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Eskiden Zcoin olarak bilinen Firo, kullanıcıların kripto paraları yakmasına ve daha sonra işlem geçmişi olmayan yenileri için kullanmalarına izin veren sıfır bilgi kanıtlarını kullanan gizlilik odaklı bir kripto para birimidir.

Firo Coin (FIRO) Nedir?

Firo, güvenilir kurulum gerektirmeden ve yalnızca standart kriptografik varsayımlara dayanmadan yüksek anonimlik kümelerini destekleyen Lelantus gizlilik protokolünü oluşturdu. Lelantus’un birçok kanıttan birini gizli miktarlarla birleştirmedeki yeniliği, Monero’nun Triptych protokolünde ve Beam’in Lelantus-MW’sinde de kullanılmıştır. Firo ayrıca Tor/i2P gibi harici hizmetlere dayanmadan işlemlerin kaynak IP’sini gizlemek için Dandelion++ kullanır.

Firo, emtia donanımını kullanarak madenciliği teşvik etmek için hızlı doğrulama ile hafızayı zorlaştırmayı amaçlayan Proof-of-Work algoritması olarak Merkle Tree Proofs’u (MTP) geliştirdi ve kullanıyor. Blok zinciri ayrıca LLMQ ChainLocks ile daha da güvence altına alındı. Firo blok zinciri, ülke çapında 127.000’den fazla oy alan parti liderini seçmek için 2018’deki Tayland Demokrat Parti Seçimlerinde de kullanıldı.

Öte yandan Firo özel ödemelere odaklanır. Ayrıca, kullanıcıların Firo’nun gizlilik özelliklerini kendi tokenlerinde kullanmalarına izin verecek olan Elysium adlı bir tokenleştirme katmanı geliştirdi. FIRO, o katmanda işlem yapmak için ücret olarak kullanılacak.

Buna ek olarak Lelantus, kullanıcıların herhangi bir sayıda token yakmasına ve daha sonra gelecekte herhangi bir zamanda ilişkili bir geçmişe sahip olmayan yeni tokenları kullanmasına izin verir. Masternode’lar, %51 saldırılara karşı koruma ve ayrıca LLMQ tabanlı ChainLocks kullanan blokların anında sonlandırılmasına izin verir. Firo ayrıca bir işlemin kaynak IP’sini gizlemek için Dandelion++ teknolojisini kullanır.

MTP (Merkle Tree Proof) aynı zamanda, emtia donanım madenciliğini teşvik etmek amacıyla doğrulamak için hafif kalırken bellekte sabit kalacak şekilde tasarlanmış asimetrik bir çalışma kanıtı algoritmasıdır.

FIRO Coin Nereden Alınır?

FIRO Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance üzerinden güvenle alınıp satılabilir. FIRO Coin; Binance platformunda FIRO/BTC, FIRO/USDT ve FIRO/BUSD paritelerinde işlem görüyor. FIRO Coin, bu rehberin hazırlandığı sırada 2,30 dolardan alım satım işlemi görüyor.

FIRO satın almak için öncelikle Binance borsasına üye olmak gerekmektedir. Üyeliğin tamamlanmasıyla Binance hesap cüzdanına kripto para veya fiat para birimi transfer edilmelidir. Transferin tamamlanmasının ardından yukarıda belirtilen üç pariteden de FIRO Coin satın alabilirsiniz. FIRO/USDT işlem çiftinden satın alma için öncelikle bu paritenin arayüzüne gidilmelidir. FIRO/USDT arayüzünde limit sekmesinde belirtilen alana satın alınmak istenen miktar girilir. Miktarın belirtilmesinin ardından FIRO Al emri ile satın alma işlemi gerçekleştirilir.