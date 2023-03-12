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Fırsat Altcoinler! Bitcoin Dip Seviyesini Doğru Bilen İsim Yine Konuştu! Kriptonun Microsoft, Amazon’ları!

Ünlü yatırımcı ve analist 2 altcoinin geleceğinden daha emin görüyor. Hatta şu an birçok projenin dot-com krizi sonrası ucuza satılan Amazon hisselerine benzediğini söylüyor.
17:00
12 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz yıl kripto paralar için dibi doğru tahmin eden ünlü isim mikrofonu yeniden eline aldı. Peki ne diyor? Devam eden belirsizliğin ortasında kripto para yatırımcıları birçok altcoinde %30’u aşan kayıplar gördü. Dahası Fed tarihi bir sınavın eşiğinde ve önümüzdeki hafta gelecek enflasyon verisiyle piyasadaki volatilite katlanacak.

En İyi Kripto Para Yorumcusu

Bugünlerde en iyi kripto yorumcusu veya yorumcularından biri o olabilir. Çünkü 2022 çöküşü sırasında dibi doğru tahmin etti ve Ocak, Şubat rallilerinde onun yolundan gidenler ciddi kazanç fırsatları yakaladı. Risk sermayesi şirketi Placeholder’ın ortaklarından Chris Burniske, makro gurusu Raoul Pal ile Real VIsion’da yaptığı yeni bir röportajda altcoinler özelinde yeni açıklamalar yaptı. Burniske’ye göre, Polkadot (DOT) ve Cosmos (ATOM) gibi birlikte çalışabilir blockchainler daha “mantıklı” tasarım seçimleri yapmış olsa da Ethereum ve Solana kadar çekici değiller.

“Polkadot halen ilk 20’de yer alan bir ağ ve ortadan kaybolacağını sanmıyorum, ancak insanların kripto varlık tasarımı ve kullanımındaki farklılıklara dikkat etmesi önemli, çünkü bu büyük bir fark. ETH ve SOL’u ve diğer bazı tasarımları bu noktada oldukça benzer görüyorum. Daha rasyonel ya da mantıklı kararlar aldıklarını söyleyebilirim ama daha az büyüme potansiyeli görüyorum”.

Solana (SOL) yazı hazırlandığı sırada 17,92 dolarda bulunurken Ethereum 1.455 dolardan alıcı buluyordu. Bitcoin ise henüz 20.500 dolar üstündeki zeminin sağlamlaştıramadı.

Altcoin Fırsatları

Burniske, kendisinin ve şirketinin blockchainlerin gelecekteki altyapısına ve merkezi olmayan uygulamalara odaklanan projelere yatırım yaptığını söyledi. Ona göre kripto paralar büyümeye devam edecek ve geçici gündemler bunu engelleyemeyecek.

“Bunlar büyük ekipler, iyi finanse ediliyorlar, likitler. Bu biraz da dot-com çöküşünden sonra Microsoft, Amazon ve bu tür isimleri satın alabilmek gibi bir şey… Şu anda, en azından girişim aşamasında olan bu seçenekler bana cazip geliyor. Örneğin Solana ağındaki Tensor gibi şeyler, NFT’lerin TradingView veya Bloomberg’i gibi bir şey.”

Elbette Burniske hali hazırda bir kripto para yatırımcısı ve kendi yatırım yaptığı alanlardaki yorumları %100 şeffaf olmayabilir. Bundan dolayı yatırımcıların kendi risk profillerine göre değerlendirmelerini yapıp strateji oluşturmaları en mantıklı yoldur.

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