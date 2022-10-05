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Federal Soruşturma Bürosu‘nun (FBI) Miami Saha Ofisi, kripto para ATM’lerinin dolandırıcıların kurbanlardan para çalmak için kullandıkları popüler bir araç olarak öne çıktığı konusunda uyardı.

FBI’ın Kripto Para ATM’si Uyarısı

FBI‘in kripto para ATM’leriyle ilgili uyarısı, dolandırıcıların kurbanlardan para çalmak için “domuz kasaplığı” olarak adlandırılan kripto para dolandırıcılığı hakkında 3 Ekim’de kamuoyu ile paylaştığı uyarının bir parçası olarak ortaya çıktı. Dolandırıcılar, kurbanların güvenini kazanmak için sözde gerçek bir ilgi göstererek onları tuzaklarına çekiyor ve ardından görüşmelerde konuyu yavaş yavaş yatırım konularına getiriyor.

İnternet Suçları Şikayet Merkezi (IC3) ile işbirliğinde yapılan duyuruda FBI, domuz kasaplığı olarak adlandırılan kripto para dolandırıcılığı yöntemini kullanan dolandırıcıların hedefi olan kurbanların genellikle paralarını geri alma şanslarının olmadığını belirtti. FBI, dolandırıcıların kurbanları banka transferleri ve ön ödemeli kartlar gibi daha iyi bilinen yöntemlerin yanı sıra artık kripto para ATM‘leri aracılığıyla para transfer etmeye yönlendirdiklerinin görüldüğünü de ekledi. FBI, “domuz kasaplığı” olarak adlandırılan kripto para dolandırıcılığının hedefi olan kurbanların yatırım sürecinde koçluk yapılması karşılığında sürekli para yatırmaya teşvik edildiklerini kaydetti.

FBI, herhangi birisi veya birileri tarafından tanıtılan herhangi bir yatırım fırsatının geçerliliğini doğrulamaya, bilindik kripto para borsalarını taklit eden alan adlarına, yanlış yazılmış URL’lere dikkat etmeye ve doğrulanmayan herhangi bir uygulamayı telefonlara indirilmemesi çağrısı yaptı.

ABD, 33 Bin 500 Kripto Para ATM’si ile Öne Çıkıyor

Coin ATM Radar’ın sağladığı verilere göre ABD’de yaklaşık 33 bin 500 kripto para ATM’si var ve ABD, küresel kripto para ATM dağıtımının yüzde 87,4’ünü oluşturuyor. Bu bakımdan dolandırıcıların kripto para ATM’lerini kullanarak kurbanları hedef alması normal olarak değerlendirilebilir.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Ocak ayında kripto para ATM dolandırıcılığıyla ilgili bir uyarı yayınlamıştı.