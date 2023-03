Okuma Süresi: 3 Dakika

Küresel piyasalar Fed’in alacağı karara odaklandı ve Bitcoin bu açıklamaların ardından bir nebze toparlanabildi. Bitcoin ve altcoinleri de yakından ilgilendiren açıklamaların detayları neler? Yatırımcıları önümüzdeki Fed toplantısın ne bekliyor? Tüm üyeler 50bp konusunda hem fikir mi?

Fed Açıklamaları

Fed üyesi Raphael Bostic yaptığı açıklamalarla birlikte Bitcoin fiyatının 23.400 doların üstüne çıkmasını sağladı. Bu bölge önemli bir destek seviyesi olduğu için korunması önemli. Peki Bostic neler söyledi?

“İşgücü piyasasında bir tür yavaşlamaya ihtiyacımız olacak, ancak bu felaket boyutunda bir yavaşlama olmayacak. Politikada yavaş ve istikrarlı değişiklikler sert bir sonuç riskini azaltacaktır. Fed’in enflasyonu kontrol etmeye yetecek kadarını yapması ancak ihtiyacımızdan fazlasını yapmaması için temkinli olmak uygun. Faiz artırım hızı konusunda kesinlikle çeyrek puan kampındayım ve politika ilkbaharda ısırmaya başlamalı. Bence riskler şu anda kabaca dengelenmiş durumda. Enflasyonda bir miktar zayıflama gördüm, ancak Fed’in enflasyonla mücadelede kararlı olması gerekiyor. Yüksek enflasyon ve güçlü istihdam piyasası nedeniyle Fed’in daha fazlasını yapması gerekebilir, uygun politika patikası konusunda toplantıya kadar karar vermeyeceğiz.”

Bostic 25bp artıştan yana ve diğerleri gibi %6’ya yaklaşan bir faiz oranı istemiyor. Bu kripto paraların kısa ve orta vadeli performansı için son derece pozitiftir. Bostic faiz tavanı için %5,1 seviyelerine işaret ediyor.

Kripto Paraların Geleceği

Bostic daha önce de güvercin açıklamalarıyla gündeme geldiği için zıt kutuplardan birini yansıtıyor. Ayrıca diğer üyelerin 50bp konusundaki imalı söylemleri rafa kalkmış değil. Yatırımcıların önümüzdeki günlerde diğer Fed üyelerinden gelecek açıklamaları yakından izlemesi gerekecek. 14 Mart tarihindeki enflasyon verisine kadar kripto para piyasaları 25bp artış ihtimalini her fırsatta fiyatlamak isteyebilir. Peki hangi Fed üyelerinin söylemleri daha önemli? Şimdi burada asıl FOMC üyeleri ve yedekler kavramı var. Bizim için öncelikli olan faiz kararını alan asıl FOMC üyelerinin neler dediği olmalı. Bostic tarafından yapılan açıklamalarla neden heyecana kapılmamız gerektiğini bu listeyle daha iyi anlayacağız.

Faiz kararının alan FOMC üyeleri şunlardır;

Jerome H. Powell

John C. Williams

Michael S. Barr

Michelle W. Bowman

Lisa D. Cook

Austan D. Goolsbee

Patrick Harker

Philip N. Jefferson

Neel Kashkari

Lorie K. Logan

Christopher J. Waller

Yedek üyeler ise şunlar;

Thomas I. Barkin

Raphael W. Bostic

Mary C. Daly

Loretta J. Mester

Helen E. Mucciolo

Bunların içinde en dikkate alınması gerekilenler Williams ve Powell’dır. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) on iki üyeden oluşur: Federal Rezerv Sistemi Guvernörler Kurulu’nun yedi üyesi; New York Federal Rezerv Bankası başkanı; ve dönüşümlü olarak bir yıllık görev süreleri olan geri kalan on bir Rezerv Bankası başkanından dördü. Dönüşümlü koltuklar, her gruptan bir Banka başkanı olmak üzere aşağıdaki dört Banka grubundan doldurulur: Boston, Philadelphia ve Richmond; Cleveland ve Chicago; Atlanta, St. Louis ve Dallas; ve Minneapolis, Kansas City ve San Francisco. Oy hakkı olmayan Merkez Bankası başkanları Komite toplantılarına katılır, tartışmalara iştirak eder ve Komite’nin ekonomi ve politika seçeneklerine ilişkin değerlendirmesine katkıda bulunur.

FOMC yılda düzenli olarak planlanan sekiz toplantı yapar. Bu toplantılarda Komite ekonomik ve finansal koşulları gözden geçirir, para politikasının uygun duruşunu belirler ve uzun vadeli fiyat istikrarı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme hedeflerine yönelik riskleri değerlendirir.