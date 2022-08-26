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Ethereum’u Unutun! DeFi Tabanlı Altcoin Şimdiden Uçuşa Geçti!

 Ethereum (ETH) staking uygulamalarına odaklanan bir altcoin, Merge güncellemesi öncesi yükselişe geçti.
13:40
26 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

 Ethereum (ETH) staking uygulamalarına odaklanan bir altcoin, Merge güncellemesi öncesi yükselişe geçti.

SSV Network (SSV), İvme Kazandı

SSV Network (SSV), kendisini “yüksek performanslı, güvenli ve merkeziyetsiz ETH stake uygulamaları” oluşturmak için tasarlanmış, merkeziyetsiz ve açık kaynaklı bir staking ağı olaran tanımlıyor. Projenin yerel tokeni SSV, son yedi gün içinde %57’den fazla arttı. 233. sıradaki altcoin, an itibariyle 18.01 dolardan işlem görüyor. Fiyat artışı, Ethereum’un uzun zamandır beklenen hisse kanıtı konsensüs mekanizmasına (PoS) geçişine günler kala meydana geldi. Ethereum Vakfı tarafından belirlenen  programa göre, Merge  6 Eylül’deki Bellatrix yükseltmesinden başlayarak, 10-20 Eylül arasındaki resmi geçişin ardından birkaç aşamada başlatılacak. Birleştirme, parçalama (Sharding) da dahil olmak üzere gelecekteki yükseltmeler için zemin hazırlayarak ağın ölçeklenebilirlik sorunlarını çözmeyi amaçlıyor.

SSV Network ayrıca bu hafta kendi test ağının yeni bir sürümünü başlattı. Projenin yaptığı açıklamaya göre, testnet sadece yeni gösterge panoları uygulamakla kalmadı, aynı zamanda operatör seçim arayüzünü geliştirerek ve web uygulamasına daha fazla metrik ekleyerek sisteme renk kattı. Burada kullanıcılar, doğrulayıcılarının ve bunları kimin çalıştırdığının tüm ayrıntılarını özelleştirebilir ve görüntüleyebilir. Stake edenlerin tek bir tıklamayla operatör gruplarını sorunsuz bir şekilde seçmesine ve yönetmesine izin verecek. Bu işlevselliği sağlayarak, doğrulayıcıların ağın web uygulaması ve akıllı sözleşmeler aracılığıyla operatör kurulumlarını özelleştirmelerine olanak tanıyarak stake etme endüstrisinde devrim yaratacak. Yeni sistem, daha güvenli ve merkeziyetsiz bir Ethereum ağına katkıda bulunurken, stake edenlere operatörlerini çeşitlendirmeleri ve derinlemesine incelemeleri için daha fazla güç veriyor. SS, önde gelen kripto para borsası Poloniex de bu hafta listelendi.

Merge, ETH Fiyatını Etkilemeyek mi?

Ethereum fiyatı, Ağustos ortasında 2000 dolar seviyesine ulaştı, ancak daha sonra ortaya çıkan satış baskısı nedeniyle 1500 dolar seviyesine düştü. ETH son 24 saatte %2 düşüşle an itibariyle 1.662 dolardan işlem görüyor. Gelişmeler ve ağ etkinliği, fiyatı sabit tuttu. Ancak, Ethereum opsiyonlarındaki yaklaşık 2 milyar dolar, Birleştirme sonrasında 30 Eylül’de sona erecek.

Açık pozisyonlar (OI) daha fazla olduğundan, Birleşmenin kripto para piyasasını etkilemesi muhtemel. CoinShares’in baş stratejisti Meltem Demirors geçtiğimiz günlerde “Birleştirme ETH’nin fiyatını yükseltmesine yardımcı olmayacak” dedi.

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