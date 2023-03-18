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Fantom’da (FTM) Dikkat Çeken Hareketlilik! Veriler Neye İşaret Ediyor!

Fantom'da (FTM) son dönemlerde yaşanan hareketli günlerin ardından on-chain veriler fiyatta nasıl bir yöne işaret ediyor?
23:08
18 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Fantom (FTM) ekosistemiyle ilgili güncellemeleri yayınlayan bir Twitter hesabı olan Fantom Insider, geçtiğimiz günlerde ağın başarılarına dikkat çekti.

FTM Performansı!

Kripto para biriminin hesabından paylaşılan Tweet’e göre Fantom, işlemleri daha hızlı işleme kapasitesine sahipken en düşük işlem ücreti olan 0,0003 dolara sahip Bu gelişmeler, ağın gelirini artırmada önemli bir rol oynamış olabilir. Token Terminal’in verileri, Fantom’un gelirinin son birkaç gün içinde önemli ölçüde arttığını ortaya koydu ve bu oldukça ümit verici görünüyordu. Üstelik Fantom’un büyümesi ağ istatistikleriyle sınırlı değil. Ayrıca token’ın performansı da dikkate alınması gereken bir şey. CoinMarketCap’e göre, FTM’nin fiyatı son 24 saatte %14’ten fazla ve geçen haftaya göre yaklaşık %50 arttı.

Fantom yazı kalem alındığında, 1,3 milyar dolardan fazla piyasa değeriyle 0,4698 dolardan işlem görüyor. FTM’nin aylık kullanıcılarının son zamanlarda ani bir artış kaydetmesi de dikkat çeken bir durum, bu da blok zincirinin benimsenmesinin ve kullanımının arttığını gösterebilir. Kripto para biriminde her şey yolunda gözükürken Dune’un verileri, kullanıcı sayısındaki artışa rağmen FTM’nin işlem sayısının son birkaç ayda aşağı yönlü bir ivme kazandığını ortaya koydu. FTM’nin fiyat artışı da, son yükselişinin ardından hacim düşüşü izlediği için tartışma konusu olmaya devam ediyor. Ayrıca FTM’nin fiyatı yükselirken, ağırlıklı hissiyatı düşüş kaydetti.

FTM Fiyat Tahmini!

Bu durum yatırımcıların token’a olan güvenini azaldığına işaret edebilir. Bununla birlikte hem FTM’nin hızı hem de ağ büyümesi geçen hafta arttı ve bu olumlu bir sinyal. Zincir üstü ölçümlerden birkaçı düşüş eğilimi gösterse de FTM’nin günlük tablosu uzmanlara göre geçtiğimiz günlerde daha fazla fiyat artışı önerdi. Örneğin Göreceli Güç Endeksi (RSI) yükseldi ve nötr bölgenin daha da üzerine çıktı. FTM’nin Chaikin Money Flow’u da yükseliş eğilimi gösteren bir artış gösterdi.

Öte yandan MACD piyasada yükseliş avantajı gösterdi. Piyasa göstergeleri göz önüne alındığında, FTM önümüzdeki günlerde kayda değer yükselişlere tanık olmaya devam edebilir. Ancak zincir üstü performans token’a engel bir durum teşkil etmezse.

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