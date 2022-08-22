Reklam
Al / Sat

Firo Coin Nasıl Alınır?

20:00
22 Ağustos 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Eskiden Zcoin olarak bilinen Firo, kullanıcıların kripto paraları yakmasına ve daha sonra işlem geçmişi olmayan yenileri için kullanmalarına izin veren sıfır bilgi kanıtlarını kullanan gizlilik odaklı bir kripto para birimidir.

Firo Coin (FIRO) Nedir?

Firo, güvenilir kurulum gerektirmeden ve yalnızca standart kriptografik varsayımlara dayanmadan yüksek anonimlik kümelerini destekleyen Lelantus gizlilik protokolünü oluşturdu. Lelantus’un birçok kanıttan birini gizli miktarlarla birleştirmedeki yeniliği, Monero’nun Triptych protokolünde ve Beam’in Lelantus-MW’sinde de kullanılmıştır. Firo ayrıca Tor/i2P gibi harici hizmetlere dayanmadan işlemlerin kaynak IP’sini gizlemek için Dandelion++ kullanır.

Firo, emtia donanımını kullanarak madenciliği teşvik etmek için hızlı doğrulama ile hafızayı zorlaştırmayı amaçlayan Proof-of-Work algoritması olarak Merkle Tree Proofs’u (MTP) geliştirdi ve kullanıyor. Blok zinciri ayrıca LLMQ ChainLocks ile daha da güvence altına alındı. Firo blok zinciri, ülke çapında 127.000’den fazla oy alan parti liderini seçmek için 2018’deki Tayland Demokrat Parti Seçimlerinde de kullanıldı.

Öte yandan Firo özel ödemelere odaklanır. Ayrıca, kullanıcıların Firo’nun gizlilik özelliklerini kendi tokenlerinde kullanmalarına izin verecek olan Elysium adlı bir tokenleştirme katmanı geliştirdi. FIRO, o katmanda işlem yapmak için ücret olarak kullanılacak.

Buna ek olarak Lelantus, kullanıcıların herhangi bir sayıda token yakmasına ve daha sonra gelecekte herhangi bir zamanda ilişkili bir geçmişe sahip olmayan yeni tokenları kullanmasına izin verir. Masternode’lar, %51 saldırılara karşı koruma ve ayrıca LLMQ tabanlı ChainLocks kullanan blokların anında sonlandırılmasına izin verir. Firo ayrıca bir işlemin kaynak IP’sini gizlemek için Dandelion++ teknolojisini kullanır.

MTP (Merkle Tree Proof) aynı zamanda, emtia donanım madenciliğini teşvik etmek amacıyla doğrulamak için hafif kalırken bellekte sabit kalacak şekilde tasarlanmış asimetrik bir çalışma kanıtı algoritmasıdır.

FIRO Coin Nereden Alınır?

FIRO Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance üzerinden güvenle alınıp satılabilir. FIRO Coin; Binance platformunda FIRO/BTC, FIRO/USDT ve FIRO/BUSD paritelerinde işlem görüyor. FIRO Coin, bu rehberin hazırlandığı sırada 2,30  dolardan alım satım işlemi görüyor.

FIRO satın almak için öncelikle Binance borsasına üye olmak gerekmektedir. Üyeliğin tamamlanmasıyla Binance hesap cüzdanına kripto para veya fiat para birimi transfer edilmelidir. Transferin tamamlanmasının ardından yukarıda belirtilen üç pariteden de FIRO Coin satın alabilirsiniz. FIRO/USDT işlem çiftinden satın alma için öncelikle bu paritenin arayüzüne gidilmelidir. FIRO/USDT arayüzünde limit sekmesinde belirtilen alana satın alınmak istenen miktar girilir. Miktarın belirtilmesinin ardından FIRO Al emri ile satın alma işlemi gerçekleştirilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
İlgili Yazılar
700 Milyon Kullanıcı Hazır! Bu Kripto Para Yükselebilir!
700 Milyon Kullanıcı Hazır! Bu Kripto Para Yükselebilir!
Tarihi Kripto Hack Olayında Sular Durulmuyor! Para Hareket Ediyor!
Tarihi Kripto Hack Olayında Sular Durulmuyor! Para Hareket Ediyor!
Bir İlki Deneyen Altcoin Bundan Pişman Oldu! Fakat Fiyatı Yükseliyor!
Bir İlki Deneyen Altcoin Bundan Pişman Oldu! Fakat Fiyatı Yükseliyor!
Bu Altcoin İçin Yatırımcılar Dikkat Etmeli! Kritik Seviye Neresi?
Bu Altcoin İçin Yatırımcılar Dikkat Etmeli! Kritik Seviye Neresi?
Bu Stablecoinler En Büyük Yatırımcıları Bile Solladı! Hedefleri Neler?
Bu Stablecoinler En Büyük Yatırımcıları Bile Solladı! Hedefleri Neler?
Dev Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarından Ters Köşe: Herkes Satarken Onlar Tuttu
Dev Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarından Ters Köşe: Herkes Satarken Onlar Tuttu
Dev Borsanın Üst Düzey Yöneticisinden Bitcoin ve Altcoin’ler için “Bitmedi” Uyarısı
Dev Borsanın Üst Düzey Yöneticisinden Bitcoin ve Altcoin’ler için “Bitmedi” Uyarısı
Yüzde 90 Yükselen Tartışmalı Altcoin’e Balinaların İlgisi Yüksek
Yüzde 90 Yükselen Tartışmalı Altcoin’e Balinaların İlgisi Yüksek
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Nike, NFT Dünyasında Tarihe Geçti ve Zirveye Oturdu! İşte Detaylar!
NFT’ler Altın Çağına Giriş Yapıyor Mu? Araştırmacılar Ne Diyor?
Moonbirds, BAYC Gibi NFT Koleksiyonları Yatırımcılarını Niye Üzdü?
Ethereum Alan Adlarınında Gelecek Nasıl Şekilleniyor? İşte Detaylar!
Son Teknik Analizler
Flama ve Bayrak Formasyonları Nedir?
Bir Süredir Piyasaları Sırtlayan Ethereum’da (ETH) Korkulan mı Olacak?
Temel ve Teknik Analiz Nedir?
Stop Loss (Koşullu Emir) ve Take Profit (Kar Al) Nedir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Tüm Coinlerin İçinde Bunlar Yükseliş Konusunda Diğerlerini Solladı!
Hong Kong Merkez Bankası Başkanından Dikkat Çeken “Kripto Para” ve “DeFi” Açıklaması
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022