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Fransa’dan 2 Meme Coin’e Müjde Geldi! Eylül’de Yer Yerinden Oynayacak!

Kripto para piyasası yerinde sayarken, önde gelen altcoin'er yeni listelemeler, yakımlar ve ortaklıklar sayesinde manşetleri süslüyor.
15:20
12 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

 Kripto para piyasası yerinde sayarken, önde gelen altcoin’er yeni listelemeler, yakımlar ve ortaklıklar sayesinde manşetleri süslüyor.

BONE ve LEASH, VulkaniaApp’te Listelendi!

Fransa merkezli blok zinciri tabanlı kripto para platformu VulkaniaApp, Shiba Inu ekosisteminin 2 tokeni için destek eklediğini açıkladı. Platform,  fiyat çizelgeleri, canlı transferler ve havuz likiditesi gibi önemli verilerle işlevsel bir gösterge panosu oluşturabileyi mümkün kılıyor.  Şirket,  Bone ShibaSwap (BONE) ve Doge Killer‘ı (LEASH)   listelediğini duyurdu. Uygulama, 21 Ekim 2021’de Shiba Inu’yu (SHIB) listelemişti. VulkaniaApp artık, “SHIB Üçlüsü” olarak adlandırılan Shiba Inu Ekosisteminin üç tokenini de destekliyor. VulkaniaApp, Fransa merkezli bir şirket tarafından 25 Nisan 2021’de piyasaya sürüldü. Vulkania, kripto para topluluklarının en sevdikleri tokenler için fiyat çizelgeleri, canlı transferler ve likidite havuzları gibi kritik verilerle tamamen işlevsel blok zinciri tabanlı panolar oluşturmasını sağlayan uygulamalar oluşturur.

Shiba Inu ekosistemi bugünlerde özellikle yönetim tokeni Bone ShibaSwap ile çok dikkat çekiyor. Ekip, Shibaswap’ta Bone ödüllerini sona erdiren BONE minting sürecinin sona erdiğini açıkladılar. Bone, 250 milyonluk bir arza sahip olacak. Şu an itibariyle 230 milyon token basıldı ve kalan 20 milyon BONE yalnızca Shibarium doğrulayıcılarını ödüllendirmek için basılacak. Bone ShibaSwap yakın zamanda önde gelen merkeziyetsiz borsa (DEX) SaitaPro’da listelendi.

 Yeni Listelemeler, Fiyatı Etkiliyor

Olumsuz piyasa koşullarına rağmen, BONE geçtiğimiz iki haftada inanılmaz bir performans sergiledi. Dünyanın en büyük bağımsız kripto para veri izleme sitesi CoinGecko, BONE’un değerinin son 14 gün içinde %100’ün üzerinde arttığını bildirdi. 25 Ağustos’ta BONE fiyatı 0,8360 dolardı. Yoğun talep nedeniyle, BONE’nin değeri sadece beş günde neredeyse üç kat arttı. BONE, 30 Ağustos 2022’de 2,33 dolarlık rekor seviyeye ulaştı. Bu ralliyi takiben, BONE hafif bir düzeltme yaşadı. BONE, son 24 saatte %9 artışla 1.86 dolardan işlem görüyor. 24 saatlik işlem hacmi ise 18.257.215 dolar (18.25 milyon)

Hong Kong merkezli üst düzey borsa LBANK ve Cayman Adaları merkezli kripto para borsası Bitmart dahil olmak üzere büyük merkezi kripto para borsaları BONE’u listelediler. Önde gelen kripto para platformlarından biri olan Crypto.com da kısa süre önce Shiba Inu Topluluğuna BONE’ı listeleyebilecekleri konusunda umut verdi. Bone, ayrıca Google Trend aramalarında zirveye oturdu. Analistlere göre,  Shibarium ağının başlatılmasıyla BONE fiyatı yeni zirvelere ulaşabilir

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