Okuma Süresi: 3 Dakika

Son dönemde birçok medya kuruluşu ve gazeteci Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kripto paralara karşı tutumunu eleştirdi.

SEC: Manipülasyon ve Keyfi Kararlar

SEC‘in regülasyon tarzına dikkat çeken medya dünyası, kurumu hedef alan birçok makale yayımladı. Dünyanın önde gelen dergilerinden Forbes’ta gazeteci olan Roslyn Layton, SEC’in “uygulama yoluyla düzenleme” taktiğini, yasa ve kural eksikliğinin yanı sıra keyfi kararlar yoluyla manipülasyon olarak nitelendirdi. Gazeteci, dün kaleme aldığı makalede, SEC’in kripto para şirketlerine açtığı davalardaki belirsizlik ve kargaşaya işaret ederek, bu durumun kurumun net kuralları olmadığını gösterdiğini iddia etti ve şunları ekledi:

Aslında, SEC davalarının yaklaşık yüzde 90’ı mahkemede sonuçlanmak yerine anlaşma ile çözülüyor. Bu kadar yüksek düzeyde bir yaptırım ve yasal kargaşa, SEC kurallarının net olmadığını ve muhtemelen var olmadığını gösteriyor.

Kripto para şirketlerine karşı açılan davaların sayısı göz önüne alındığında, Layton SEC başkanının kripto para piyasasını sermaye piyasalarının geri kalanı gibi ele aldığı ddilarının asılsız olduğunu belirtti. Gary Gensler, geçen hafta bu konuya odaklanan bir makale yayımlamıştı. Gensler, ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle ağır eleştirilere maruz kaldı. Forbes yazarına göre, pek çok dava, SEC’in kurallarla düzenleme yerine icra yoluyla düzenlemeyi tercih ettiğini gösteriyor. Kurum, 2017 yılında kuruluşundan bu yana kripto para şirketlerine veya bireylere 200 dava açtı. Ayrıca, en az 80 soruşturma başlattı. Kurum ayrıca 2 milyar dolarlık bir gelir elde etti. Layton’a göre, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, kurumun web sitesinde yer almayan ajansın kurallarına uymadıkları için şirketleri kovuşturmakla sorumlu yüzlerce avukatı görevlendirdi. Ancak Layton, bu kargaşa ve adaletsizliğin önüne geçmek için herkesin imzasının olduğu bir regülasonun kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti.

Ripple Davasındaki Tezatlık!

Forbes yazarına göre, kripto para şirketleri, yıllardır Kongre ve SEC’e net kurallar için adeta yalvardı, ancak bu hiç bir zaman gerçekleşmedi. Gensler bir buçuk yıldır görevde. Bunu yapmanın zamanı geldi. SEC, Bitcoin dışındaki tüm kripto para birimlerinin menkul kıymet olduğunu iddia ediyor. Ripple-SEC davasının merkezinde de bu tartışma yer alıyor. Özellikle, SEC’in üst düzey yöneticileri, William Hinman’ın tartışmalı Ethereum (ETH) konuşmasını yapmadan önce bir süre XRP’nin bir menkul kıymet olup olmadığını ele almıştı.

Ne yazık ki, SEC, 2013’teki ICO sırasında ABD menkul kıymet kurallarını ihlal ettiği için Ripple’a dava açmadan önce önce bir soruşturma yapmadı. Forbes yazarına göre, 2020’de davayı açana kadar SEC’in, Ripple‘ın 2013’teki ilk çıkışından itibaren menkul kıymet olduğunu bilmesi gerektiğini ileri sürüyor