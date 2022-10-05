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Fox Gazetecisinden Şok Kardashian ve SEC İddiası: Günah Keçisi!

Fox Business gazetecisi Eleanor Terrett, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC)  Kim Kardashian'a verdiği 1,2 milyon dolar cezaya dair ilginç bir iddiada bulundu. 
18:30
5 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Fox Business gazetecisi Eleanor Terrett, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Kim Kardashian’a  verdiği 1,2 milyon dolar cezaya dair ilginç bir iddiada bulundu.

Bir Çöplükte İki Horoz Ötmez!

Fox gazetecisi, SEC’in eski bir avukatının kendisine Kardashian vakasının SEC‘in gövde gösterisi yapmak için bir komplo olduğunu bildirdiğini kaydetti. Terrett’e göre, SEC, halka, kurumun yatırımcıları riskli kripto yatırımlarından korumaya odaklandığı izlenimini vermek için Kardashian’ı günah keçisi olarak kullandı. Cezanın nihai amacı, SEC’e kripto paralar üzerine regülasyon yapmak için yetki vermek. Terrett’a göre, Gensler’in amacı, Kongre’nin kimin ana düzenleyici olması gerektiğini belirlemeye çalıştığı için, SEC’in kripto paraları düzenleme konusunda Emtia ve Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) ile en azından eşit yargı yetkisine sahip olması gerektiğini kanıtlamak.

SEC ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) arasında ABD’de kripto para endüstrisinin düzenlenmesini kimin denetlemesi gerektiği konusunda büyük bir tartışma yaşandı. Sektördeki birçok kişi, CFTC’nin sektör için en uygun düzenleyici olduğu fikrini destekliyor. Kripto para savunucuları, SEC’in ABD yatırımcıları pahasına kendi çıkarlarını korumaya odaklandığına inanıyor. ABD Kongresi şu anda gelişmekte olan piyasayı düzenlemek için en iyi kurumu belirlemek amacıyla konuyu inceliyor. SEC, Bitcoin (BTC) dışındaki tüm kripto para birimlerinin yasal düzenleme kapsamına girdiğini iddia etti.

EthereumMax, Yüzde 120 Değer Kazandı!

Kim Kardashain geçen yıl Instagram hesabında EthereumMax’ı tanıtmak için 250.000 dolar almıştı.  ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) son günlerde Ripple (XRP) davası ve başkan Gary Gansler’ın Merge sonrası Ethereum’a (ETH) yönelik açıklamaları ile gündemde idi. Ancak kurum bugün çok farklı bir gelişme ile dünya basınında yerini aldı. SEC, geçen sene Kim Kardashian’ı kanun dışı şekilde kripto menkul kıymet tanıtımı yapmakla suçlamıştı.

Ünlü TV yıldızı EthereumMax’ın tanıtımını yapmıştı. 24 Mayıs-29 Mayıs 2021 arası EthereumMax’in fiyatı yüzde 1400’den fazla değer kazanmıştı. Daha sonra altcoin, 12 Haziran’a kadar  bu seviyeden yüzde 85 düştü. Bu düşüşten iki gün sonra Kardashian, Instagram mesajını paylaştı. Bu paylaşımın ardından alım satım faaliyeti aniden ivme kazandı ve fiyat sonunda tekrar yüzde 70 düştü. Sonrasında ise  toparlanamadı. Ancak EthereumMax (EMAX),Kim Kardashian’ın SEC ile anlaşmaya varmasından sonra yüzde 120’den fazla yükseldi.

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