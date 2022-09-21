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Ethereum Türevi İçin Beklentiler Büyüyor! Madencileri Kurtaracak Mı?

Ethereum, madenciler için en büyük gelir kaynağı durumundaydı. Şimdi ise madenciler, değişen sistemle birlikte yeni yollar arıyor.
01:00
21 Eylül 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

ETHPoW, yaşanılan son gelişmelerin aksine, 19 Eylül’de görülen değerinden %44,85 oranında yükseldi. CoinMarketCap’e göre, kripto para birimi yazım zamanında 5.85 dolara yükseldi. Sunucuların çökmesi bir gün içinde büyük bir değer kaybına yol açtığından, yatırımcıları için bu bir rahatlama olabilir. Bununla birlikte, ETHPoW ekosisteminin belirli yönleri düşünüldüğünde yükseliş çok da yersiz olmayabilir.

Hash Değerleri Umut Verici

Fiyat artışında etkili olan bir kısım da hashrate oldu. 2Miners’a göre, ETHPoW’un hashrate’i son 24 saat içinde %28,34 arttı. Bu yazının yazıldığı sırada hashrate saniyede 7,20 Terahash (TH/s) idi.

Artıştan önce hashrate 5,05 TH/s’ye kadar düşmüştü. Madencilik havuzunun diğer yönlerine bakıldığında, son 24 saat içinde madencilere yaklaşık 15.400 dolar ödendiği gözlemlendi. Halihazırda 5483’ün üzerinde blok çıkarılmış olan ETHPoW madencileri, 388,3 Terahash’lık bir ağ zorluğunda madenciliğe devam ediyor.

Blokların çıkarıldığı şans ise incelendiğinde 16 Eylül’den bu yana en yüksek seviyesindeydi. Blok ödüllerine gelince, madencilerin yazım saatine göre 13,35 dolarlık bir işlem ücreti ödediği gözlemlendi.

Sevinmek İçin Erken

Hashrate oranında yaşanan artışa rağmen, ETHPoW’un Ethereum (ETH) Merge sırasındaki değerine kıyasla hala nispeten düşük bir seviyede olduğunu bilmek dikkat çekici. Kripto bilgi platformu Messari, bu gelişme hakkında bir not yayınladı ve ETHPoW zinciriyle ilgili bazı olası olayları vurguladı.

Dahası, Messari’nin yaptığı açıklamaya göre ETHPoW madencilerini mümkün olduğunca kârlı tutmak için mücadele edebilir. Bununla birlikte, ETHPoW’un ömrünü tamamladığını varsaymak için çok erken görünebilir. Zincirin sürdürülebilirliği üzerine konuşmalar devam ederken, ETHPoW ağını geliştirmekle ilgileniyor gibi görünüyor.

Kısa bir süre önce ETHPoW resmi hesabı, ana ağında yeni bir köprü başlattığına dair bir tweet paylaştı. Güncellemeye göre, yeni köprü Proof-of-Stake (PoS), USDT ve USDC üzerinde ETH’yi destekleyecekti.

Ancak, kripto topluluğunun bazı üyeleri bunun imkansız olduğunu savundu. Yorumların bir kısmı, yeni köprünün yalnızca ETHPoW’a köprü kurabileceği, ancak geri köprü kuramayacağı görüşündeydi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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