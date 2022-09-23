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  •   Eyvah! Bu Altcoin 10 Doların Altına Gidiyor! Türkler Yoğun İlgi Gösteriyor.

Eyvah! Bu Altcoin 10 Doların Altına Gidiyor! Türkler Yoğun İlgi Gösteriyor.

Bir zamanların en fazla kazandıran altcoinlerinden biri kritik seviyeyi kaybetmek üzere, dikkat edilecek seviyeler.
21:25
23 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler metaverse altcoinlerden biri için işler pek iyi gitmiyor olabilir. Yatırımcılar 10 dolar bölgesine hazırlıklı olmalı. Aslına bakarsanız kripto paraların geneli için işler pek yolunda değil. Fed’in yıl sonu ve önümüzdeki yıl için planlarını açıklamasıyla birlikte yatırımcılardaki risk iştahı daha da azaldı. Peki güncel veriler Türk yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği bu altcoin için neler söylüyor?

Axie Infinity (AXS) Yorum

Kripto pazarındaki son satışlar, AXS satıcılarının azalan üçgen modelini tamamlamasına yardımcı oldu. 18 Eylül’de, Axie Infinity (AXS) 12,66 dolarlık boyun çizgisi desteğinden büyük bir düşüş görerek trendi yeniden başlattı. AXS yazı hazırlandığı sırada 12,7 dolardan alıcı buluyor ve günlük işlem hacmi 126 milyon dolar civarındadır. 1 milyar doların üzerinde piyasa değeri olan AXS token en büyük 47’nci kripto para konumunda.

Altcoin, son beş gündür ihlal edilen desteğin altında kalmaya çalışıyor. Ayrıca, yeniden test aşamasında yüksek fiyat ret mumları, satış baskısını doğruluyor. Yaklaşan hafta sonu ve düşecek günlük hacimler ayıların kritik bölge altında kapanış yapması için gerekli desteği sağlayabilir.

Axie Infinity (AXS) Fiyat Hedefi

Yine de yeniden test mumu sırasında hacim aktivitesindeki artış alıcıların oyunu bırakmadığını gösteriyor. Ancak satıcılar fiyatı 12,66 dolar altında tutmayı başarırsa altcoinin fiyatı %25 oranında kayıpla 9,5 dolar seviyesine kadar inebilir. Aşağı doğru inen önemli EMA’lar (20, 50, 100 ve 200) agresif düşüşü vurguluyor. Ek olarak 13 dolarda dalgalanan 20 günlük EMA, satıcıların fiyatları modelin boyun çizgisinin altında tutmasına yardımcı oluyor. RSI ise nötr bölgenin altında ve tokenin düşüş eğilimini teyit ediyor. Bununla birlikte, günlük RSI eğimindeki pozitif ayrışma, fiyat toparlanma olasılığını güçlendiriyor.

Yatırımcıların özellikle Bitcoin tarafındaki daha büyük düşüş ihtimaline karşı hazırlıklı olması ve yukarıda bahsettiğimiz seviyeleri izlemesi faydalı olabilir. Şimdilik direnç seviyeleri 15,3 ve 17 dolardır. Destek için izlenecek bölgeler ise 11 ve 9,5 dolarda bulunuyor. Fed sonrası piyasa henüz net biçimde yönünü tayin etmediği için yatırımcılar 9,5 ile 15,3 dolar arasında geniş bir aralıkta zirve veya dip görebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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