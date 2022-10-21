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  •   Fiyasko! Terra Classic’te (LUNC) İşler Sarpa Sardı: Evdeki Bulgurdan Olacaklar!

Fiyasko! Terra Classic’te (LUNC) İşler Sarpa Sardı: Evdeki Bulgurdan Olacaklar!

Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş sloganı altında çarpıcı adımlar atmaya devam ederken, son veriler işlerin yolunda gitmediğini ortaya koyuyor. 
15:30
21 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş sloganı altında çarpıcı adımlar atmaya devam ederken, son veriler işlerin yolunda gitmediğini ortaya koyuyor.

On Chain Hacim Arttı: Yakımlar Azaldı!

Veri platformu Classy Crypto raporuna göre, Terra Luna Classic ağındaki On-Chain hacmi, topluluğun 5234 numaralı teklifi onaylayarak ağdaki işlemler üzerinden alınan ücretlerin %1.2’lik yakım oranını %0.2’ye düşürmesinden sonra yükseldi. Topluluğun %1,2 yakım/vergi oranını %0,2’ye düşürmesinin nedenlerinden biri aslında bunu başarmaktı. Özellikle, Eylül ayında %1,2’lik oranın uygulanmasının ardından zincir üzerindeki hacimler önemli ölçüde azalmıştı. Teklifin yazarı Duncan Day, gelişme hakkında yorumd yaptı. Uzmana göre, topluluğun bu gelime üzerine  yorum yapması için henüz çok erken. Ancak yedi gün sonra adil ve rasyonel bir değerlendirme yapılabilir. Day’e göre, güvenilir ve somut bir değerlendirme yapmak için en az 7 gün boyunca verilerinin incelenmesi gerekiyor.

LUNC’da hacimler önemli ölçüde artarken, yakım sürecinde istenen rakamların gelmediğini belirtmekte fayda var. Özellikle, Binance CEO’su Changpeng Zhao, CZ, daha düşük vergi oranının daha fazla yanmaya yol açtığını iddia ettiğinden, hacimleri artırmak için vergi/ yakım oranını azaltma hedefi de daha etkili bir yanma sağlamaktı. Ancak, değişikliğin uygulamasından bu yana artan hacme rağmen yakım azaldığı için durum henüz böyle değil. Örneğin, 18 Ekim’deki değişiklikten 190 milyon tokan yakıldı. Değişiklikten sonra 19 Ekim’de ise sadece 158 milyon token yakıldı. Bu, %17’lik bir düşüşü temsil ediyor.

Topluluk, Yeni Bir Değişikliğe Gidebilir!

Burner tarafından paylaşılan verilere göre, düşüş 20 Ekim’de daha da büyük oranda idi. Yeni mekanizma ile sadece 49 milyon LUNC  yakıldı. Sonuç olarak %69’luk bir düşüş daha oldu. Bu eğilim devam ederse, istenilen sonuçlara ulaşmak için topluluktan başka bir vergi/yakım önerisi görmek şaşırtıcı olmayacaktır. Binance, LUNC yakım teklifini uygulayan ilk platformlardan biri oldu. Önde gelen diğer borsalar da bu mekanizmayı uygulayacaklarını açıkladı.

Singapur merkezli borsa Crypto.com, Terra Classic ağı üzerinde LUNC yakım mekanizmasını destekleyeceğini açıkladı.  KuCoin de  LUNC ve USTC işlemleri için vergi yakım oranını %1,2’den %0,2’ye düşüren yeni yakım mekanizmasının devreye girdiğini belirtti. Seyşeller merkezli kripto para borsası OKX de yeni uygulamayı destekleyeceğini duyurdu. Platformda transfer vergisinin %0,2’ye düşürüleceği belirtildi. Kullanıcılar transferlerinde daha fazla LUNC alabilecekler.

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