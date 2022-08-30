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Ethereum’dan Yeni The Merge Güncellemesi Açıklaması: 13 Dakika Sürecek

Ethereum'un resmi Twitter hesabından, kripto para sektörünün gördüğü en önemli olaylarından biri olarak kabul edilen The Merge güncellemesi hakkında önemli bir uyarıda bulunuldu.
15:45
30 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum’un resmi Twitter hesabından, kripto para sektörünün gördüğü en önemli olaylarından biri olarak kabul edilen The Merge güncellemesi hakkında önemli bir uyarıda bulunuldu.

Geçiş 13 Dakikada Tamamlanacak

Ethereum’un resmi Twitter hesabından, 6 Eylül’de Beacon Chain‘in 144896 numaralı çağında Bellatrix güncellemesinin yayına gireceği ve merakla beklenen The Merge güncellemesinin 10 ile 20 Eylül arasında beklenen belirlenen TTD değerine ulaşılmasıyla yayınlanmasının tetikleneceği aktarıldı. Yürütme katmanı belirlenen TTD’ye ulaştığında, Beacon Chain bir sonraki bloku üretecek ve PoW’dan PoS’a geçiş tamamlanmış olacak. Ethereum geliştiricileri geçiş süresinin 13 dakikada tamamlanmasını bekliyor.

Geçişin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için, düğüm (node) operatörlerinin ağdaki pozisyonlarını korumaları ve kaybetmemeleri gerekiyor. Bunun için en yeni sürümdeki yürütme ve konsensüs istemcilerini çalıştırmaları gerekiyor. Doğrulayıcıların her iki katmanda da birden fazla istemciyi çalıştırma riski bulunmasından dolayı hangi istemciyi çalıştıracaklarını seçerken oldukça dikkatli olmaları gerekiyor. Tüm bunlara ek olarak Ethereum, geliştiricilere hata bildirim ödülü programına katılma ve ağın istikrarını ve güvenliğini etkileyebilecek kritik hataları ve sorunların tespit edilmesi karşılığında 1 milyon dolara varan ödüller sunuyor.

Ethereum’un Piyasalara Tepkisi

Kripto para piyasalarının son iki gündeki hafif toparlanmasının ardından Ethereum’un değeri yüzde 12 arttı. Ne yazık ki, bu tür ılımlı yükselişler piyasaları çevreleyen makro ortamda herhangi bir değişiklik olmadığı göz önüne alındığında başka bir düşüşten önceki bir gecikmeden ibaret gibi duruyor.

14 Ağustos’tan bu yana Ethereum’un değeri neredeyse yüzde 28 düştü ve 18 Temmuz’dan bu yanaki kazanımlarının neredeyse tamamını kaybetti. Ether, çoğunlukla en büyük kripto para Bitcoin’i ve piyasadaki genel trendleri takip ettiğinden düşüş bazı piyasa uzmanlarının ve trader’ların beklediğinden daha yüksek oranda gerçekleşmesiyle sürpriz oldu.

En büyük altcoin Ethereum, yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 9,51 yükselişle bin 588 dolardan alınıp satılıyor. ETH, son 7 gün ve 30 günde sırasıyla değerinin yüzde 1,80’ini ve 7,49’unu kaybetti.

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