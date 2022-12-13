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Formasyon Ustası Bu 2 Altcoin’i Yakın Takibe Aldı: Bitcoin’den Daha İyisini Yapacaklar

Kripto para analisti Smart Contracter, 2023'te Bitcoin'den (BTC) daha iyisini yapmasını beklediği 2 altcoin'e dikkat çekti.
13:30
13 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin‘in (BTC) 2018 vuracağı dip seviyeyi öncesinden haber vermesiyle yakından takip edilmeye başlanan kripto para analisti Smart Contracter, Ethereum’un (ETH) ve Litecoin’in (LTC) 2023’te en büyük kripto paradan daha iyisini yapacağını, epik rallilere imza atacağı öngörüsünde bulundu.

Bitcoin Karşısında Ethereum

Anonim kripto para analisti Smart Contracter, 215 binden fazla Twitter takipçisine ETH/BTC işlem çiftnin yaklaşık beş yıldır görülmeyen bir seviyeye doğru yükselmesini beklediğini söyledi. ETH/BTC grafiğinin yükselmesi Ethereum’un Bitcoin’den daha iyi performans gösterebileceği anlamına geliyor.

Smart Contracter, yaptığı değerlendirmede “ETH/BTC 2023’ün 1’nci çeyreğinde 0.062 BTC seviyesine ulaşırsa, çığlık atan bir alım olacak. Bu, önümüzdeki yıl en çok beklediğim işlemlerden biri. Yine de kesinlikle birkaç ay sürecek.” dedi.

Kripto para analistinin analizi dalgalar halinde ortaya çıkma eğiliminde olan kalabalık psikolojisini takip ederek gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışan bir teknik analiz yaklaşımı olan Elliott Dalga teorisine dayanıyor. Analistin paylaştığı grafik, ETH/BTC’nin 2023’ün Mart ayına kadar, en son 2018’in Ocak ayında görülen bir fiyat seviyesi olan 0.09 BTC’nin (bin 544 dolar) üzerine çıkacağını işaret ediyor.

“Bitcoin’i Geçecek”

Smart Contracter, ayrıca Ethereum‘un bir sonraki boğa piyasasında Bitcoin’i geçeceğine ve piyasa değerine göre en büyük kripto olacağına inandığını söyledi:

ETH hala çok yıllık bir yükseliş trendinde. Bir sonraki döngüde BTC’yi geçtiğini görmek için kesinlikle içeride olmak istiyorum.

Öte yandan kripto para analisti kısa vadede ETH‘nin bin 300 dolar civarındaki direnci kırmasını bekliyor.

Analistin Radarındaki İkinci Altcoin

Kripto analisti aynı zamanda eşten ele ödeme ağı Litecoin‘i de yakından takip ediyor. LTC’nin hem ABD doları hem de BTC işlem çiftlerinde yükselişin devam ettiği bir formasyonda işlem gördüğünü iddia etti:

BTC ve ETH gibi ben de bu yapının geri kazanımı için LTC’ye geri döndüm. LTC/BTC de dört saatlik grafikte yükseliş trendinde bir boğa bayrağı gibi görünüyor, bu yüzden bir sonraki yükselişte BTC’den daha iyi performans göstereceğinden şüpheleniyorum.

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