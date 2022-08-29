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Dev Altcoin’de Büyük Hazırlık: İhraç Yüzde 90 Düşecek!

Ethereum (ETH), EIP-1559 yakım mekanizması nedeniyle The Merge güncellemesinden sonra deflasyonist olacak şekilde ayarlandı. Yakımlarla ETH arzının yüzde 90 düşmesi bekleniyor.
14:10
29 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ethereum (ETH), EIP-1559 yakım mekanizması nedeniyle The Merge güncellemesinden sonra deflasyonist olacak şekilde ayarlandı. Bununla birlikte, ETH fiyatı, yaklaşan The Merge güncellemesinin öncesinde bin 500 doların altına düştü ve fiyattaki düşüş devam ediyor. Fiyattaki düşüş, ETH varlıklarını satan balinalardan, Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz artırımlarının istikrarlı bir şekilde devam edeceğinin ipucunu vermesinden ve 30 Eylül’de yaklaşık 2 milyar dolarlık opsiyon sözleşmesinin sona erecek olmasından kaynaklanıyor.

ETH İhracı Yüzde 90 Düşecek

Ethereum ağının yerel varlığı ETH, ihracında yüzde 90’lık bir düşüş beklentisiyle, The Merge‘den sonra deflasyonist bir kripto para haline gelecek. Zincir üstü (on-chain) veri platformu OKLink’in verilerine göre, geçen yıl Ağustos ayında EIP-1559’un uygulanmasından bu yana 2.6 milyondan fazla ETH’nin yakımı yapıldı. Şimdiye kadar yakılan ETH’nin değeri 8.5 milyar doların üzerinde. Ayrıca, Ethereum’un yıllık enflasyon oranı EIP-1559’un uygulanmasından bu yana yüzde 50,77 düştü.

Öte yandan balinalar, The Merge sonrası Ethereum’un tam olarak deflasyonist doğaya girecek olmasına rağmen cüzdanlarındaki ETH varlıklarını hızla boşaltıyorlar. Borsalar dışındaki balina seviyesi cüzdanlar, Ethereum (ETH) varlıklarını satıyor gibi görünürken, borsalar tarafından tutulan ETH arzı Ağustos ayında büyük oranda arttı. Bu, balinaların The Merge’den sonra Ethereum (ETH) fiyatında düşüş beklediği anlamına gelir. Şu an için The Merge güncellemesi sonrası deflasyonist olacak olan Ethereum fiyatı ve 30 Eylül’de 2 milyar dolarlık opsiyon sözleşmesinin süresinin dolması, balinaları ve trader’ları ETH varlıklarını satmaya zorluyor.

26 Ağustos’ta kripto para piyasaları aylık opsiyonların sona ermesi ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Sempozyumu’ndaki şahin konuşması olmak üzere iki önemli olay gördü. Beklendiği gibi Powell, Fed’in önümüzdeki aylarda faiz artırımlarına devam edeceğine ilişkin şahin duruşunu yineledi. Bununla birlikte, piyasalar genelindeki satışların arkasındaki ana neden aylık opsiyon sözleşmelerinin sona erecek olması oldu.

Ethereum, 26 Ağustos’ta 1.27 milyar dolarlık opsiyon sözleşmelerinin süresinin sona erdiğini gördü. Fiyat bin 600 dolar seviyesinin altına düştü ve trader’ların tasfiyesine neden oldu. Şimdi, bir sonraki ETH opsiyonlarının sona erecek olması The Merge sonrasında 2 milyar doların piyasalardan çıkacak olmasından dolayı daha fazla tasfiyeyle sonuçlanabilir. Ayrıca, fiyat zaten maksimum ağrı fiyatı olan bin 600 doların altında işlem görüyor.

ETH fiyatı, bin 600 dolar seviyesinin altında büyük bir satış baskısıyla karşı karşıya. Fiyat son 24 saatte yüzde 3’ün üzerinde ve son 7 günde yüzde 7’nin üzerinde düştü. Şu anda fiyat bin 450 dolar seviyesinin yakınında işlem görüyor.

The Merge Güncellemesine Doğru

Ethereum’un The Merge güncellemesinin 15 Eylül’de gerçekleşmesi bekleniyor. Ethereum ağının 15 Eylül’de 58750000000000000000000 TTD’ye ulaşması için günlük ortalama 872.2 TH/s hash rate’e ihtiyacı var. OKLink’in “Ethereum The Merge Geri Sayım Aracı”nın  verilerine göre mevcut hash rate 876 TH/s’de. Bu da güncellemenin planlanan tarihte gerçekleşeceği anlamına geliyor.

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