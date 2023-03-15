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Altcoinler Bitcoin’in tekrar 24.000 dolar seviyesini geri kazanmasıyla birlikte hareketlendi. XRP Coin istisna değil. Birçok kripto paranın son 2 günde yüzde 10’u aşan kazançları yatırımcıların yüzünü güldürdü. Kripto paraların kümülatif değeri ise tekrar 1,1 trilyon dolar eşiğini geride bıraktı. Peki XRP özelinde fiyat görünümü ne?

Ripple (XRP)

Bitcoin eğer 24.500 dolar seviyesini korumaya devam ederse birçok altcoin direnç bölgelerini aşabilir. XRP fiyatı da direnç bölgesine yakın işlem görüyor. Bugün gelen ABD ÜFE verisiyle birlikte Fed’in daha sert bir tavır takınmayacağına dair beklenti güçleniyor. XRP fiyatı ise 9 aydan bu yana uzun vadeli bir simetrik üçgen içinde işlem görüyor. Destek hattı bugüne kadar korundu. Üçgen nötr bir formasyon olarak kabul edilirken, içindeki hareket bize XRP Coin için yükselişin başlayabileceğini söylüyor.

Bunun ana nedeni, sırasıyla 2 Ocak ve 12 Mart’ta iki boğa çekiç mum çubuğunun oluşmasıdır. İlki önemli bir yukarı yönlü harekete yol açtı ve ikincisi de aynı şeyi yapabilir. Peki XRP Coin fiyat beklenen hedef bölge neresi?

XRP Fiyat Tahmini

Eğer fiyatın hızla yükseldiğini görürsek kısa vadede 0,46 dolar bölgesi makul bir hedef gibi görünüyor. Öte yandan, üçgenin destek hattından bir kırılma 0,30 dolara doğru derin bir düşüşe neden olacak. Günlük RSI’da oluşan yükseliş sapması yukarı yönlü kırılmayı destekliyor. Altı saatlik kısa vadeli grafikten elde edilen teknik analiz, XRP token fiyatının azalan paralel bir kanalda işlem gördüğünü göstermektedir. Bu tür kanallar genellikle düzeltici yapılar içerir, yani bu kanaldan bir kopuş olması muhtemeldir. Bu, günlük zaman dilimindeki okumalarla uyumludur. Fiyatın kanalın üst kısmında olması, bir kırılmayı daha olası hale getiriyor.

Sonuç olarak, en olası XRP fiyat tahmini uzun vadeli üçgenden bir kopuş ve 0,46 dolara doğru bir artış tersi senaryoda destek bölgesinin kaybıyla 0,3 düşüş yönündedir. Bitcoin ile yüksek korelasyon paylaşan XRP Coin’in BTC cephesinde 24.500 seviyesini yakından izlemesi gerekecek.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.