakiplerinin önüne geçeceği iddia ediliyor.

ABD ara seçimleri ve Perşembe günü açıklanacak ABD TÜFE enflasyon verilerinin arka planına karşı bugün hisse senetlerindeki gerginlik, kripto para piyasalarının volatilitesinde bir diğer etkin rol oynayan kısım. Ayrıca tüm bunların yanı sıra şaşırtıcı olmayan bir şekilde, yatırımcılar ya piyasadan çıkıyorlar, ya da daha az riskli işlemler arıyor. Bunun nedeni olarak ise son 24 saat içerisinde gerçekleşen ciddi kripto para tasfiyesi gösteriliyor.

Yazı kaleme alındığında yaşanan gerginlik bir nebze olsun sakinleyerek lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), uzun süredir işlem görmediği 17.200 dolar seviyelerini geride bırakarak 18.291 dolardan işlem görüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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